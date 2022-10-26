Баллистическая ракета «Синева» запущена с атомной подлодки «Тула» в ходе учений стратегических сил сдерживания

Тренировка стратегических ядерных сил сдерживания России Гром-2022

Такие учения, когда задействуются все компоненты Стратегических ядерных сил (СЯС) - наземная, морская и воздушная, - проводятся в России ежегодно. И с тем же "шумным" названием - "Гром" (на этот раз "Гром-2022). Греметь учения будут три дня - с 26 по 29 октября.

Сначала - пуски межконтинентальных баллистических ракет с космодрома Плесецк на камчатский полигон Кура. Затем - по тому же полигону атомная подлодка Северного флота запускает баллистические ракеты от берегов Кольского полуострова. А вот самолёты Дальней авиации Воздушно-Космических Сил России стреляют крылатыми ракетами большой дальности в Заполярье (цели для поражения у них, как правило, на полигоне Пембой в Коми).

Такие учения не предусматривают подрывов настоящих ядерных боезарядов, - их будут имитировать специальные муляжи.

Любопытно: на сей счет ни в американском Белом доме, ни в Пентагоне: ни в западной прессе нет ритуального визга и крика.

Наверное, потому что пресс-секретарь главы Пентагона Патрик Райдер успокоил сограждан, - США заранее получили уведомление от минобороны России по поводу стартующих учений ракетно-ядерных сил.

Он даже назвал их "рутинными". При этом тот же Райдер дал понять, что «если бы Россия в ядерном плане что-то замышляла, то никаких уведомлений по этому поводу рассылать бы не стала». То есть, никакого риска начала Третьей мировой войны «по ошибке» тоже нет.

Реакция в мире на учения ракетно-ядерных сил России

Но вот в украинской прессе раздувается паническая истерика. А представителям киевского режима страшно не понравился даже "слишком спокойный тон Рейдера". В Верховной раде Украины потребовали от Пентагона «более жёстко отреагировать на ядерные намерения России». Еще и добавили, что «российские войска могут использовать ракетно-ядерные учения в качестве угрозы украинской государственности». Понесли по кочкам Рейдера и политики в Польше - «нужно незамедлительно ответить России на учения ядерного характера».

В Варшаве явно прикинулись шлангами, "забыв" о том, что НАТО проводит собственные ядерные учения «Непоколебимый полдень» (Steadfast Noon) на севере Европы. Маневры проходят в воздушных пространствах Бельгии и Великобритании, а также над акваториями Северного и Норвежского морей.

И все же было бы лукавством утверждать, что сроки проведения "Грома-22" и "Steadfast Noon" совпали случайно.

Учения наших Стратегических ядерных сил - это, конечно, явный и "симметричный" сигнал Москвы НАТО: наш "атомный меч" в боеготовом состоянии и готов дать отпор недругам России.