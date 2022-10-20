Чисто волонтерское сердце

Эти ребята уже не первый год работают в Донбассе - не страшат их ни обстрелы, ни угрозы неонацистов. На присоединенные территории они едут на помощь людям, которые каждую встречу с волонтерами воспринимают как маленький, светлый праздник.

- Местные жители, когда видят, что мы в городе, так радостно встречают нас! Наш приезд дарит людям уверенность в завтрашнем дне, - в один голос говорят волонтеры.

Сейчас одна из главных точек для активистов «Волонтерской роты» и «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) - это город Мелитополь. Покалеченных судеб здесь немало. Киевский режим многим из местных жителей просто не оставил шансов на счастливую, безбедную жизнь.

- В эти регионы совсем не хотели вкладываться, только ресурсы выкачивали, - делятся впечатлениями с «Комсомолкой» волонтеры.

Свою помощь жителям Мелитополя волонтеры из Москвы начали оказывать с 4 июля, сейчас в городе побывало уже более тысячи активистов. Еще 50 ребят выехали на помощь в начале октября.

- В Мелитополе у нас находится штаб, туда привозят гуманитарную помощь. На месте волонтеры формируют гумпакеты со всем необходимым - тушенка, крупы, сахар, одежда. В городе ведь еще и газа не было, тогда выдавали электрические печи, - говорят активисты.

Гуманитарная помощь стекается на новые территории России со всех регионов, а уже на месте распределяется между жителями. Задача волонтеров - не просто раздать всем одинаковые пакеты, а еще и узнать о личных нуждах каждого жителя Запорожской области, чтобы помощь была максимально точной.

- Любой из местных жителей может прийти к нам и написать заявление. Там человек указывает все, что ему необходимо. Сейчас все еще особо актуальны печи из-за холода в разрушенных домах и зимняя одежда, - передают волонтеры. - Мы эти списки собираем и передаем в штаб. Через какое-то время необходимые продукты или вещи подвозят и раздают адресно.

Получить гуманитарную помощь в Мелитополе можно, если самостоятельно прийти в штаб к волонтерам. Но в беде не бросают и тех, кто такой возможности не имеет. Даже наоборот - семьи с инвалидами, пожилыми людьми, ветеранами или многодетные получают помощь одними из первых.

- Если люди сами не могут прийти за гуманитарным пакетом, то, конечно, мы развозим им необходимые вещи и продукты и также собираем пожелания и заявки, - отмечают волонтеры.

Но вещи первой необходимости - это далеко не самое важное, чего мелитопольцы ждут от волонтеров. Да, продукты нужны, но куда важнее психологическая поддержка. Впервые за долгое время люди чувствуют, что по-настоящему кому-то нужны.

- Обстановка в городе психологически тяжелая. Конечно, не сравнится с Мариуполем, но психологическое напряжение чувствуется. Чуть легче стало после референдума. Все местные были за Россию и заметно выдохнули после того, как, наконец, стали ее частью, - улыбаются добровольцы «Волонтерской роты» и МГЕР.

Сейчас ребята говорят, что город в какой-то степени даже начинает процветать - настроение жителям поднимают с помощью небольших праздников и концертов. Так день за днем здесь по кирпичикам выстраивают то, что киевский режим давно и методично разрушил - мирную, счастливую жизнь. Останавливаться на проделанном никто не собирается.