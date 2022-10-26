Ксения Собчак по израильскому паспорту перешла границу с Литвой

Ксения Собчак Фото: Олег ЗОЛОТО

Ксения Собчак приехала в Литву по израильскому паспорту, сообщают литовские СМИ. В апреле израильская пресса утверждала, что телеведущая получила гражданство Израиля. Сама блондинка категорически отвергла наличие у нее второго гражданства.

Бегство Ксении Собчак обрастает новыми подробностями. Сначала стало известно, что блондинка покинула Россию под покровом ночи. Затем появилась информация о том, как она купила билеты в Дубай и Турцию, но в итоге оказалась в Белоруссии, бросив сына Платона и мужа Константина Богомолова в Москве.

В соседнюю страну, как выяснилось, она приехала на машине. Всего 700 км. Границу с Литвой жена режиссера перешла пешком в сопровождении статного красавца.

А бежать Собчак есть от чего. По данным источника ТАСС, в России ей грозит до 15 лет за вымогательство. Заявление написал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Коммерческий директор теледивы Кирилл Суханов дал показания на свою начальницу, сообщают "Вести. Дежурная часть". По данным правоохранительных органов, Собчак за деньги ставила "блоки" в своих Tелеграм-каналах. Это означало запрет на публикацию компрометирующих материалов. Мужчину арестовали на два месяца, а Собчак стала подозреваемой по уголовному делу.

Сама Ксения так прокомментировала арест своего помощника: "Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство... Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь... Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что".

К слову, в сентябре стало известно, что Ксения с семьей пришла в посольство Израиля. Помимо Богомолова и сына Платона с яркой блондинкой был бывший супруг, а также Дарья Мороз с дочерью Анной.

В общей сложности знаменитости пробыли внутри порядка двух часов. Вышли они из посольства с документами в руках. Известно, что дед Собчак по материнской линии во всех документах записан евреем. Воспитанница "Дома-2" имеет право претендовать на израильский паспорт.

В начале 2022 года Собчак подчеркивала, что у нее есть только российское гражданство. В мае 2021 года она также называла лживыми утверждения о наличии израильского паспорта.