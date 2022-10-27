Можешь сделать - сделай: спорт для потомков Ермака

Виталий Минаков - четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо и вольной борьбе, чемпион Bellator ММА, заслуженный мастер спорта России. Фото: Елена ВАГИНА

Что общего у сибирского уклада и спортивных единоборств? В чем уникальность будущих Центров? Какими они будут и какие задачи должны решать?

За ответами «Комсомольская правда» отправилась в Саяногорск - один из городов Сибири, где Центр спортивных единоборств скоро появится? Встретилась с его руководителем, будущими воспитанниками, их родителями и амбассадором проекта – заслуженным мастером спорта России, четырехкратным чемпионом мира по самбо Виталием Минаковым. Он приехал в Саяногорск, чтобы пообщаться с подростками, на «Встречу с чемпионом».

Идея для сильных духом

Идея Центров спортивных единоборств принадлежит основателю РУСАЛа. Еще двадцать лет назад Олег Дерипаска принял решение, что главным приоритетом социальной политики его холдинга будет повышение уровня жизни в городах, где работают предприятия компании.

С тех пор, шаг за шагом, в металлургических городах создается комфортная среда: от детских площадок до медицинских центров.

Олег Дерипаска знает, чего хотят люди в цехах и выходя за заводские ворота. Его посыл всегда был простой, но совершенно справедливый: жителям малых городов должны быть доступны бонусы столиц.

Таких бонусных направлений много, но есть приоритеты. Один из них - здоровый образ жизни, физкультура, любительский и профессиональный спорт, строительство спортивных площадок и сооружений, спортивные фестивали и праздники – все это получает поддержку со стороны мецената и общественного деятеля.

Причем поддержка всесторонняя. Огромное внимание уделяется здоровому образу жизни: открываются корпоративные залы, создаются спортивные клубы, проводятся мероприятия и соревнования по самым разным видам.

Инвестиции в спорт в городах ответственности занимают важное место в социальных проектах РУСАЛа. Если мы говорим о Саяногорске, то среди примеров можно перечислить саяногорский Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный еще в 2005 году, Парк активного отдыха, реконструкцию детской спортивной школы с легкоатлетическим манежем, спортивные площадки во дворах. И, конечно, новая долгожданная стройка - Центр спортивных единоборств. Он предназначен в первую очередь для детей и подростков – их гармоничного физического и духовного развития.

- Мы должны делать все возможное, чтобы наша молодежь могла получать достойное образование и развитие. Это наш долг, - как всегда говорил Олег Владимирович

К слову, все знают, что бизнесмен с юности приверженец спорта: в школе занимался боксом, борьбой, регби, беговыми лыжами.

Неслучайно несколько лет назад были возрождены лыжные гонки - традиционный для Сибири массовый вид спорта. Так в сибирских регионах стартовал благотворительный проект «На лыжи!». Сейчас он идет сразу в нескольких территориях страны - Иркутской, Кемеровской, Свердловской областях, Красноярском крае, Республиках Хакасия и Коми. В проекте несколько ключевых направлений – модернизация баз, строительство лыжных полигонов, поддержка любителей и профессионалов, соревнования, общегородские старты и праздники. Проект сибиряки знают, поддерживают, любят.

Центр спортивных единоборств в Саяногорске активно строится, планируется, что рядом вырастет новый микрорайон. Фото: Елена ВАГИНА

Однако, пожалуй, впервые металлургии вышли с такой масштабной инициативой – строительство с нуля сразу нескольких Центров спортивных единоборств. Стоимость каждого – 400 миллионов рублей. Главными героями этой истории должны стать подростки – задача непростая, но решаемая: показать, что реальный мир интереснее гаджетов, неблагополучных ребят забрать с улиц, семьям дать вариант общего досуга – доступного, интересного, полезного. Как результат – здоровое, сильное, крепкое поколение с целеполаганием и умением преодолевать трудности – преференции спорта.

В 2022-2023 годах Центры спортивных единоборств планируется открыть в Саяногорске, Братске и Тайшете. В планах на будущее еще ряд городов, где работают предприятия Русала. За исключением «миллионников», Красноярска и Волгограда, все города небольшие, до 100 000 жителей, и спортивной инфраструктурой не избалованные.

