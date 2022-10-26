Дом подавшейся в бега Собчак обыскали на глазах Богомолова

Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Телеведущая сбежала из России под покровом ночи, накупив билеты в Дубай и Турцию. В итоге она улетела в Литву через Белоруссию. А в это время в ее особняке на Рублевке прошли обыски. Все происходило в присутствии мужа теледивы Константина Богомолова.

"Ксения Собчак подозревается по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», - рассказал собеседник ТАСС. Наказание по этой статье подразумевает до 15 лет колонии.

Ранее коммерческого директора блондинки Кирилла Суханова и экс-главреда "Татлера" Ариана Романовского задержали по этой же статье. Романовскому уже предъявили обвинения, заявил его адвокат. Тот свою вину отрицает.

Меж тем в Кремле в курсе сообщений о том, что Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. "Видели", - цитирует РИА Новости Дмитрия Песков.

Что касается сообщений об обысках в роскошном особняке Собчак, то появилось видео с места событий. Представители правоохранительных органов работали в элитном коттеджном поселке "Горки-8" в Подмосковье. Все происходило в присутствии Константина Богомолова, который остался на хозяйстве, пока его жена подалась в бега.

На парковке на территории усадьбы стоят несколько черных автомобилей. На одном из них - фирменный логотип Ксении Собчак. Входная калитка открыта, внутри особняка везде горит свет, передает 5-tv.ru. .

Кроме того, проводятся обыски и в доме Суханова. Сотрудники Собчак вызваны на допросы.

Стоит отметить, что сразу после задержания коммерческого директора телеведущая под покровом ночи тихо сбежала в Литву. Куда дальше рванет Собчак, неизвестно. Она накупила несколько билетов в разные точки мира в попытках запутать оперативников.

На руках у оперативников было постановление следователя о задержании Ксении. Но ей удалось скрыться.