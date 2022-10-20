Вернут детство

Детей встретил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

На аэродром Чкаловский в подмосковном Щелкове приземляется самолет. На борту 53 малыша. Они сироты, младшему всего годик, а старшему - пять лет. Прилетели из ДНР. Там детям, которые так нуждаются в поддержке, приходилось выживать под обстрелами. Теперь страшное позади. Впереди - снова беззаботное детство и новые семьи, которые уже ждут малышей. Это дети из трех домов ребенка из Донецка и Макеевки, где велись боевые действия.

- Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин обратился с просьбой перевести их в безопасное место. Потому что у детей, конечно, не было возможности там даже гулять нормально, постоянно спускались в бомбоубежища. Они боятся громких звуков, закрывают уши даже сейчас, - рассказывает сопровождающая малышей, уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Милане и Даниилу всего четыре годика. Детскими ручонками они сжимают плюшевых медведей - первый подарок на подмосковной земле. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обязался устроить для детей лучшие условия и найти каждому малышу родителей.

- Мы стараемся максимально помогать всем, кто принимает детей. У нас более 800 детишек проживает в Подмосковье, 30 из них уже в семьях, и вот еще порядка 50 прилетело. Ребята отдохнут и поедут в три семейных центра, очень обустроенных и современных, где смогут адаптироваться. А потом их судьбу будут определять профессионалы, для того чтобы найти те семьи, тех родителей, которые подарят им тепло и добро. Ребята очень нуждаются в семейном очаге, и они его получат, - заверил Андрей Воробьёв.

Для доставки детей в три подмосковных семейных центра подготовили несколько комфортабельных автобусов.

В общей сложности уже 350 детей нашли приемных родителей.

На сегодняшний день в Московской области действует 26 семейных центров для детей-сирот и ребят из неблагополучных семей до 18 лет. В них также проживают ребята из Донбасса. Все условия созданы по семейному типу. В каждой группе - до 8 ребят, подростки с детьми младшего возраста, братья и сестры - вместе. Помимо воспитателей и педагогов дополнительного образования здесь работают психологи, есть развивающие кружки - робототехника, шахматы, лепка, рисование, швейное и столярное дело, спортивные секции.

Среди малышей из ДНР есть и детки с особенностями развития, генетическими заболеваниями. Несмотря на это, у них тоже есть все шансы обрести семью. Так, пятилетняя Аня приехала в Подмосковье весной и сразу же познакомилась с приемной мамой - Ольгой Беженцовой. Она вырастила двух родных сыновей, пять приемных дочерей, а сейчас воспитывает шестерых девочек. Все дочки с особенностями развития.

КОНКРЕТНО

В подмосковных центрах сейчас находятся 845 детей из ДНР и ЛНР. В приемные семьи устроены 80 детей из Донецкой Народной Республики, из них 50 детей получили гражданство России, в стадии оформления находятся еще 30. Все ребята прошли диспансеризацию, 12 посещают детские сады, 50 обучаются в школах, 18 - в колледжах и техникумах.

КУДА ЗВОНИТЬ

В Московской области работает горячая линия Министерства социального развития для жителей, желающих принять в свою семью детей-сирот, прибывших из Донбасса. Телефон: 122-6-8

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Московская область стала пилотным регионом благодаря наличию практики «ресурсных приемных семей». Создан реестр замещающих семей, разработан порядок временного устройства детей, достигнуто согласие с компетентными органами ДНР об устройстве в приемные семьи детей из многодетных семей, которые имеют опыт длительного нахождения в условиях детского дома.

- Какие формы семейного устройства детей существуют?

- Усыновление детей допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Помимо усыновления существуют такие формы семейного устройства, как опека (для детей до 14 лет), попечительство (для детей старше 14 лет), патронат.

- Кто может взять ребенка под опеку?

- Взять ребенка под опеку/попечительство может любой дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет, если он соответствует требованиям к опекунам (попечителям). Опекун (попечитель) обязательно должен пройти обучение в школе приемных родителей и получить заключение о возможности быть опекуном (попечителем). Если у вас есть заключение о возможности быть усыновителем, оно тоже подойдет.