Интимная улика: Харви Вайнштейну придется снять штаны в суде

Харви Вайнштейн проходит обвиняемым по делу о домогательствах к четырем женщинам Фото: REUTERS

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего 23-летний тюремный срок за домогательства и изнасилования, разденут в суде во время слушания очередного дела. Судья решил при свидетелях изучить предполагаемо деформированные гениталии подсудимого.

Харви Вайнштейн проходит обвиняемым по делу о домогательствах к четырем женщинам примерно 10-18 лет тому назад.

Публичное обнажение необходимо для того, чтобы подтвердить свидетельства жертв об анатомических особенностях продюсера, которые они заметили во время домогательств.

Заместитель окружного прокурора Лос-Анджелеса заявил, что Вайнштейн в свое время перенес операцию на гениталиях, вызвавшую их серьезную деформацию. Поэтому, если жертвам насилия удастся правдиво описать особенности организма любвеобильного шоумена, то их показания можно будет считать достоверными.

Сам Харви Вайнштейн любые обвинения в свой адрес полностью отрицает и на всех процессах придерживался утверждения, что сексом обвиняющие его женщины с ним занимались добровольно, за что он помогал им продвинуться по карьерной лестнице.