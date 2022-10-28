Льготы для мобилизованных

На какие финансовые выплаты и льготы могут рассчитывать военнослужащие?

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Если мобилизованный гражданин получит статус ветерана боевых действий (он предоставляется всем военнослужащим, участвующим в боевых действиях), то сможет получить ряд федеральных льгот. Он в дальнейшем сможет:

- без очереди получить землю под участок,

- выбирать время отпуска до 35 дней,

- не платить налог за квартиру или машину,

- не платить за проезд в общественном транспорте,

- будет получать ежемесячную доплату около 3500 рублей,

- ему и его семье будет компенсировано за счет государства до 50% платы за жилье.

Согласно Указу Президента России от 21 сентября 2022 года № 647 все граждане, участвующие в «частичной мобилизации», приравниваются к контрактникам. Ежемесячное довольствие контрактника за звание и должность составляет от 28 до 64 тысяч рублей. Но к ним добавляются доплаты за особые условия службы, за участие в боевых действиях, с которыми сумма может вырасти в 3 - 4 раза.

За день боевых действий в Донбассе российскому военнослужащему доплачивают к окладу 7800 рублей. За «особые условия службы» и участие в специальных операциях нашим военнослужащим доплачивают от 25% к окладу. Есть выплаты и за награды. За медали «За боевое отличие», «За воинскую доблесть», «За разминирование» дают прибавку к окладу от 10 до 30%.

При ранении выплаты по страховке достигают 3 миллионов рублей, семьи погибших получают 5 миллионов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ

Главы ряда областей, республик и городов официально объявили, что своим жителям они будут ежемесячно доплачивать за мобилизацию. Москвичи будут получать по 50 тысяч рублей в месяц, военнослужащие из Якутии - по 205 тысяч в месяц.

Также в ряде регионов появились региональные доплаты на случай ранения или смерти: раненым - от 500 тысяч до миллиона рублей, а семьям погибших - 3 миллиона.

Мобилизованные имеют право на сохранение за ними рабочего места (постановление правительства России от 22 сентября 2022 № 1677. Уволить мобилизованного могут лишь в случае ликвидации организации, в которой он работал. При этом сохраняется трудовой стаж.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ

Главы ряда регионов выплачивают подъемные мобилизованным и добровольцам, которые те могут оставить своим семьям в первый месяц. Крымчанам и жителям столичного региона выдают по 200 тысяч рублей, белгородцам и курянам - по 100 тысяч, а больше всего получают жители Сахалина - 300 тысяч рублей.

Услуги для мобилизованных и добровольцев стали дешевле у российских нотариусов. Кроме того, убывающих в районы специальной военной операции обслуживают без очереди.

Еще планируют организовать поддержку семей мобилизованных с детьми до 3 лет. Оставшемуся с ребенком родителю будут назначать пособие, его освободят от уплаты за детский садик, продленку, секции, школьное питание. Также материальную помощь планируют давать беременным женам военнослужащих, что находятся в зоне СВО.

ВАЖНО

С 7 октября 2022 года вступил в силу закон о кредитных каникулах. Теперь все мобилизованные граждане вправе требовать у банка приостановки выплат по кредитам или уменьшения их размера. Такие каникулы действуют в пределах времени службы контрактника + месяц после него. Если заемщик погибнет или станет инвалидом первой группы, то его долг будет считаться погашенным.

Кроме того, пени за задолженность по оплате капремонта, платы за жилье и коммунальные услуги не будут начисляться до тех пор, пока гражданин не будет демобилизован. Эта льгота предоставляется и членам семьи мобилизованного.

ЕСТЬ ПРИМЕР

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина семьи военнослужащих по мобилизации вправе на:

- внеочередное направление детей в ясли и детские сады - по достижении возраста полтора года,

- внеочередное право на перевод ребенка в ближайшую к дому школу,

- бесплатное обслуживание в детских садах,

- бесплатное двухразовое горячее питание в школах,

- одноразовое бесплатное питание студентов в местных вузах и техникумах,

- первоочередное зачисление на продленку детей,

- бесплатные кружки и секции,

- содействие в поисках работы родителям,

- консультация по юридическим вопросам.