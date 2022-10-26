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Политика26 октября 2022 17:20

Поскребли по сусекам: НАТО поставляет Украине ПВО возрастом 63 года

Военный обозреватель Виктор Баранец оценил возможности ЗРК HAWK, переданных США Украине
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Перезаряжание пусковой батареи HAWK.

Перезаряжание пусковой батареи HAWK.

Фото: ru.wikipedia.org

Агентство "Рейтер" каким-то образом "пронюхало", что США собираются поставить Украине зенитные ракетные комплексы HAWK ("Ястреб»). Ну, естественно, для борьбы с российскими «калибрами» и «Геранями».

И сколько штук поставлено? Пока секрет.

Хотя еще 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг проболтался конкретно: 4 пусковых установки из запасов Испанской армии будут отправлены Украине в рамках нового пакета военной помощи.

Ну и что же это за "птица" такая, которая должна охранять украинские небо?

Этот самый "Ястреб" был принят в США на вооружение в 1959 году! Больше полувека тому назад. А отправлен на пенсию - в 2002-м. Но несколько десятков таких комплексов американцы и испанцы оставили храниться на складах "для истории". За свою долгую жизнь комплекс пережил 3 модернизации и побывал на многих войнах, где очень неплохо показал себя. Потому почти два десятка стран и покупали его у американцев, когда он был еще молод. А потом старичок серьезно износился и его в Норвегии и Бельгии, в Дании и Германии, в Израиле и Нидерландах решили отправить в утиль. А вот когда Киев стал вымаливать у НАТО системы ПВО, американцы и испанцы "поскребли по сусекам" и решили, что пылящиеся на складах "Ястребы" еще могут послужить.

Комплекс HAWK в музее военно-воздушных сил ФРГ, Берлин.

Комплекс HAWK в музее военно-воздушных сил ФРГ, Берлин.

Фото: EAST NEWS

А теперь заглянем в паспорт этого комплекса.

Батарея HAWK выполнена на нескольких автомобильных прицепах и включает в себя:

- два радара обнаружения (низко- и высокочастотный) и два радара сопровождения целей;

- комплекс системы "свой-чужой";

- центральный пункт управления огнём;

- 6 пусковых установок по три ЗУР: всего 18 ракет;

- 2 транспортных контейнера с дополнительными ракетами (36 штук);

- 4 погрузочно-разгрузочные машины;

- станцию контроля и проверки ракет.

Ну а что может этот старенький "Ястреб"?

Характеристики комплекса:

Дальность обнаружения целей: от 80 до 110 км на большой высоте;

Дальность захвата и подсветки целей: до 75 км;

Дальность поражения целей: от 1,5 до 35 км;

Максимальная высота перехвата цели: 18 км;

Минимальная высота перехвата цели: 60 метров;

Количество одновременно поражаемых целей: до 12;

Вес боеголовки ракеты: 75 кг;

Наши спецы считают, что Украине, скорее всего, поставят последнюю модификацию комплекса, поступившую на вооружение в 1989 году. В этой версии были обновлены высокочастотный радар обнаружения целей, установлена цифровая система управления огнём, включён новый радар сопровождения, способный отслеживать цели на малой и сверхмалой высоте. Два радара обнаружения целей могут быть заменены на современный электронный радар AN/MPQ-64 Sentinel ("Страж"), которым оснащается норвежский вариант "Хока".

Западные источники заявляют, что поставки ЗРК призваны помочь украинским войскам более эффективно бороться с ударными беспилотниками-камикадзе типа "Герань" и крылатыми ракетами типа "Калибр", стоящими на вооружении РФ. Теоретически, последняя модификация "Хока" имеет возможности по поражению множественных низковысотных целей. Однако, "Герани" и другие аналогичные боеприпасы, судя по кадрам применения, идут на высотах не выше 50 метров. Сможет ли старый ЗРК эффективно бороться с такими "летающими мопедами" - покажет только боевое применение.

Но не стоит хихикать - мол, НАТО всучило Киеву старье. И недооценивать «Хок». Нет, это эффективное и неоднократно проверенное в боевых действиях оружие, пусть и уступающее более новым комплексам. Любое насыщение ПВО Украины - это лишняя преграда, которую придется преодолевать нашим ракетам, беспилотникам и летчикам.

Жаль только жителей украинских городом, в которых разместят «Ястребы». Конечно они будут промахиваться. Даже более современные ПВО «мажут», а тут - старичок. Представляете, что в дома киевлян или одесситов будут прилетать 75-килограммовые боеголовки, не попавшие по «Герани» или не успевшие за ,Калибром»? Для сравнения - у «Герани» вес взрывчатки в 1,5 раза меньше! То есть, ракета «Ястреба" может наделать разрушений в полтора раза больше, чем дрон-комикадзе.

Спецоперация на УкраинеО РАЗНОМ