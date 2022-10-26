Уголовное дело связано с самой Ксенией Собчак. Ведь помощники, как правило, действуют в интересах работодателя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уголовное дело, связанное с именем Ксении Собчак, развивается стремительными темпами. Только вчера стало известно о задержании помощника телеведущей: Кирилла Суханова, который последние годы был правой рукой Собчак, подозревают в вымогательстве. Говорят, он требовал денег у крупного чиновника, причем, действовал не один: вместе с Сухановым задержали экс-главреда журнала "Татлер" Ариана Романовского.

Обыски у Ксении Собчак и задержание ее директора Кирилла Суханова

Эта новость для журналистки стала неприятным сюрпризом: сама Ксения, даром что руководит крупной сеткой Телеграм-каналов, якобы узнала о ЧП от конкурентов.

- Это просто бред, смех, нонсенс, - прокомментировала Собчак обвинения в вымогательстве. - Кирилл бизнесмен и наш рекламщик. Я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику.

А уже сегодня утром стало известно: в загородном доме Ксении Анатольевны проходит обыск. При этом самой хозяйки в особняке не оказалось. По данным СМИ, она экстренно ретировалась из России. Причем, лететь традиционным путем через вип-терминал Внуково-3 не решилась, предпочла наименее распространенный маршрут, где ее точно не ждали. Так Собчак оказалась сначала в Минске, а затем и в Литве. На связь она не выходит: в личном Телеграм-канале автоматически публикуются лишь заранее заготовленные "мирные" посты. С самого утра подписчики заваливают ведущую сотнями вопросов, но ответов на них пока нет: Ксения пропала даже из виртуального пространства.

О чем может говорить этот поток событий, сайту KP.RU объяснил звездный адвокат Андрей Алешкин.

- Прежде всего, хотелось бы отметить: уголовное дело связано с самой Ксенией Собчак, - поделился своими выводами адвокат. - Ведь помощники, как правило, действуют в интересах работодателя. Понимая, что помощник может дать показания на нее, телеведущая во избежание ответственности покинула страну. Но это не исключает наказания: при наличии оснований Ксения Анатольевна может быть объявлена в международный розыск. Ее также могут заочно арестовать по решению суда. Тогда по возвращении в Россию звезда будет арестована в аэропорту.

Звездный адвокат Андрей Алешкин.

Многомиллионное имущество Собчак (которая лишь недавно достроила огромный дом в Подмосковье) также в зоне риска.

- Если в процессе расследования будет установлено, что действия Ксении Собчак нанесли ущерб пострадавшему лицу, то по его иску этот урон могут возместить, наложив арест на движимое и недвижимое имущество ведущей, - добавил Андрей Алешкин.

Почему Ксения Собчак уехала в Литву

Но самым любопытным оказался маршрут Ксении Собчак. Оказывается, он может многое рассказать о беглянке.

- Белоруссия сегодня стала транзитной зоной для пересечения международных границ и используется многими известными персонами, - отметил защитник. - Например, через Минск в свое время страну покинул рэпер Моргенштерн (признанный иноагентом. - Ред.). Фактически границы между Россией и Белоруссией нет, пускают всех по российскому паспорту. И выпускают в третьи страны тоже всех, потому что у нас нет никакой единой базы. Белорусские пограничники без запроса просто не знают, кому запрещен выезд из РФ.

При этом Литва не так давно вошла в список стран, запретившим россиянам въезд по Шенгенской визе.

- Сейчас в Литву пускают лишь тех, кто имеет местное гражданство либо вид на жительство в этой стране. Таким образом, Ксения Собчак с большой долей вероятности имеет ВНЖ и, соответственно, недвижимость в Литве, - подытожил адвокат.