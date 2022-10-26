Сама Собчак на связь не выходит. Ксения просто пропала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак опять на первых полосах скандальной хроники. Жена Константина Богомолова сбежала из России в Белоруссию после того, как ее коммерческого директора Кирилла Суханова обвинили в вымогательстве. Всех теперь интересует вопрос: где находится Ксения Собчак?

"Ксения Собчак в ночь со вторника на среду уехала из России, въехав через Белоруссию в Литву", - сообщили в правоохранительных органах. Известно, что жена Константина Богомолова сначала купила авиабилеты через Интернет в Дубай, а потом - в Турцию. Но в итоге въехала в Литву через Белоруссию. А ведь сейчас в Литву пускают лишь тех, кто имеет местное гражданство либо вид на жительство в этой стране.

По словам собеседника ТАСС, "у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться". По предварительным данным, для задержания Ксении оперативники даже выезжали в аэропорт Внуково-3, но она успела улететь из страны.

В загородном доме Ксении прошли обыски. Оперативники нагрянули в элитный коттеджный поселок "Горки-8" в Подмосковье, где проживает Собчак.

Ранее стало известно, что коммерческий директор блондинки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала "Татлер" Ариан Романовский были задержаны по делу о вымогательстве. Говорят, они требовали денег у крупного чиновника.

Сама Собчак на связь не выходит. Ксения просто пропала.