«К лору напрямую, к неврологу - через терапевта»: как попасть к врачам разных профилей по полису ОМС и сколько ждать приема

Главный герой, на плечах которого рациональная маршрутизация пациентов, это участковый врач общей практики или терапевт Фото: Shutterstock

Чем сложнее экономическая ситуация, тем более востребованной становится бесплатная медпомощь по полису ОМС, отмечают специалисты. Поток пациентов в коммерческих клиниках сейчас редеет, а в «районках», наоборот, растет. Как устроена сегодня система «распределения» к врачам разных профилей? Сколько ждать приема, обследований и анализов? Самые частые вопросы мы разобрали с экспертами по обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

О ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ДОКТОРА

Бывает, что пациент точно знает, кто ему нужен: раз болит зуб, надо бежать к стоматологу. А бывает, что толком и не поймешь: то тут, то там прихватывает. К кому обращаться, если, к примеру, суставы болят или кашель мучает? Знают далеко не все.

- Поэтому главный герой, на плечах которого рациональная маршрутизация пациентов, это участковый врач общей практики или терапевт (у детей - педиатр), - говорит эксперт по ОМС, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Такой врач собирает и оценивает жалобы, анамнез, проводит осмотр и некоторые виды физикальных исследований: измерение давления, пульса и др. И принимает решение: к какому узкому специалисту направить пациента.

- Но ведь к тому же стоматологу по полису ОМС можно записаться напрямую. А, например, к аллергологу - только через участкового терапевта. Есть списки врачей, на прием к которым мы можем идти сразу и к кому по направлению участкового?

- На федеральном уровне этот вопрос не регламентирован. То есть единых правил для всей страны нет. Региональные органы власти регулируют маршрутизацию в рамках законодательства на своей территории. В Москве, например, на сегодня вопрос решается так:

* напрямую пациент вправе обратиться к стоматологу-терапевту или стоматологу-хирургу, офтальмологу, ЛОРу, урологу, акушеру-гинекологу, хирургу;

* чтобы попасть к врачам любых других профилей по полису ОМС, нужно направление врача общей практики/терапевта/педиатра.

В разных регионах нашей страны перечни могут отличаться, но, как правило, незначительно, поясняет Дмитрий Кузнецов. Чтобы получить актуальную информацию о правилах в вашем регионе, вы можете позвонить в колл-центр медицинской страховой организации, выдавшей вам полис ОМС.

НУЖНО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ

- Дмитрий Юрьевич, получается, что на прием к таким востребованным врачам, как невролог, эндокринолог, кардиолог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог требуется направление терапевта. Нужно получать специальную справку, ходить за печатями в регистратуру?

- Если врачи-специалисты, к которым вас направляет терапевт, работают в той же поликлинике, что и он сам, то никакие дополнительные оформления не нужны. Достаточно записи терапевта в вашей медкарте (в том числе электронной). Если же вам понадобится прием доктора в другой медицинской организации (поликлинике, больнице), а не той, к которой вы прикреплены, то потребуется направление по форме № 057/у-04. Оно должно быть заверено печатью медучреждения и подписью должностного лица. И обязательно, чтобы была указана цель направления – например, для постановки диагноза или выбора тактики лечения.

- А как попасть к врачу-психиатру? Таких специалистов ведь нет в районных поликлиниках. А сейчас из-за волны тревожных расстройств и депрессий психиатрическая помощь особенно востребована.

- Для записи на первичный прием к врачу-психиатру пациент может обратиться в регистратуру ближайшего к нему психоневрологического диспансера с паспортом. Направление врача-терапевта для этого не требуется. Имейте в виду: оказание психиатрической помощи в большинстве субъектов РФ оплачивается за счет средств региональных бюджетов. И только в минимальной части - финансируется в рамках ОМС. Нужно быть готовым и к тому, что помощь по этому профилю может входить в перечень платных медицинских услуг.

БУДЬ В КУРСЕ

В какие сроки вас должны принять, обследовать, оказать медпомощь

Как поясняют специалисты ВСС, на сегодня в законодательстве определены предельные сроки оказания медпомощи того или иного вида. А именно:

- амбулаторная помощь в неотложной форме – ожидание не должно превышать 2-х часов с момента обращения пациента в медучреждение. Речь идет о внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни;

- прием участкового терапевта или педиатра, врача общей практики – не позднее 24 часов с момента обращения пациента;

- приемы врачей-специалистов (кардиолог, невролог, эндокринолог и т.д.) - не позднее 14 рабочих дней.

Сроки проведения обследований:

- инструментальные (рентген, маммография, УЗИ и др.) и лабораторные исследования (анализы крови, мочи и др.) - не позднее 14 рабочих дней со дня назначения исследований;

- компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография - не позднее 14 рабочих дней со дня назначения исследований.

Важно: для пациентов с подозрением на онкологические заболевания установлены особые сроки:

- ожидание приема врача-онколога - не более 3 рабочих дней;

- диагностические инструментальные и лабораторные исследования - не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

КСТАТИ

Не только через регистратуру

Сейчас у пациентов есть несколько способов записаться на прием к врачу:

- в самой поликлинике: через регистратуру или аппараты-инфоматы;

- через портал Госуслуги/mos.ru;

- через мобильные приложения региональных органов здравоохранения (ЕМИАС.ИНФО, Госуслуги, Моя Москва).

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Где помогут, если возникли вопросы и проблемы

- Слишком долгое ожидание обследований и приема врачей - узких специалистов это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются пациенты по ОМС при обращении в поликлинику, - говорит вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. - О таких нарушениях сообщают более 40% пациентов.

Если вы столкнулись с аналогичной ситуацией, Всероссийский союз страховщиков рекомендует обращаться в свою страховую компанию, выдавшую полис ОМС, минуя прочие инстанции и учреждения – лично или по телефону, который указан в вашем страховом полисе. В рамках своей компетенции по защите прав застрахованных в сфере ОМС большинство таких проблем страховщики, как правило, решают в кратчайшие сроки.