Не такой солидный, как Гарик: Кристина Асмус выложила фото с новым возлюбленным

Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После развода с шоуменом Гариком Харламовым Кристина Асмус долгое время скрывала свою личную жизнь. Ее экс-супруг практически сразу начал появляться в свете с новой пассией – актрисой Екатериной Ковальчук. А вот Кристина интриговала поклонников, то и дело намекая, что она больше не одна. При этом называть имя нового возлюбленного не торопилась.

В прошлом году актриса призналась, что у неё появился новый роман – и тогда поклонники практически сразу предположили, что речь идет о ее коллеге по театру Романе Евдокимове. И вот теперь Кристина подтвердила их догадки. Актриса выложила в соцсетях снимок, на котором она сфотографирована вместе с Евдокимовым.

На фото они с Романом идут по улице, держась за руки. Кадр выглядит романтично, а пара в нем явно испытывает друг к другу нежные чувства.

Кристина выложила фото с новым возлюбленным. Фото: соцсети.

Кристина и Роман работают вместе в Театре Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Актриса не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Кристина даже познакомила своего мужчину с дочкой Настей. Правда, представлять бойфренда широкой публике Асмус, похоже, не намерена. Возможно, 34-летнюю артистку смущает то, что Роман на шесть лет моложе ее.

Судя по всему, о свадьбе влюбленные пока не задумываются. Роман слишком нацелен на карьеру, и ему явно не до семейной жизни. Да и Кристина плотно занята во многих проектах. Актриса постоянно жалуется на усталость и говорит, что из-за занятости спит по четыре часа в сутки.

Новый избранник актрисы - ее коллега по театру Роман Евдокимов. Фото: соцсети.

Напомним, о своем расставании Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях в июне 2020 года. Суд развел шоумена и звезду фильма «Текст» в октябре того же года. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. И даже когда супруги разъехались, Гарик арендовал дом по соседству со своим особняком, который он оставил Кристине и Насте.