Вакцина «Спутник V» по-прежнему эффективно защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции и госпитализации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Роспотребнадзоре объявили о том, что в России появились новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 с кодовыми названиями BQ.1 и BQ.1.1. Это варианты, вышедшие из линии «омикрона», подлини ВА.5, самой распространенной в мире, и получившие от ученых залихватские прозвища Typhon – «тифон» - и Cerberus – «цербер».

Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на долю BQ.1 и BQ.1.1 еще десять дней назад приходилось около 11 % новых случаев COVID-19 за неделю, причем, в Нью-Йорке и Нью-Джерси общая доля была ближе к 20%. Однако эти варианты продолжают быстро распространяться, что говорит о том, что они потенциально – самые заразные сейчас из всех вариантов коронавируса, циркулирующих по миру.

Потенциально BQ.1.1 «цербер» вызывает больше беспокойства, поскольку он дальше всего мутировал от исходного «омикрона».

- В США и разных странах Европы варианты BQ.1 и BQ.1.1 постепенно набирают свою долю в общем числе вариантов коронавируса, вызывающих болезнь, - рассказал KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - К концу года можно ожидать, что почти все случаи заболевания, более 80%, будут вызваны именно этими вариантами. Мы вступили в новый период эволюции коронавируса SARS-CoV-2, когда между собой будут конкурировать множество вариантом, вышедших из «омикрона». При этом несколько сильных вариантов будут время от времени сменять друг друга в лидерах. Это не только BQ.1 и BQ.1.1, но и последователи линии ВА.4 и вариант ВА.2.75.2, и множество других интересных вариантов коронавируса.

Однако «цербер» не будет прямой причиной роста заболеваемости ковидом в России в конце года.

- Волны роста заболеваемости образуются не столько благодаря появлению новых вариантов коронавируса, сколько благодаря другим факторам, таким, например, как снижение коллективного иммунитета, - говорит Николай Крючков. – Тут на руку вирусу играет и то, что не иммунизированные люди не защищают себя, не носят маски в общественных местах, не идут на вакцинацию. Сезонность тоже может сыграть свою роль в том, что заболеваемость снова пойдет вверх, среднесуточная температура будет падать, а значит – люди будут коллективно греться в слабо проветриваемых помещениях.

ВАЖНО!

Вакцина «Спутник V» по-прежнему эффективно защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции и госпитализации. Прививку стоит обновлять каждые полгода.