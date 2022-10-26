Марат Башаров переоделся в женщину и с букетом цветов замирился с Татьяной Тарасовой, называвшей его «идиотом»

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Скандалы и интриги не оставляют шоу «Ледниковый период»: то Илья Авербух ругается с судьями, то Даня Милохин сбежал. Но есть приятное обстоятельство — все же участники проекта стараются подходить к работе и коллегам с максимальным уважением. К примеру, Марат Башаров решился на большой мужской поступок и решил закрыть старый гештальт — отношения с Татьяной Анатольевной Тарасовой, в свое время довольно жестко прошедшейся по актера после его буйных скандалов с любимыми женщинами.

Напомним, Тарасова призвала Башарова извиниться за немужское поведение в отношении женщин, которых он, как предполагалось, бил. И даже однажды покинула общую с Маратом студию шоу «Сегодня вечером». Тренер, которая никогда не полезет за словом в карман, призывала изолировать артиста от общества в виду его опасности.

— Марат, ты что, как праздник, сразу напиваешься? — обратилась Тарасова в программе «Пусть говорят». — И все время бьешь этих несчастных женщин, ей-богу. Как ты сам считаешь, вот в этот раз какое тебе наказание нужно назначить? Потому что тебя пора наказывать. Давно пора! Эти женщины на тебя никуда не подавали. Но ты живешь среди людей. И тебя показывают по центральному телевидению – опять с этой же историей.

Ну, раз на вилы наступил. Ну, второй раз. Но куда ж ты опять, дружок? И так каждые два года на экране. Лучше бы ты снимался в кино. Он добрый и прекрасный человек, когда трезвый. Почему вся страна должна заботиться, что ему надо сделать? Пока заботятся, он избивает всех и все. Ну что это такое...Он что, маленький? Он что, совершенно глупый идиот, что сам не понимает, что ему нужно лечиться? Или его надо изолировать от общества, пусть немножко посидит.

Разумеется, после такого вопрос взаимодействия Тарасовой и Башарова на «Ледниковом периоде» стоял особенно остро. Актер уверял, что отношения с тренером испорчены не были, а Татьяна Анатольевна пропустила первые два выпуска шоу. Чтобы вернуться в третьем (покажут 29 октября). И к этому моменту Марат (наверняка не без помощи дипломатичного продюсера Ильи Авербуха) приготовил сюрприз для Тарасовой. Приятный, конечно.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Выпуск будет посвящен кино, и Башаров с Оксаной Домниной исполнят номер на арию из фильма «Примадонна» (2016) Стивена Фрирза, в котором Марат предстанет в образе светской львицы Флоренс Фостер Дженкинс (Мэрил Стрип).

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Сразу после номера артист решил подъехать к судейскому столику и преподнести Татьяне Анатольевне букет цветов. И поцеловать ручку. Конечно, сердце сурового заслуженного тренера СССР, как и любой женщины в этот момент, мгновенно оттаяло. А вот что ответила одиозному актеру Татьяна Анатольевна — покажет выпуск.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20