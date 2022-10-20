Будем с водой!

В РОВЕНЬКАХ НОВЫЙ ВОДОВОД

Один из самых изношенных магистральных водоводов в ЛНР - ровеньковский. Там постоянно происходили порывы, и местные жители долгое время страдали от отсутствия воды. Специалисты военно-строительной компании Министерства обороны РФ взялись полностью заменить этот водовод. Уже построена новая нитка, длиной в 40,7 км и диаметром 820 мм (на фото). Специалисты «Луганскводы» и подрядных организаций установили насосную станцию - это сбалансирует давление в трубопроводе и сократит аварийность. Насосная станция оснащена оборудованием, которое позволяет подавать воду в объемах до 24 тысяч кубометров в сутки.

Как отмечают в Министерстве строительства и ЖКХ ЛНР, благодаря запуску новой нитки водовода в Ровеньках и близлежащих поселках Свердловского района будет стабильное водоснабжение. Водой постоянно будут обеспечены более 54,6 тысячи жителей.

ЗАМЕНА ГЛАВНЫХ «АРТЕРИЙ»

В ЛНР действует государственная программа «Развитие системы водоснабжения городов Кировска, Брянки, Первомайска, Стаханова, Перевальского района и прилегающих к ним территорий». По этой программе специалисты проводят капитальный ремонт магистрального водовода «Насосная станция III подъема г. Стаханов - Крымская насосная станция». Износ этого водовода - 89%, из-за чего происходило множество аварий. Специалисты заменят 6,5 км аварийного участка, проложат новую полиэтиленовую трубу диаметром 500 мм.

По этой же программе проводится капитальный ремонт магистральных водоводов «Насосная станция III подъема г. Стаханов - пгт. Южная Ломоватка», а также «Алчевск - Стаханов».

- Реконструкция ведется на магистральном водоводе «Алчевск - Стаханов» диаметром 1200 мм. Важно, что устанавливаемые трубы усилены изоляцией, что увеличит срок их эксплуатации, - отметили в пресс-службе «Лугансквода».

ПОМОЩЬ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

К восстановлению водоснабжения активно подключились российские регионы-шефы. В Кировске благодаря помощи Иркутской области перекладывают сеть холодного водоснабжения. От Оренбургской области в Перевальский район доставили новое насосное оборудование, трубы, запорную арматуру и бетонные изделия для ремонта сетей. Специалисты из Воронежской области проложили 600 метров водопровода в поселке Меловом и продолжают ремонт на насосной станции второго подъема в Меловском районе ЛНР. В Ровеньках работают специалисты из Коми - бригада ОАО «Сыктывкарский водоканал».

- Бригада прибыла в Ровеньки для ремонта водопроводных узлов: демонтажа аварийных труб, замены запорной арматуры, изготовления и монтажа нового узлового соединения. Также мы выполняем ремонт колодцев и камер, находящихся в аварийном состоянии. Все необходимые материалы мы привезли из Республики Коми, - рассказал мастер водопроводных сетей ОАО «Сыктывкарский водоканал» Денис Селиванов.