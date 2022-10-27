Оскар Кучера: Я был знаком с Зеленским — это вечно недовольный Наполеон

Оскар Кучера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«БЕЖАТЬ НЕ ХОЧУ. У МЕНЯ ПЯТЬ ДЕТЕЙ»

Иван Панкин:

- Оскар, вы человек с активной гражданской позицией. А в какой момент вы вдруг ударились в политику?

Оскар Кучера:

- Иногда возникает такой момент, когда тебе становится не безразлично. Все же по-разному высказывают свою политическую позицию, кто-то бежит из страны, а кто-то остается. И понимает, что на этой земле жить его детям. У меня их пятеро. Я бежать не хочу. Хотя я и не ура-патриот.

Панкин:

- У меня обратное впечатление судя по тому, что вы пишете в своем Telegram-канале.

Кучера:

- Не путайте комментирии моих подписчиков с тем, что пишу я. Мне говорят, у тебя там просто треш творится!

Панкин:

- Прямо ударный патриотизм.

Кучера:

- Вот! Хотя я-то, как раз, даю разные мнения. И украинские каналы, и западные. Но всегда пишу на это свое мнение. Я – за Россию.

Повторю слова Бодрова в его интервью про чеченскую войну.

Панкин:

- «Свои – есть свои»?

Кучера:

- Да. Накосячили – не накосячили, потом будем разбираться. Сначала надо отбиться.

ЦИТАТА БОДРОВА

«Даже если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Когда война кончилась, тогда да. Тогда можно говорить: то было не так и это не так.»

Кучера:

- Это, наверное, самая правильная позиция для всех, живущих в этой стране. Другой вопрос, кто-то не может ее принять, понять... Но я сегодня в украинском канале, пока ехал в «Комсомольскую правду», прочитал страшную вещь. Говорят, сейчас Украина почувствовала себя как ДНР и ЛНР в последние 8 лет. Потому что они всю дорогу Донбасс бомбили, а сейчас начали бомбить их.

«КТО ТЕБЯ, МОСКАЛЬ, В КИЕВ ПУСТИЛ?»

Панкин:

- Главное, украинцы не замечали, что они бомбили. Спросите в Киеве или Львове - они вообще в курсе были?

Кучера:

- Ну, как не в курсе-то?! Я весь 2021 год провел в Киеве. Снялся там в четырех картинах. Мне сказали сразу, что, чувак, надень бейсболку и не светись. Мы шифровались, как могли. И вот я один раз бейсболку не надел. Шел по центру Киева с артистом Сашей Пашковым. Останавливает меня человек большей физической комплекции, чем я. И на украинском мне: а ты чего здесь делаешь? Работаю. А чего это ты, москаль, у нас работаешь? Кто тебя, вообще, пустил?

Национализм и такая жесткая ненависть к всему российскому там, действительно, есть. И это чувствовалось. Даже на съемках. Некоторые принципиально не разговаривали со мной по-русски. Хотя между собой — легко. А когда началась спецоперация, Сашу Пашкова бросили просто, дав ему 2 тысячи гривен, это в районе…

Панкин:

- Это не большие деньги.

Кучера:

- Меньше 50 долларов. И уехали в Польшу, а его оставили. Сказали: из дома не выходи. Там всем раздали оружие, стреляли под окнами, а он сидел без еды и воды...

Вы можете не верить словам нашей политической элите про украинский национализм, но я-то сам с этим сталкивался.

«ИНТРОВЕРТ АБСОЛЮТНЫЙ»

Панкин:

- А с Зеленским не знакомы?

Кучера:

- Знаком, конечно. Я снимался у них в «Квартале 95» когда-то. Я надеялся, когда он придет к власти…

Панкин:

- Будет пророссийским?

Кучера:

- Нет, конечно. Но я надеялся, что он сдержит слово. Остановит войну, выполнит Минские соглашения. Украинцам простым, кто воюет против нас, дать бы почитать эти Минские соглашения, чтобы поняли, что их никто этим не ущемлял. Войну бы тут же закончили!

А ребята в ЛДНР - профессиональные бойцы! За восемь лет они так научились воевать, что для них это как на работу сходить. Мы, кстати, отправляем гуманитарную помощь туда, вот сегодня машина у нас ушла.

Панкин:

- Можно им через вас помочь?

Кучера:

- Пожалуйста. У нас есть фонд «Добрые люди». Зайдите ко мне в Telegram-канал, там все реквизиты. У нас как раз деньги вчера закончились, а очень нужны спальные мешки...

Панкин:

- Вы мирным жителям помогаете? Или военным?

Кучера:

- И военным, и мирным.

Панкин:

- Так Зеленский - что за человек? Каким он вам показался, когда вы с ним пересекались?

Кучера:

- Мрачным. В себе больше... Такой интроверт абсолютный. И, блин, я скажу, что там комплекс Наполеона.

Я помню, жене рассказывал: слушай, с Володей познакомились, он странный, мне всегда казался общительным парнем, а он… Вот – вечно недовольный… Хотя при этом может быть милым.

