Лучшее - для детей

К зданию Центра социально-психологической реабилитации детей в Мелитополе подъезжает автомобиль, сильные мужчины откидывают дверцу багажника и начинают один за другим доставать пакеты и сумки. На пороге их уже встречают воспитатели и сотрудники центра. А еще веселый концерт канареек в холле. Птицы радуются гостям и солнечному дню, сотрудники центра - полезным подаркам, которых так не хватало в хозяйстве. Оживляются и сами ребята: они выглядывают из своих комнат, показывают любимые игрушки, обступают пианино, на котором один из них наигрывает незатейливую мелодию.Здесь, в центре социально-психологической реабилитации, помогают тем, кто столкнулся с серьезными жизненными проблемами. Кто-то потерял родителей и других близких людей, кто-то сам оказался в центре артобстрела, выжил, но детской психике была нанесена непоправимая травма.

У каждого из детей - своя история, своя жизненная боль и своя надежда на то, что будущее будет гораздо более светлым, чем прошлое. Сделать же более комфортным настоящее им помогают люди со всех уголков страны. В этот раз гуманитарная помощь пришла от неравнодушных крымчан. В республике подумали о главном - о здоровье детишек в преддверии наступающих холодов, и собрали посылку из теплых вещей для детей разных возрастов. Привезти ее адресату взялись представители управления внутренних дел Мелитополя и Мелитопольского района. Ненадолго отложили рабочие дела и отправились в путь, ведь что-то важнее благополучия детей сложно представить.

- Сегодня помогаем мелитопольскому центру реабилитации, привезли сюда теплую одежду для мальчиков и девочек разных возрастов, а также постельное белье. Самое важное и нужное для каждого ребенка, - говорит врио начальника отдела уголовного розыска УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Артем Тамаров.

Теперь благодаря неравнодушию крымчан ребята будут согреты в самую неприятную погоду. Впрочем, дело не только в тепле - обновкам воспитанники центра искренне радуются, разбирают гостинцы, примеряют, любуясь своим отражением. И, конечно, говорят спасибо тем незнакомым людям, кто не поскупился на такую помощь, и тем, кто доставил ее до места назначения в непростых условиях. Верится, что эти дети, которые уже не раз убеждались в том, что в мире много добрых и щедрых людей, вырастут такими же: восприимчивыми к чужой боли, добрыми, готовыми поддержать близких. И станут настоящими гражданами большой страны, к которой они теперь принадлежат.