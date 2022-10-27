Жену израильского премьер-министра довели до слез

Лихи Лапид вывели из равновесия вопросы о службе ее мужа в армии. Фото: Elinor Milchan

Супругу премьер-министра Израиля Лихи Лапид довели до слез настойчивые журналисты – по словам Яира Лапида, его жена вернулась домой в крайне расстроенном состоянии.

– Я не уверен, что заставить мою жену плакать это большое журналистское достижение, – заявил глава правительства Израиля.

Он рассказал, что интервью, на которое пришла Лихи, было посвящено Паралимпийским играм – теме, знакомой и близкой супруге премьера, поскольку она много лет является активисткой движения в поддержку людей с ограниченными возможностями (у Лихи и Яира Лапид родился ребенок-аутист – Ред.).

Но вместо этого, ей было задано очень большое количество вопросов, касающихся личности жены бывшего премьер-министра страны Сары Нетаньяху, пишет The Time Of Israel.

Яир Лапид утверждает, что его жена не хотела говорить ничего плохого о Саре и поэтому в слезах покинула интервью.

Вместе с тем, есть информация, что Лихи Лапид вывели из равновесия вопросы о службе ее мужа в армии. Недавно израильский премьер здорово запутался, рассказывая о своем армейском прошлом, а один из высших офицеров Израиля подтвердил, что история, об опасностях, которым нынешний глава правительства якобы подвергся во время службы, не имеет ничего общего с действительностью.