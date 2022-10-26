Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 октября 2022 10:00

«Грязную» бомбу взорвет Украина, а никак не Россия: Есть одно железное доказательство

У нас «умереть назло украинцам» никто не хочет. А украинцы уже массово приняли идеологию «умрем назло москалям»
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
Украинцы массово отключили инстинкт самосохранения. Ядерный взрыв так ядерный взрыв, лишь бы против "рашизма"

Украинцы массово отключили инстинкт самосохранения. Ядерный взрыв так ядерный взрыв, лишь бы против "рашизма"

Фото: EAST NEWS

Сейчас все говорят и пишут про "грязную бомбу" и ядерные провокации - неизвестно когда, неизвестно где, неизвестно зачем, - но все равно как-то тревожно.

У меня по этому поводу есть только одно соображение, которое кажется мне существенным.

Я думаю, что такого рода мероприятие может устроить Украина, но не Россия, и вот почему.

Нам все равно никто не поверит.

Это Украина может что угодно и где угодно взорвать, кого угодно и где угодно убить, а потом сказать, что это сделали русские. И все с этим согласятся (даже если кое-кто втайне и засомневается, привет, Илон Маск).

Тогда как если бы Россия что-нибудь взорвала и рассказала, что это сделала Украина, - с этим не согласился бы никто, поскольку Украина в мире официально святая, жертва, всегда права etc.

И какой после этого смысл нашим устраивать провокации - если у нас заведомо нет благостной репутации в глазах разнообразных заграниц? Никакого.

Есть, впрочем, и еще один, менее важный, но все же работающий аргумент.

Украина - как всем уже давно заметно - заимствовала у Польши суицидальную идеологию "умрем назло москалям".

Украинцы массово отключили инстинкт самосохранения и вообще рацио - только бы любой ценой бороться с нами. Ядерный взрыв так ядерный взрыв, лишь бы против "рашизма".

Но в России ничего подобного нет.

Здесь "умереть назло украинцам" никто не хочет.

Здесь ценятся именно порядок, победа и мир на наших условиях, а не героическая гибель.

Словом, на свете, конечно, возможно все, в том числе и самое неприятное, но вряд ли, ох, вряд ли именно мы будем авторами этих неприятностей.

А вот Тарасы - запросто.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