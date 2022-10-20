Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 октября 2022 22:00

Большие перспективы для промышленности

В предприятия ЛНР будут вливаться инвестиции, ведь регион обладает мощным экономическим потенциалом
Мария ЛЕСНОВА
Новый станок, приобретенный благодаря помощи государства.

Новый станок, приобретенный благодаря помощи государства.

ЕДИНАЯ СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Правительство России планирует принять федеральный закон о создании единой свободной экономической зоны для ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В этой зоне будут действовать налоговые льготы и преференции для бизнеса. Предприятия временно освободят от налогов:

на 10 лет на прибыль в федеральный бюджет;

на 3 года на земельный налог;

на 10 лет на имущество;

будет установлен потолок процентной ставки налога на прибыль в региональный бюджет.

Потенциал новых территорий РФ был значительно недофинансирован при Украине, в связи с чем требуются значительные инвестиции. Благодаря таким шагам ожидают, что валовой региональный продукт новых территорий в течение пяти лет достигнет уровня 3 трлн рублей. Как считают эксперты, новый регион повысит общероссийские показатели в разных отраслях: в металлургии - на 20% и в угольной отрасли - на 6%.

СУБСИДИИ И ПОМОЩЬ

Правительство Луганской Народной Республики планирует разработать стратегию развития промышленности региона и будет помогать развиваться предприятиям.

- В Минпромторге России очень много разных мер поддержки, которыми пользуются предприятия. Как только мы входим в это интеграционное пространство, мы сразу начинаем ими пользоваться, - говорит министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.

Уже сейчас предприятия ЛНР могут получить до 100 млн рублей в виде субсидий из государственного Фонда развития промышленности республики. Получение средств происходит на конкурсной основе. Деньги можно использовать на закупку нового оборудования и материалов, на восстановление и до 30% от полученной суммы субсидий использовать для выплаты зарплат сотрудникам.

С 2023 года по 2025 год уже запланировано на каждый год по 1 млрд рублей для помощи предприятиям.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Предприятия в ЛНР уже активно начали использовать средства для модернизации производства. Например, в ООО «Лугамаш», на котором занимаются изготовлением комплектующих изделий и запчастей для рельсового транспорта, купили новое оборудование и модернизируют старое.

Дмитрий Костюченко

Дмитрий Костюченко

Директор предприятия Дмитрий Костюченко пояснил, что программа обновления производства осуществляется посредством софинансирования, а в дальнейшем и субсидирования со стороны Фонда развития республики.

- Программа софинансирования - это прежде всего закупка нового оборудования. Позволит купить уникальный технологический станок, - пояснил Дмитрий Костюченко.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости