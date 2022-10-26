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Общество26 октября 2022 20:30

Корону конкурса "Краса России-2022" завоевала ослепительная блондинка из Нижнего Новгорода

"Красой России-2022" стала 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Обладательницей титула "Краса России" стала Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода.

Обладательницей титула "Краса России" стала Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морское побережье, софиты и полсотни красавиц со всей страны: сегодня в Сочи состоялся финал старейшего российского конкурса "Краса России". Спустя несколько недель напряженной подготовки - танцы, вокал, дефиле на шпильках - девушки наконец продемонстрировали все свои достоинства и таланты. Кто-то пел, кто-то исполнял акробатические трюки, но самым эффектным моментом шоу, безусловно, стал выход в купальниках.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три часа красоты - и жюри наконец объявило победительницу: ей стала 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. И это неудивительно: для белокурой красавицы такие испытания не в новинку - в этом году Даша уже завоевала корону "Мисс Нижний Новгород-2022". А теперь Луконькина представит Россию на международном конкурсе «Мисс Земля-2023».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что же известно о победительнице? Новая "Краса России" учится в Нижегородском государственном педагогическом университете на факультете управления и социально-технических сервисов. В свободное от учебы время работает моделью, занимается организацией детских праздников, а также танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».

Голосование членов жюри конкурса.

Голосование членов жюри конкурса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я с детства любила сцену, - признавалась Дарья после победы в нижегородском конкурсе. - Занималась танцами, вместе с командой объездила множество городов России. Обожаю плавание, модельные съемки. А еще развиваюсь творчески: придумываю сценарии для мероприятий, пробую себя в анимации. Сейчас в ближайших планах - подтянуть учебу. А вообще надо выдохнуть, подумать. Потому что времени на это попросту не было!

"Красе России" 19 лет, она работает моделью, занимается организацией детских праздников, а также танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».

"Красе России" 19 лет, она работает моделью, занимается организацией детских праздников, а также танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, сайту KP.RU удалось дозвониться победительнице сразу после награждения в конкурсе "Краса России".

- Я так перенервничала и переволновалась, что почти ничего не помню! Победа стала большим сюрпризом: честно, я не ожидала, - на бегу призналась королева красоты. - Одно могу сказать точно: сейчас я абсолютно счастлива!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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