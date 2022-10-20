Большие перспективы для промышленности

Новый станок, приобретенный благодаря помощи государства.

ЕДИНАЯ СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Правительство России планирует принять федеральный закон о создании единой свободной экономической зоны для ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В этой зоне будут действовать налоговые льготы и преференции для бизнеса. Предприятия временно освободят от налогов:

на 10 лет на прибыль в федеральный бюджет;

на 3 года на земельный налог;

на 10 лет на имущество;

будет установлен потолок процентной ставки налога на прибыль в региональный бюджет.

Потенциал новых территорий РФ был значительно недофинансирован при Украине, в связи с чем требуются значительные инвестиции. Благодаря таким шагам ожидают, что валовой региональный продукт новых территорий в течение пяти лет достигнет уровня 3 трлн рублей. Как считают эксперты, новый регион повысит общероссийские показатели в разных отраслях: в металлургии - на 20% и в угольной отрасли - на 6%.

СУБСИДИИ И ПОМОЩЬ

Правительство Луганской Народной Республики планирует разработать стратегию развития промышленности региона и будет помогать развиваться предприятиям.

- В Минпромторге России очень много разных мер поддержки, которыми пользуются предприятия. Как только мы входим в это интеграционное пространство, мы сразу начинаем ими пользоваться, - говорит министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.

Уже сейчас предприятия ЛНР могут получить до 100 млн рублей в виде субсидий из государственного Фонда развития промышленности республики. Получение средств происходит на конкурсной основе. Деньги можно использовать на закупку нового оборудования и материалов, на восстановление и до 30% от полученной суммы субсидий использовать для выплаты зарплат сотрудникам.

С 2023 года по 2025 год уже запланировано на каждый год по 1 млрд рублей для помощи предприятиям.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Предприятия в ЛНР уже активно начали использовать средства для модернизации производства. Например, в ООО «Лугамаш», на котором занимаются изготовлением комплектующих изделий и запчастей для рельсового транспорта, купили новое оборудование и модернизируют старое.

Дмитрий Костюченко

Директор предприятия Дмитрий Костюченко пояснил, что программа обновления производства осуществляется посредством софинансирования, а в дальнейшем и субсидирования со стороны Фонда развития республики.

- Программа софинансирования - это прежде всего закупка нового оборудования. Позволит купить уникальный технологический станок, - пояснил Дмитрий Костюченко.