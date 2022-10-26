«Грязную» бомбу взорвет Украина, а никак не Россия: Есть одно железное доказательство

Украинцы массово отключили инстинкт самосохранения. Ядерный взрыв так ядерный взрыв, лишь бы против "рашизма" Фото: EAST NEWS

Сейчас все говорят и пишут про "грязную бомбу" и ядерные провокации - неизвестно когда, неизвестно где, неизвестно зачем, - но все равно как-то тревожно.

У меня по этому поводу есть только одно соображение, которое кажется мне существенным.

Я думаю, что такого рода мероприятие может устроить Украина, но не Россия, и вот почему.

Нам все равно никто не поверит.

Это Украина может что угодно и где угодно взорвать, кого угодно и где угодно убить, а потом сказать, что это сделали русские. И все с этим согласятся (даже если кое-кто втайне и засомневается, привет, Илон Маск).

Тогда как если бы Россия что-нибудь взорвала и рассказала, что это сделала Украина, - с этим не согласился бы никто, поскольку Украина в мире официально святая, жертва, всегда права etc.

И какой после этого смысл нашим устраивать провокации - если у нас заведомо нет благостной репутации в глазах разнообразных заграниц? Никакого.

Есть, впрочем, и еще один, менее важный, но все же работающий аргумент.

Украина - как всем уже давно заметно - заимствовала у Польши суицидальную идеологию "умрем назло москалям".

Украинцы массово отключили инстинкт самосохранения и вообще рацио - только бы любой ценой бороться с нами. Ядерный взрыв так ядерный взрыв, лишь бы против "рашизма".

Но в России ничего подобного нет.

Здесь "умереть назло украинцам" никто не хочет.

Здесь ценятся именно порядок, победа и мир на наших условиях, а не героическая гибель.

Словом, на свете, конечно, возможно все, в том числе и самое неприятное, но вряд ли, ох, вряд ли именно мы будем авторами этих неприятностей.

А вот Тарасы - запросто.