Коммерческий директор Ксении Собчак арестован за вымогательство 11 миллионов у чиновника

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов в помещении суда. Фото: Александр РОГОЗА

Тверской суд арестовал гендиректора медиа-компании Ксении Собчак на два месяца. Напомним, Кирилла Суханова обвиняют в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. (Это от 7 до 15 лет колонии).

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что уголовное дело было возбуждено полицией по заявлению высокопоставленного сотрудника одной из госкорпораций.

Вместе с Сухановым по тому же уголовному делу задержали бывшего главного редактора журнала «Татлер» Ариана Романовского (настоящая фамилия - Кузьмин). Были, судя по всему, вопросы и к самой Ксении Собчак. Утром в среду оперативники начали обыски в ее загородном особняке на территории закрытого элитного поселка Горки-8. Сама телеведущая, как говорят, накануне ночью покинула страну. Якобы чтобы отвлечь внимание силовиков, она через интернет купила билеты в Турцию и ОАЭ, однако на самом деле через Беларусь уехала в Литву. По последней информации, в уголовном деле Ксения Собчак сейчас фигурирует как подозреваемая. По версии следствия, Суханов мог заниматься вымогательством с ее согласия.

ЗАДЕРЖАЛИ ПОСЛЕ ЗАДАТКА

32-летний Кирилл Суханов в суде признался, что прописки на территории России у него нет. Живет в дачном поселке под Красногорском. Детей нет.

Следователь попросила арестовать директора Собчак на два месяца:

- Регистрации у Суханова нет. Он может скрыться, в том числе за пределы России, может препятствовать следствию. Причастность обвиняемого доказывается показаниями заявителя и различными уликами.

Кирилл Суханов и Ксения Собчак на кинопремьере, сентябрь 2022 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам следствия, в уголовном деле помимо задержанных есть и «иные лица, причастность которых будет выявляться».

Прокурор добавила, что уголовное дело, фигурантом которого стал Кирилл Суханов, было возбуждено еще два дня назад.

Судья озвучил, что уголовное дело связано с деятельностью телеграм-канала «Тушите Свет» (он был создан всего лишь 11 октября, сейчас имеет 15 тысяч подписчиков). Причем целью этой атаки оказался глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Фото: Евгения ГУСЕВА

По версии следствия, Суханов и Романовский опубликовали 22 октября на «Тушите Свет» некую информацию про топ-менеджера «Ростеха» (на данный момент она уже удалена), а затем сообщили, что за определенную плату могут оперативно удалить пост и в дальнейшем не публиковать никакой компромат на людей из госкорпорации. Стоимость этой услуги подельники оценили в 11 миллионов рублей.

Сергей Чемезов на шантаж не поддался и сообщил о вымогательстве в полицию. А дальше - дело техники: Суханова задержали в ресторане, когда он получил задаток - 800 тысяч рублей.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ПЕВЕЦ МИТЯ ФОМИН?

В качестве доказательной базы в материалах уголовного дела значатся переписки в мессенджерах с участием Суханова и Кузьмина (Романовского), записи телефонных разговоров, допросы свидетелей.

Адвокат Светлана Липатова передала судье характеристики на Суханова от его хороших знакомых - директора московского ресторана, продюсера и... бывшего солиста поп-группы «Hi-Fi» Мити Фомина.

- Они характеризуют моего подзащитного как порядочного человека, - заключила адвокатесса.

По ее словам, отец Кирилла Суханова готов внести за него в качестве залога до 4 млн рублей.

- Я готов принести публичные извинения потерпевшему. Готов признать получение денег в размере 800 тысяч рублей, - заявил в суде сам Кирилл Суханов. - Но я не признаю, что имею отношение к данной публикации и данному телеграм-каналу.

Адвокат попросила отправить клиента либо под домашний арест, либо отпустить под залог.

Судья Анатолий Беляков ушел в совещательную комнату и вернулся через 15 минут. С решением. Кирилл Суханов арестован до 24 декабря.