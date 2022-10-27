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В мире27 октября 2022 8:20

В Индонезии семиметровый питон заглотил женщину

Эксперты фиксируют, что рептилии чаще стали охотиться на людей
Алена КИХАЕВА
Алена КИХАЕВА
Неядовитые питоны обычно предпочитают питаться мелкими животными. Но эксперты по змеям, говорят, что в Индонезии случаи охоты на человека участились

Неядовитые питоны обычно предпочитают питаться мелкими животными. Но эксперты по змеям, говорят, что в Индонезии случаи охоты на человека участились

Фото: EAST NEWS

Семья 54-летней Джахры запаниковала, когда женщина не вернулась вечером после работы домой. Муж отправился на ее поиски на каучуковую плантацию и на подстилке нашел куртку, платок и сандали пропавшей жены. Самой женщины в буквальном смысле и след простыл. Мужчина обратился в полицию. На утро поисковая группа начала прочесывать тростниковый и лес и обнаружила «сильно раздутого» семиметрового питона. Возникли подозрения, что он причастен к исчезновению Джахры. Рептилию убили, вскрыли ей и живот и действительно обнаружили останки пропавшей без вести.

«Тело жертвы не было уничтожено, когда мы нашли ее внутри змеи, а это означает, что ее проглотили целиком совсем недавно», — заявили в полиции в индонезийской провинции Джамби, расположенной на острове Суматра.

Неядовитые питоны обычно предпочитают питаться мелкими животными. Но эксперты по змеям, говорят, что в Индонезии случаи охоты на человека участились, поскольку люди стали постоянно вторгаться в среду обитания рептилий. Вырубка лесов лишает их источников пищи. Чаще всего нападение происходит в вечернее или ночное время на плантациях каучука и какао на Суматре и Сулавеси. Длина самого маленького питона, который начал охотиться на людей, - чуть больше пяти метров.

«Они констрикторы, поэтому они обвивают вас своим телом. Они дадут вам объятие смерти. Вы вдыхаете, и ваше тело становится меньше, оно сжимает хватку, и вы не можете выдохнуть. Верхняя и нижняя челюсти змеи соединены связками, она достаточно гибкая. Они могут проглотить добычу, превышающую размер их головы», — объяснил The Washington Post Натан Русли, директор Фонда герпетофауны Индонезии.

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