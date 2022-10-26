Юбилей глянцевого журнала: Хрусталев показал красавицу-жену, а Бузова кокетничала с Андреем Малаховым

Ольга Бузова в эффектном наряде стала королевой вечеринки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечеринка, которую легко можно было вообразить себе еще год назад, в октябре-2022 стала настоящим светским прорывом. Судите сами: почти весь заморский глянец ушел из России, уцелевшие журналы экстренно меняли названия, а вот французский Marie Claire остался в неизменном виде: с узнаваемой обложкой, многолетней командой и все тем же ароматом роскоши на глянцевых страницах. Вот и 25-летний юбилей журнал отметил на широкую ногу, даром что на календаре был вторник, а не пятница.

Светлана Бондарчук. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для гостей пела Анна Asti. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ресторан на Тверской этим вечером случайным посетителям было не попасть: все без исключения залы отдали под вечеринку. Бесплатные коктейли лились рекой, ванна со льдом то и дело пополнялась новыми бутылками игристого, диджей играл "что-то на энергичном", а изголодавшиеся по тусовкам светские львицы демонстрировали лучшие ракурсы на сияющих пресс-воллах. Вот и звезды - Анна Asti, Юля Ковальчук, Катя Гусева, Аврора, Светлана Бондарчук и другие селебрити - курсировали по залам в общей толпе на расстоянии вытянутой руки.

Катя Гусева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мария Гончарук и Дмитрий Хрусталев. Фото: Иван Макеев

Пунктуальнее всех оказался звезда "Comedy Woman" и "Вечернего Урганта" Митя Хрусталев. Перед камерами шоумен в кои-то веки появился не один, а с женой Марией Гончарук - бывшей солисткой "Фабрики". И как можно было прятать такую красоту? Впрочем, раньше Мария и сама не хотела афишировать семейный статус: пока выступала в группе, вопросы о муже категорически игнорировала - вдруг подумают, что Хрусталев посодействовал карьере?

Мария Гончарук. Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот экс-"татушка" Лена Катина теперь на всех вечеринках появляется с мужем Дмитрием Спиридоновым, которого в прессе именуют онкобольным миллионером. Как бы там ни было, певица в очередной раз подтвердила: они с супругом мечтают о ребенке.

Лена Катина с мужем Дмитрием Спиридоновым. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я очень хочу дочку! И поверьте, мы посвящаем этому всё свободное время. Кто знает, может, моя мечта уже сбылась? - намекнула на "интересное положение" Катина. А вот о возможных гастролях и воссоединении группы "Тату" после единственного концерта в Минске говорить отказалась. - Весной 2023 в Москве планируется трибьют "Тату". На этом пока всё.

Аврора. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юля Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ

Влад Лисовец. Фото: Иван МАКЕЕВ

Королевой вечеринки объявила себя Ольга Бузова: красные губы, высокие каблуки и "голое" платье, под которым не оказалось белья - поющая ведущая использовала все женские хитрости, чтобы приковать к себе внимание.

Ольга Бузова выбрала для вечера "голое" платье, которое не предполагает белья. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мужчины, это всё для вас! - объявила Бузова на камеры.- Если бы вас не было, мы бы не красились, не одевались, сидели бы дома, ели пиццу на ночь и смотрели турецкие сериалы.

Кавалеров, которым бы досталась вся эта красота, рядом с Бузовой в этот вечер не оказалось. Но без восхищенных мужских взглядов Оля не осталась: вечер она провела рядом с хозяевами праздника - Андреем Малаховым и его тестем Виктором Шкулевым, главой Shkulev Media Holding, который и выпускает российский Marie Claire.

Ольга Бузова с Андреем Малаховым. Фото: Иван МАКЕЕВ

... и хозяином праздника Виктором Шкулевым. Фото: Иван МАКЕЕВ