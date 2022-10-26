Рэпер Элджей продает за 10 млн рублей машину из клипа «Кадиллак»

Объявление появилось в интернете, на сделку с реальным покупателем музыкант приедет лично

Дела у рэпера Элджея, по всей видимости, идут совсем плохо: последнее время нет громких хитов, развод с блогером Настей Ивлеевой, финансовые проблемы. Пришлось даже выставить на продажу свою легендарную машину BMW i8, которой раньше хвастался рэпер. Получить за тюнингованную машину артист хочет 10 млн рублей. Продажу он доверил своему знакомому Дмитрию.

- Да, это его машина. На сайте, где размещено объявление, отвечает не Леша (Элджей – псевдоним). Буду показывать я, Леша может присутствовать только на переоформление авто, - рассказал Дмитрий.

Получить за тюнингованную машину артист хочет 10 млн рублей. Продажу он доверил своему знакомому Дмитрию.

Профессионалы знают, что первый серийный образец был презентован на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2013 года. Машина представляет собой полноприводное двухдверное купе. Элджей свою BMW приобрел на пике популярности в 2018 году, за четыре года артист на ней практически и не ездил – общий пробег 21 000 км. Спорткар успел засветиться в совместном с Моргенштерном* (признан Минюстом РФ иноагентом) в клипе «Кадиллак».

Сам Элджей осознает, что яркий тюнинг кузова может подойти не всем, поэтому готов торговаться. Первоначальную цену сформировали по нескольким характеристикам и критериям, в их числе и наличие оригинальных ремней безопасности от Louis Vuitton.

Сам же Элджей за последний год уже не раз уезжал из страны, он получил гражданство Кипра.

- Машина в идеальном состоянии. Всегда обслуживалась у официальных дилеров, мылась на премиальных мойках. Всегда была в пленке, без повреждений лакокрасочного покрытия, - рассказывает Дмитрий.

- А почему продает?

- Так решил.

- Он был единственным автовладельцем спорткара?

- Да.

Сам же Элджей за последний год уже не раз уезжал из страны, он получил гражданство Кипра. Однако концерты в России все же отменяет пока не все, в ближайшее время он планирует выступить в Москве.