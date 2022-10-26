Двенадцать курсов доллара, экскурсии в гетто и русофобия среди судей: уехавший из России раскрыл правду о жизни в Аргентине

Жизнь в Буэнос-Айресе достаточно комфортная. Желательно обладать хотя бы минимальным испанским, - на английском говорят не все. Фото: Shutterstock

Слово «релокация» претендует на звание слово 2022 года. Теперь так называют эмигрантов XXI века. У каждого для отъезда свои причины, но подавляющее большинство, перебравшись в другие страны (подчас близлежащие), окончательно не рвут связь с родиной - продолжают дистанционно работать на российские компании, не продают свои квартиры.

Часть российских релокантов, начиная с марта, расползлась по постсоветским странам. В лидерах - Грузия, Армения, Казахстан. Многим приглянулась Турция. Но есть и такие, кто отправился в более далекие страны, например, в Латинскую Америку. Россиянин Алексей Жильчиков рассказал «Комсомолке» о своем отъезде в Аргентину вместе с беременной женой и о новой жизни за океаном.

АРГЕНТИНА

Еще в апреле 2022 года мы с женой решили поехать в Аргентину на роды. Уровень медицины там находится на очень высоком уровне, есть большой выбор клиник и врачей. К тому же младенец, рожденный в Аргентине, автоматически получает ее гражданство, и впоследствии его родители, а также бабушки и дедушки, тоже могут получить второй паспорт. Еще важный факт, который характеризует подход государства: здесь бесплатное образование и медицинские услуги может получить и гражданин, и турист, и даже нелегал.

МЕДИЦИНА

Роды в лучших клиниках, оборудованных по последнему слову техники, обойдутся в 2-3 тыс. долларов (120-180 тысяч рублей). Оказываясь там, складывается впечатление, что это 3 или 4-х звездочный отель.

Мы не знали заранее, останемся ли мы в Аргентине или нет, поэтому продумывали различные варианты с работой. В итоге решили запустить агентство по организации родов «Argentina for you», чтобы помогать таким же, как мы, приехать сюда для рождения ребенка - рассказываем о родах, переезде, миграции и вообще о жизни в Аргентине. На это меня натолкнул тот факт, что здесь много недобросовестных организаций, которые пользуются недостатком информации и завышают цены на свои услуги в 5-7 раз для людей, которым нужна помощь в переезде. Они лишь создают иллюзию помощи и сервиса, сдирая по 3-6 тыс. долларов.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

В Аргентине есть два основных курса доллара – официальный и неофициальный. Официальный курс равен примерно 150 песо за 1 доллар, а неофициальный - около 280 песо. Если вы хотите оплатить покупку в супермаркете долларовой картой, то придется переплатить почти в два раза больше, так как оплата пройдет по официальному курсу. Вообще тут около 12 типов курса, например, недавно правительство ввело «Доллар Coldplay» - он включает в себя 30% надбавку на билеты на шоу, в которых артисты берут плату в иностранной валюте. Его запустили перед стартом серии из 10 концертов британской группы «Coldplay».

Для обмена валюты по неофициальному курсу, нужны обменники, которых в Аргентине бесчисленное множество. Учитывая все это, россиянам не очень выгодно платить за покупки долларовыми картами, в приоритете наличные деньги. Также вы не сможете обналичить более-менее крупную сумму долларов в аргентинском банкомате. Поэтому для россиян, у которых и так есть сложности с переводами денег, здесь проблемы только увеличиваются. Некоторые едут в Уругвай, чтобы снять доллары, а потом возвращаются в Аргентину.

ВИЗА

Аргентина очень лояльна к приезжим. Например, россиянам не нужно получать никаких виз. По прилету выдается туристическая виза, которая действует 90 дней. По окончании можно продлить ее еще на 90 дней. Но даже, если туристической визы закончилась, ты можешь находиться в стране на нелегальной основе, и никто не будет тебя депортировать, ловить и проверять документы на улице или общественном транспорте. А кода ты соберешься улетать из страны через год, два или пять, то заплатишь символический штраф при вылете в аэропорту и все. Хотя безусловно лучше выбрать официальные пути легализации.

