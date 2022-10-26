Год работы Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена: помощь сиротам Донбасса и отсрочка для многодетных отцов

Мария Алексеевна Львова-Белова работает всего год. Но уже как-то очень заметна и она сама, и ее команда. И все, что они делают. Фото: Максим Григорьев/фотохост-агентство ТАСС

Мария Алексеевна Львова-Белова работает всего год. Но уже как-то очень заметна и она сама, и ее команда. И все, что они делают. Один из главных векторов работы аппарата уполномоченного по правам детей, а представители этого органа есть во всех без исключениях регионах — это работа с обращениями. Из них потом рождаются и законодательные инициативы, и отдельные решения.

- Все знают, что можно написать уполномоченному федеральному или в регионах и получить помощь и поддержу, - подчеркнула Львова-Белова. - За этот год к нам пришло 11 180 обращений.

Как рассказала омбудсмен, на первом месте в этот первый год ее работы стояли запросы, касаемые опеки и попечительства. Причем в очень многие написавшие беспокоились не только о каких-то своих проблемах и препонах, а хотели бы принять участие в судьбе детей Донбасса. Все в России знают, что Мария Львова-Белова курирует вопрос устройства в семьи детей-сирот из этих охваченных огнем регионов.

- Писали и опытны приемные семьи, и те, кто еще только задумываются об этом, - рассказала Мария Алексеевна.

На втором месте обращения по имущественным правам детей. Они связаны с выделением жилья. На третьем — вопросы образования.

- Это как правило места в детских садах и школах. А еще один значимый блок касается правонарушений, в том числе и против несовершеннолетних, их розыск или вопросы безопасности.

Мария Львова-Белова призналась, что некоторые дела берет под свой личный контроль. Как правило те, что касаются опеки и попечительства. Но и не только. Все те вопросы, которые не удается решить положительно, в итоге часто ложатся в основу законотворческих инициатив.

- Потому что продиктованы самими людьми, - говорит омбудсмен. - Так, например, к нам поступало много обращений о мобилизации отцов многодетных семей. И это легло в основу нашего общения с правительством, потом с генеральным штабом. В итоге мы сегодня имеем отсрочку для семей с тремя детьми.

Всего же за минувший год, как рассказала Львова-Белова, аппаратом рассмотрено порядка 30 законопроектов.

- Это те документы, который касаются семей с детьми. Мы имеем полномочия повлиять на формулировки и вносить свои коррективы. Или предлагать свои. Например, мы выявили, что дети — выпускники детских домов остаются без регистрации. Потому что жилье свое пока не получили, стоят на очереди. Куда им прописаться? Мы осудили это с президентом. И в июле 2022 был принят закон, который позволяет оформить регистрацию по адресам муниципалитетов, в которых ребята были прописаны до 18 лет. А вопрос касался 200 000 человек.

Очень много работы ведется детским омбудсменом с ФСИН. На будущее .

- В настоящий момент разрабатывается законопроект о службе пробации, которая будет заниматься социальной адаптацией вышедших на свободу. И не только. Мы предложили, чтобы малыши в колониях женских с мамами находились не до 3-х лет, как сейчас, а до 4-х. А подростки из детских колоний не попадали во взрослые, а в колонии поселения, либо на исправительные работы.

Есть и долговременные программы, которые уже сейчас в пилотном проекте работают в некоторых регионах. Например, программа «Подростки России». Это и организация таких мест в городах, куда подростки могут прийти, пообщаться друг с другом, получить помощь психолога, провести досуг. Подобные заведения работает уже в 17 регионах. И «Социальный патруль», когда команда молодых и активных специалистов выходят в места обитания подростков — улицы, торговые центра. Общаются с ними, предлагают другие способы провести время — на спорт пойти, на кружок.

- Недавно сотрудники такой службы из Саратовской области рассказывали, что шли так по улице и увидели группу подростков, которые прямо на газоне развели костер. Оказывается, они это сделали для антуража, чтобы рассказывать страшные истории было интересней. Сотрудники «Социального патруля» принесли им свечки, светодиодные лампочки и вместе они потом все сидели с ребятами и рассказывали страшные истории.

Помимо того, что Мария Львова-Белова главный детский омбудсмен страны, она еще и многодетная мама. У нее в общей сложности (кровных и опекунских) — 10 детей, это те, кто живут или выросли в семье. Но есть и 13 под опекой, это люди «18+», которых Мария Львова-Белова взяла под опеку, чтобы они не попали в ПНИ. Сейчас они живут в социальных проектах, организованны Марией Алексеевной еще до назначения на должность.

Этим летом Львова-Белова с мужем снова стали приемными родителями, приняв в семью подростка Даню из Мариуполя.