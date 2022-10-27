На полигоне Балтийского флота в Калининградской области продолжаются практические занятия по боевой подготовке мобилизованных граждан

Военнослужащие учатся днем и ночью уверенно поражать мишени из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7

«Ежедневно под руководством опытных офицеров с мобилизованными проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке. Также с ними проводятся занятия по вождению боевых машин пехоты, танков и другой военной техники. В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности, а также преодолевают искусственные и естественные препятствия», - комментируют кадры в Минобороны России.

Военнослужащие учатся днем и ночью уверенно поражать мишени из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7. Это основное оружие мотострелков.

В военном ведомстве отметили, что все граждане, прибывшие с запаса, раньше проходили службу в армии, а ряд мобилизованных имеют боевой опыт.

«Вспомнить навыки, они не сильно старые», - заявил мобилизованный боец Иван.

В Минобороны России подчеркнули, что от качества обучения и восстановления навыков военнослужащих зависит в дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После мобилизации военнослужащие попадают в различные подразделения. Например, им приходится прикрывать боевую работу расчета 120-мм миномета «Сани» и передовых авианаводчиков Западного военного округа.

«120-мм возимые минометы 2С12 «Сани» предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.

Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций перед стрельбой», - комментируют в Минобороны России.

Мобильные группы артиллеристов смонтировали орудие на базу высокопроходимого грузового автомобиля для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.

На этой огневой позиции нужно отработать несколько целей.

Основная особенность мобильных групп в непредсказуемости работы для противника расчетов и высокой мобильности, что позволяет покинуть огневую позицию до ответного обстрела.