ЖИЗНЬ

Жизнь в Буэнос-Айресе достаточно комфортная. Желательно обладать хотя бы минимальным испанским, - на английском говорят не все. Здесь нет такого разнообразия сервисов, как, в Москве. Тем не менее есть достаточно большое количество услуг. Самое главное, они стоят в разы дешевле, - от продуктов до такси. Это касается и недвижимости. Конечно, есть районы и дома, где цены будут кусаться. Например, мы снимаем 3-х комнатную квартиру в районе Палермо – это одна из самых дорогих зон в Буэнос-Айресе. Платим за нее менее 600 долларов в месяц (около 35 тысяч рублей), это не много, все из-за того, что у нас не самый новый дом, нет консьержа, бассейна на крыше.

Зарплаты в стране не очень высокие. Люди могут зарабатывать 300–400 долларов в месяц (18-25 тысяч рублей).

Здесь нет такого разнообразия сервисов, как, в Москве. Тем не менее есть достаточно большое количество услуг. Самое главное, они стоят в разы дешевле, - от продуктов до такси. Фото: Shutterstock

АРЕНДА

Арендодатели сильно перестраховываются перед тем, как сдать жилье. С местных требуют гаранта, - это человек, который должен показать свою состоятельность и гарантировать, что оплатит аренду в случае необходимости. Иностранцам могут предлагать контракты, например, на 3 месяца – нужно будет оплатить весь период, внести залог в размере месячной платы и отдать комиссию риелтору. И велика вероятность, что спустя указанный срок стоимость возрастет. Или же просят оплатить сразу полгода или год вперед, еще и в долларах. И, конечно, все подробности и нюансы будут расписаны в договоре.

Все это связано с тем, что в Аргентине права человека – это приоритет. Например, вы пустили пожить к себе домой семью, через какое-то время у них рождается ребенок, и они говорят, что не могут платить, так как нет денег. В этом случае вы ничего не сможете сделать и потратите годы на решение этой проблемы, несмотря на то, что являетесь владельцем квартиры. А люди так и будут у вас жить, а все потому, что нельзя семью с ребенком просто так выгнать на улицу. Права человека выше, чем права собственности.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Мы знаем украинцев, которые переехали в Аргентину в конце 1990-х, они занимаются недвижимостью. Очень приличные и воспитанные люди, с которыми приятно общаться. Также познакомились с одним архитектором, он тоже украинец, который живет здесь с 70-х годов. Буквально на днях приглашал нас в гости на борщ.

Здесь мы ни разу не сталкивались с русофобией. Все очень отзывчивые и позитивные. Слышал только от местного адвоката, что русофобские настроения распространены среди судей, и это влияет на рассмотрение различных дел в судах.

Про русские общины я не слышал. Но точно есть разговорные клубы, люди собираются и общаются на испанском на различные темы. И думаю там есть не только русские, но и белорусы, украинцы, армяне и представители других народов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы пока не сталкивались с преступностью. Но мы и не гуляли по ночам и не заходили в неблагополучные районы, а такие действительно есть. Например, Вижья-31 – это бараки, в которых проживает около 50 тысяч человек. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что они будто отделены шоссе и ж/д путями. Там даже есть отделение полиции, и государство вроде и пытается контролировать этот район, но при этом и сильно не лезет туда. В основном там живут простые работяги, но и криминальные элементы тоже присутствуют. В одиночку туда лучше не заходить. Хотя в этот район даже водят экскурсии в сопровождении полиции.

Также здесь лучше не класть телефон на стол, когда сидишь в кафе на открытом воздухе, могут схватить и убежать, или подойдет уличный торговец, вывалит товар на стол - носки или влажные салфетки, - а когда соберет, то заодно прихватит ваш гаджет. Все говорят, что могут выхватить телефон из рук, когда идешь по улице, но я постоянно хожу со смартфоном в руках и он пока при мне.

МЕНТАЛИТЕТ

В большинстве случаев аргентинцы очень позитивные и воспитанные люди. Они уважают молодых мам и женщин в положении, пропускают всюду вперед, уступают места. Незнакомка на улице может начать умиляться животику и даже погладить его, параллельно расспрашивая на каком месяце беременности находится женщина и кто будет – мальчик или девочка.

Еще, как мне показалось, аргентинцы не очень любят спешить. Если в Москве люди привыкли все делать быстро, то здесь все немного по-другому. Иногда сталкивался с необязательными людьми. Знакомый местный повар пригласил нас женой к себе в гости, договорились о времени. Но в «день икс» на мое сообщение парень просто не ответил, вот и ждем до сих пор обещанного ужина.