Ксения Собчак с семьей пришла в посольство Израиля

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксению Собчак с семьей сняли в посольстве Израиля. А ведь совсем недавно телеведущая утверждала, что покидать Россию она не собирается. Помимо мужа Константина Богомолова и сына Платона с яркой блондинкой был бывший супруг, а также Дарья Мороз с дочерью Анной.

Ксению Собчак заметили у посольства Израиля 20 сентября. Телеведущая сразу отправилась внутрь вместе с сыном Платоном, тогда как ее бывший муж еще полчаса оставался снаружи.

Примерно через 20 минут к диппредставительству подошли Константин Богомолов и его бывшая жена Дарья Мороз. В общей сложности знаменитости пробыли внутри порядка двух часов. Вышли они из посольства с документами в руках, передает РЕН ТВ.

Для простого визита в Израиль посещения посольства не требуется. Между странами действует соглашение о безвизовом режиме.

Известно, что дед Собчак по материнской линии во всех документах записан евреем. Воспитанница "Дома-2" имеет право претендовать на израильский паспорт.

Стоит отметить, что ранее Ксения довольно резко высказывалась по поводу возможного отъезда из России. "Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут...- писала женщина.

В начале 2022 года Собчак подчеркивала, что у нее есть только российское гражданство. В мае 2021 года она также называла лживыми утверждения о наличии израильского паспорта.