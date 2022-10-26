Две трети россиян считают нужным национализировать имущество уехавших из страны звезд

Московская область, д. Грязь. Хозяйственные строения рядом с замком артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Фото: Алиса ТИТКО

Депутат Роман Худяков предложил лишить певицу Аллу Пугачеву и ее супруга иноагента Максима Галкина их замка в деревне Грязь. По мнению политика, сам особняк и его территорию можно было бы отдать, например, под социальное учреждение. Эта инициатива понравилась россиянам, как оказалось, больше половины опрошенных поддерживают идеи национализировать имущество покинувших страну звезд. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU.

Как оказалось, за национализацию недвижимости уехавших из России артистов и культурных деятелей выступают 66% опрошенных. Однако, на то, как дальше поступить с этим имуществом, взгляды россиян расходятся. Так, 38% респондентов разделяют мнение Худякова и считают, что в особняках модно открыть социальные учреждения повышенного уровня комфорта. Здесь могут расположиться, например, сиротские приюты или дома престарелых.

«Думаю, такие особняки и правда стоит подарить детдомам или домам престарелых», - говорит участница опроса.

«Согласен, имущество таких людей нужно конфисковать в пользу государства», - отмечает другой.

«Конечно, пусть лучше отдадут эти дома нуждающимся, чем они стоять пустовать будут. Без должного ухода здания все равно скоро обветшает и развалится», - рассуждает третий.

Еще 18% опрошенных предлагают после национализации распродать дома и квартиры звезд, а вырученные деньги направить на нужды Донбасса. Эти территории нуждаются в огромных вложениях, и деньги от оставленных домов и квартир как раз могут пригодиться, рассуждают респонденты.

Еще 10% россиян отмечают, что после продажи недвижимости уехавших звезд деньги нужно направить на соцнужды, например, на прибавку к пенсиям или хотя бы на единоразовые выплаты.

Однако оставшиеся 34% опрошенных выступили категорически против национализации имущества звезд, уехавших по разным причинам за границу. Респонденты отмечают, что недвижимость эта была куплена на честно заработанные деньги артистов, и никто не вправе распоряжаться ею. Тем более, что за таким дележом несложно упустить грань и начать национализировать имущество ни в чем не повинных людей.

«Это чужое имущество. С какой стати его должны отбирать. Давайте сначала примерим такое решение на себе, если у вас захотят забрать, а мы все, как один, будем только «за», понравится ли это кому-то. Так что мое мнение, чужое трогать нельзя. Хозяева сами определятся со своим имуществом», - уверенно говорит участник опроса.

«Прецедент - штука скверная. При всей моей антипатии к таким артистам, я думаю не об их особняках, а о том, что если начнут конфисковать имущество, то где остановятся? Сегодня отняли у богатых, а завтра у всех остальных», - соглашается другой.

«Ну, уж нет, сегодня это коснулось звезд, а завтра каждого из нас», - кивает еще один респондент.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 17,4 тысячи человек.