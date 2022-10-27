Бодрая осень

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

В народе говорят, что здоровье и счастье не живут друг без друга. А врачи утверждают: чтобы сохранить бодрость и отличную работоспособность на долгие годы, хотя бы раз в год нужно посещать хороший санаторий. И лучшее время для этого - именно осень или зима.

На юг за здоровьем

Прежде всего это хороший способ избавиться от осенней хандры, зимней депрессии и авитаминоза - постоянных спутников жителей больших городов. Особенно благоприятно прохладное время для тех, кто имеет проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой, а также для страдающих артрозом и остеохондрозом, аллергией.

Наконец, отдых в низкий туристический сезон обойдется значительно дешевле для семейного бюджета. Именно в это время действуют программы, в рамках которых можно получить хорошие скидки на оздоровительный отдых. Одна из них - «Южная здравница». В программе участвуют десятки санаториев и пансионатов с лечением, которые оказывают лечебно-оздоровительные услуги круглый год и предоставляют скидки на отдых с октября по апрель. Размер экономии может составить от 5% до 20% в зависимости от санатория.

Да и вообще, подумайте, как здорово приехать в Краснодарский край осенью или зимой. Большую часть осени погода чаще всего стоит теплая и сухая. Можно попасть на сезон хурмы и мандаринов. Даже зимой температура в курортных районах края редко опускается ниже нуля, а во многих местах побережья может быть больше +10 градусов. В феврале-марте начинают распускаться первые цветы. Как же приятно после суровой северной зимы вернуться в лето и побродить по пустынному пляжу, подышать морским воздухом…

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

От трех дней до трех недель

В этом году в программе «Южная здравница» участвуют 26 здравниц. Отдохнуть можно на морском побережье - в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Ейске, Туапсинском и Темрюкском районах, а также в предгорьях Западного Кавказа - в Горячем Ключе, Лабинске. В рамках «Южной здравницы» санатории Краснодарского края предлагают комплексные туры длительностью от трех суток до трех недель:

• 3-дневные туры (оздоровительные и спа-туры для молодоженов) носят общеоздоровительный характер с акцентом на спа-уход и предлагают туристам, которые в силу нехватки свободного времени или ограниченности финансовых ресурсов не могут позволить себе длительное лечение, возможность в максимально сжатые сроки поправить здоровье;

• в недельные туры входит комплекс оздоровительных процедур для высокоэффективного отдыха и восстановления;

• в двух- и трехнедельные путевки включено большее количество лечебных процедур, в зависимости от вида заболевания.

500 дорог к бодрости и долголетию

Сегодня кубанские санатории предлагают более 500 программ лечения и оздоровления, многие из которых уникальны и охватывают практически весь спектр известных современной медицине заболеваний. В программу «Южная здравница» включены процедуры по самым различным направлениям - опорно-двигательного аппарата, гинекологии, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и др.

Санатории разрабатывают и используют самые современные технологии и оборудование. Практически каждая здравница имеет мощный диагностический центр, который позволяет установить верный диагноз на самых ранних стадиях, проконтролировать с ювелирной точностью ход лечения. Постоянно появляются и применяются новые методы лечения, такие как озонотерапия, мезотерапия, лазеролечение, спелеотерапия и другие.

Для того чтобы забронировать отдых и лечение со скидками, необходимо обращаться в санатории с запросом «Южная здравница». Программа продлится до 1 мая 2023 года.

Все предложения организаций, участвующих в программе «Южная здравница» опубликованы на сайте министерства. Также подробнее о программе можно узнать на горячей линии «Курорты Краснодарского края» по телефону 8-800-200-60-90.