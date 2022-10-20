Активисты движения «Юг Молодой» готовят в Геническе номера для беженцев

МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

Так, юные, но неравнодушные к чужому горю ребята со всей Запорожской области за пару месяцев объединились в одну команду и создали молодежное движение «Юг Молодой». Они не понаслышке знают, что такое обстрелы и какие трагедии все эти годы окружали жителей Донбасса, поэтому решили сами принять активное участие в возвращении мирной жизни на своей большой Родине.

- Мы существуем всего пару месяцев, но уже многое успели сделать. Ребята у нас все молодые - от 16 до 35 лет. Пока нас не очень много, но мы растем и не сидим на месте - организовываем флешмобы, акции, праздники, помогаем людям и животным, доставляем гуманитарную помощь, - рассказала «Комсомолке» руководитель молодежного движения «Юг Молодой» Юлия Клименко.

Гуманитарные грузы волонтеры движения развозят по всей Запорожской области, но в последнее время все свои силы они перебросили в город Геническ Херсонской области. Когда-то Геническ был известен как красивый курортный город на побережье Азовского моря. Былая слава к нему еще обязательно вернется, но сейчас санатории города полны не туристов, а беженцев. Обустраивать для них жилые места и отправились волонтеры «Юга Молодого».

- Там есть база отдыха, достаточно старенькая уже. Неделю назад мы отправили туда своих ребят, чтобы подготовить все к приезду беженцев. Люди приедут уставшие и растерянные, нужно обеспечить их достойными условиями проживания. В основном мы, конечно, сейчас занимаемся уборкой - все чистим, моем, стираем, - говорит Юлия Клименко.

РАБОТА КИПИТ

Ребята действительно практически не выпускают из рук швабры и тряпки. Моют бытовую технику, шкафы, выносят мусор, прибирают уличную территорию и с волнением ждут приезда беженцев. Все стараются сделать идеально, чтобы, заселившись в свои номера, эти люди смогли почувствовать себя как дома.

- Наша задача не только убраться, но и доставить туда гуманитарную помощь. Продукты, вещи первой необходимости и одежду, - отмечает Юлия.

Сколько именно беженцев прибудет в город, пока неизвестно, но для волонтеров это не имеет значения. Каждого здесь накормят, устроят на новом месте и, конечно, поддержат морально. Для этого молодые ребята активно обучаются у старших - более опытных волонтеров из крупных организаций. Совместные лекции, мастер-классы и форумы помогают перенять опыт и позже применить его на практике.

Отметим, что поездка в Геническ - это не первое масштабное мероприятие организации «Юг Молодой». Ребята-добровольцы уже помогали в проведении Дня Государственного флага России в Запорожской области, проведении фестиваля кухонь мира, акции «Раскрась будущее» и многих других проектах, направленных на объединение людей.