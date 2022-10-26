Жилье станет доступно для двух третей россиян: правительство одобрило стратегию развития стройотрасли до 2030 года

В правительстве утвердили, что к 2030 году в России нужно построить 1 млрд кв. метров жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду на своем заседании правительство утвердило стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Как рассказал премьер Михаил Мишустин, стратегия предполагает системную трансформацию строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе внедрение цифровых инструментов на базе отечественных технологий. Основные процедуры, связанные со строительством, будут переведены в электронный вид, а число избыточных требований сокращено. Число согласований в строительстве к 2030 году должно снизиться вдвое.

Стратегия направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем. Реализация стратегии оценивается в 150 трлн рублей, основная часть из которых - внебюджетные источники.

Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, стратегия поможет не допустить неконтролируемый рост стоимости строительных материалов в России.

- По поручению президента будут разработаны меры по поддержке и развитию промышленности стройматериалов, направленные в первую очередь на обеспечение опережающего создания конкурентных технологий и товаров, - сказал Хуснуллин.

Он также рассказал, что за 9 месяцев этого года количество полученных россиянами ипотечных кредитов снизилось на треть. По словам Хуснуллина, прирост ипотечного портфеля составляет 1,294 трлн рублей. Это на 672 млрд. рублей меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. По словам Хуснуллина, наибольшей популярностью среди россиян пользуется субсидируемая государством программа «Семейная ипотека». Именно она дает самый большой прирост по количеству выданных кредитов.

Как рассказал Хуснуллин, к 2030 году жилье должно стать доступным не менее, чем для двух третей россиян. Для этого к 2030 году в России нужно построить 1 млрд. кв. метров жилья.