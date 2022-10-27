В Индонезии семиметровый питон заглотил женщину

Неядовитые питоны обычно предпочитают питаться мелкими животными. Но эксперты по змеям, говорят, что в Индонезии случаи охоты на человека участились Фото: EAST NEWS

Семья 54-летней Джахры запаниковала, когда женщина не вернулась вечером после работы домой. Муж отправился на ее поиски на каучуковую плантацию и на подстилке нашел куртку, платок и сандали пропавшей жены. Самой женщины в буквальном смысле и след простыл. Мужчина обратился в полицию. На утро поисковая группа начала прочесывать тростниковый и лес и обнаружила «сильно раздутого» семиметрового питона. Возникли подозрения, что он причастен к исчезновению Джахры. Рептилию убили, вскрыли ей и живот и действительно обнаружили останки пропавшей без вести.

«Тело жертвы не было уничтожено, когда мы нашли ее внутри змеи, а это означает, что ее проглотили целиком совсем недавно», — заявили в полиции в индонезийской провинции Джамби, расположенной на острове Суматра.

Неядовитые питоны обычно предпочитают питаться мелкими животными. Но эксперты по змеям, говорят, что в Индонезии случаи охоты на человека участились, поскольку люди стали постоянно вторгаться в среду обитания рептилий. Вырубка лесов лишает их источников пищи. Чаще всего нападение происходит в вечернее или ночное время на плантациях каучука и какао на Суматре и Сулавеси. Длина самого маленького питона, который начал охотиться на людей, - чуть больше пяти метров.

«Они констрикторы, поэтому они обвивают вас своим телом. Они дадут вам объятие смерти. Вы вдыхаете, и ваше тело становится меньше, оно сжимает хватку, и вы не можете выдохнуть. Верхняя и нижняя челюсти змеи соединены связками, она достаточно гибкая. Они могут проглотить добычу, превышающую размер их головы», — объяснил The Washington Post Натан Русли, директор Фонда герпетофауны Индонезии.