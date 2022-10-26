Поскребли по сусекам: НАТО поставляет Украине ПВО возрастом 63 года

Перезаряжание пусковой батареи HAWK. Фото: ru.wikipedia.org

Агентство "Рейтер" каким-то образом "пронюхало", что США собираются поставить Украине зенитные ракетные комплексы HAWK ("Ястреб»). Ну, естественно, для борьбы с российскими «калибрами» и «Геранями».

И сколько штук поставлено? Пока секрет.

Хотя еще 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг проболтался конкретно: 4 пусковых установки из запасов Испанской армии будут отправлены Украине в рамках нового пакета военной помощи.

Ну и что же это за "птица" такая, которая должна охранять украинские небо?

Этот самый "Ястреб" был принят в США на вооружение в 1959 году! Больше полувека тому назад. А отправлен на пенсию - в 2002-м. Но несколько десятков таких комплексов американцы и испанцы оставили храниться на складах "для истории". За свою долгую жизнь комплекс пережил 3 модернизации и побывал на многих войнах, где очень неплохо показал себя. Потому почти два десятка стран и покупали его у американцев, когда он был еще молод. А потом старичок серьезно износился и его в Норвегии и Бельгии, в Дании и Германии, в Израиле и Нидерландах решили отправить в утиль. А вот когда Киев стал вымаливать у НАТО системы ПВО, американцы и испанцы "поскребли по сусекам" и решили, что пылящиеся на складах "Ястребы" еще могут послужить.

Комплекс HAWK в музее военно-воздушных сил ФРГ, Берлин. Фото: EAST NEWS

А теперь заглянем в паспорт этого комплекса.

Батарея HAWK выполнена на нескольких автомобильных прицепах и включает в себя:

- два радара обнаружения (низко- и высокочастотный) и два радара сопровождения целей;

- комплекс системы "свой-чужой";

- центральный пункт управления огнём;

- 6 пусковых установок по три ЗУР: всего 18 ракет;

- 2 транспортных контейнера с дополнительными ракетами (36 штук);

- 4 погрузочно-разгрузочные машины;

- станцию контроля и проверки ракет.

Ну а что может этот старенький "Ястреб"?

Характеристики комплекса:

Дальность обнаружения целей: от 80 до 110 км на большой высоте;

Дальность захвата и подсветки целей: до 75 км;

Дальность поражения целей: от 1,5 до 35 км;

Максимальная высота перехвата цели: 18 км;

Минимальная высота перехвата цели: 60 метров;

Количество одновременно поражаемых целей: до 12;

Вес боеголовки ракеты: 75 кг;

Наши спецы считают, что Украине, скорее всего, поставят последнюю модификацию комплекса, поступившую на вооружение в 1989 году. В этой версии были обновлены высокочастотный радар обнаружения целей, установлена цифровая система управления огнём, включён новый радар сопровождения, способный отслеживать цели на малой и сверхмалой высоте. Два радара обнаружения целей могут быть заменены на современный электронный радар AN/MPQ-64 Sentinel ("Страж"), которым оснащается норвежский вариант "Хока".

Западные источники заявляют, что поставки ЗРК призваны помочь украинским войскам более эффективно бороться с ударными беспилотниками-камикадзе типа "Герань" и крылатыми ракетами типа "Калибр", стоящими на вооружении РФ. Теоретически, последняя модификация "Хока" имеет возможности по поражению множественных низковысотных целей. Однако, "Герани" и другие аналогичные боеприпасы, судя по кадрам применения, идут на высотах не выше 50 метров. Сможет ли старый ЗРК эффективно бороться с такими "летающими мопедами" - покажет только боевое применение.

Но не стоит хихикать - мол, НАТО всучило Киеву старье. И недооценивать «Хок». Нет, это эффективное и неоднократно проверенное в боевых действиях оружие, пусть и уступающее более новым комплексам. Любое насыщение ПВО Украины - это лишняя преграда, которую придется преодолевать нашим ракетам, беспилотникам и летчикам.

Жаль только жителей украинских городом, в которых разместят «Ястребы». Конечно они будут промахиваться. Даже более современные ПВО «мажут», а тут - старичок. Представляете, что в дома киевлян или одесситов будут прилетать 75-килограммовые боеголовки, не попавшие по «Герани» или не успевшие за ,Калибром»? Для сравнения - у «Герани» вес взрывчатки в 1,5 раза меньше! То есть, ракета «Ястреба" может наделать разрушений в полтора раза больше, чем дрон-комикадзе.