Вот такой - милый и очень недовольный всеми Наполеон.

«АМЕРИКАНЦЫ ПОЛУЧАТ ПО ЩАМ»

Панкин:

- Читаю один из ваших постов в Telegram-канале. «Да называйте уже вещи своими именами! Мое поколение росло с мыслью о войне с США... И если это будет не ядерный конфликт, который угробит весь мир, то уверен, америкосы получат по щам. Просто задолбали. Вот честно».

Вам ведь 48 лет?

Кучера:

- Да. И я хорошо помню 1980-е. Я помню, когда умер Брежнев, как я плакал! И плакали мои одноклассники. Не потому, что Брежнева жалко, мы этого не понимали. Но мы думали, что американцы нас сейчас захватят.

Панкин:

- Что еще?

Кучера:

- У нас был предмет НВП, где нам рассказывали, как окапываться, куда прятаться от бомбежек. Мы жили с этим.

Прекрасно помню, как в 1991-м году появились все эти сникерсы, ликеры в палатках, я в одной такой работал даже.

И вот что странно. Мы уже защечно дружили с Америкой и ножками Буша… Но даже в разговорах на кухнях в Чеченскую войну все говорили - это почерк американцев. Это они устроили.

И сейчас ничего не меняется. Против кого воюют наши парни на Украине? Кто им стреляет в лицо? Это не только украинцы.

«КОЛЯ БАСКОВ - ОТЛИЧНЫЙ МУЖИК»

Панкин:

- Если придет повестка, пойдете служить?

Кучера:

- А какой у меня вариант? Не убегу точно.

Это же испанский стыд. Я вот смотрел на людей в очереди через Верхний Ларс, продающих там свои машины и получающие потом звездюлей в Батуми…

Панкин:

- Это предательство?

Кучера:

- Когда ты живешь здесь, делаешь бизнес, потом что-то случается, тебя страна призывает помочь, а ты бежишь — наверно, предательство. Но самое большое предательство – это когда ты бежишь и гадишь… Если ты молча ушел, про тебя забыли, ну, слушай, был такой человек и нет такого человека. Сам с собой будешь жить, со своей совестью.

Но если ты оттуда говоришь пакости про свою страну, делаешь гадости...

Панкин:

- А обратные примеры есть?

Кучера:

- Знаете, как Коля Басков мне рассказал, когда он поехал на Донбасс, там дико страшно было. Как он переодевался в будке на прохождении границы, как попал под обстрелы. И когда он пошел говорить с бойцами, они ему сказали: «Коля, мы думали, что ты… А теперь видим - ты, вообще, отличный мужик. А Галкина (признан в России иноагентом) мы потом найдем...»

Панкин:

- Пусть живет себе в Израиле! С Аллой Борисовной.

Кучера:

- Конечно, Алла Борисовна расстроила!

Панкин:

- А чем расстроила?

Кучера:

- Уехала бы и уехала. Она же так долго молчала. И вдруг приехала.

Панкин:

- Есть версия - возвращалась договориться, чтобы Галкина (признан в России иноагентом) простили.

Кучера:

- А как бы она договорилась?

Панкин:

- Ну, с ее-то связями! Чтоб вернули мужа на телеканалы, закрыли глаза на то, что он говорил.

Кучера:

- Да вы что! Смеетесь? Я в это не верю. Думаю, она приехала просто продать недвижимость, забрать деньги и документы.

Знаете, мне за державу обидно, Алла Борисовна всегда была таким стержнем. С позицией. А сейчас, если бы я рисовал ее образ, это была бы красивая птица, которая, извините, испражнилась. Ну, вот прилюдно. И мне стало неловко...

«КТО ПАТРИОТ, ТАК ЭТО ЛЕРКА!»

Панкин:

- Про токсичность вашей тусовочки...

Кучера:

- Ну, давайте.

Панкин:

- По сути же элита тусовочная не принимает спецоперацию. Она вообще привыкла критиковать, а не благодарить. Хотя, вот Лера Кудрявцева недавно коротко высказалась, что критиковать не будет свою страну.

Кучера:

- Кто патриот, так это Лерка!

Панкин:

- Вы сказали, что в Киеве на съемочной площадке творилось. А здесь, в России, что? Актерская тусовка – она же пьющая, любит собраться после съемочного дня, поговорить…

Кучера:

- У вас странное представление об актерской тусовке. Вот мы с Пашей Прилучным в двух какртинах подряд сейчас снялись. А собрались за все время один раз.

Панкин:

- Ну, график.

Кучера:

- Нет. В этом году я уже в шести картинах отснялся – ни разу не было тусовок-разговоров. Может, только с Сариком Адреасяном, с которым мы одинаковой позиции, иногда руками разводим: елки-палки, как же так? А так нет, не могу вспомнить, чтобы кто-то спорил.

Панкин:

- Вы начали с цитаты Бодрова. Но ответа на вопрос не прозвучало – мы правы или нет?

Кучера:

- Президент сказал, что другого выбора у нас не было.