Строящийся Центр в Тайшете. При возведении и отделке спортивных сооружений, здесь, как и в других городах, максимально используются решения из алюминия.

Любая новая инфраструктура – это новая точка притяжения и новые возможности для людей. Тем более если это спортивный объект. Спорт – одно из самых демократичных занятий, доступных всем возрастам.

Почему выбраны именно спортивные единоборства? На этот вопрос нам ответил Виталий Минаков:

- Во-первых, это было предложение сотрудников РУСАЛа, молодежных советов, а в компании всегда прислушиваются к инициативам и пожеланиям рабочего коллектива. Во-вторых, мы посмотрели, какими видами спорта увлечены современные подростки, поговорили с тренерами, проанализировали спрос – он большой. И я рад, что меня пригласили к участию в проекте. В наше время приходилось заниматься в подвалах, в скромных залах, и очень здорово, что сегодня крупный бизнес чувствует ответственность за людей и реализует такие проекты.

В-третьих, и я думаю, все согласятся, что сибирякам очень подходят спортивные единоборства. Сколько чемпионов из Сибири, сколько героев у нас! Чего стоят только Иван Ярыгин и Александр Карелин?! И их победы закономерны. Сибирь и сибирский уклад – это совершенно особая среда, особый менталитет – готовность постоять за себя, свои убеждения и защитить своих близких. Поэтому Центры спортивных единоборств естественно вписываются в такой уклад, сибирский.

Сибирский уклад сформирован веками – историей, условиями, климатом. Сибиряки - вольные, смелые, крепкие телом, сильные духом – потомки отважного Ермака, покорителя Сибири. Не случайно, кстати, спортивные клубы на сибирских предприятиях компании будут называться «Ермак».

Корпоративный спорт давно стал неотъемлемой частью жизни компании.

Именно поэтому, с учетом качеств, присущих сибирякам, в новых Центрах будет много видов единоборств. Подобное отношение бизнеса к региональной идентичности ценно и необходимо. Олег Дерипаска, человек, чьи идеи и взгляды исторически предопределили появление значительного числа промышленных и социальных проектов по развитию Сибири, который мы сейчас наблюдаем, не раз подчеркивал свое особое отношение к Сибири, ее людям, огромному потенциалу.

Центры - современные и функциональные

Проект Центра – типовой для всех городов. Он современный, функциональный и уже «обкатанный». Первый такой спортивный учебно-тренировочный центр Олег Дерипаска построил в Усть-Лабинске, своем родном городе. Центр называется «Боец», работает уже больше года, там всегда многолюдно - тренировки, соревнования разных уровней.

По проекту в каждом Центре два тренировочных зала, площадь каждого 15 на 30 метров. Один из них - трансформер, перестраивается в площадку для игровых видов спорта.

Для удобства и комфорта есть все - раздевалки, душевые, сауны, кабинеты для персонала, медпункт, комнаты для хранения инвентаря и т. д. Все спроектировано с учетом потребностей маломобильных людей.

- Я уверен, что для развития спорта нужны не дворцы, а функциональные сооружения, которые не требуют больших затрат на содержание, но имеют все необходимое для тренировочного процесса и хорошую пропускную способность, - говорит Виталий Минаков.

Территории вокруг Центров будут благоустроены, сделают поля для мини-футбола, волейбольные и баскетбольные площадки, уличные тренажеры.

Несмотря на то, что проект типовой, все потребности и пожелания городов учтены. Тщательно выбраны места. К примеру, в Саяногорске рядом с Центром вырастет новый микрорайон. В Тайшете неподалеку спортивные сооружения, образуются полноценные спортивные кластеры.

В качестве объектов сомнений нет: опыт масштабного строительства у РУСАЛа серьезный. В годы пандемии компания за считанные месяцы построила многофункциональные медицинские центры в семи городах России. Кстати, про особенности проектов - при возведении и отделке спортивных сооружений, как и в предыдущей большой стройке, максимально используются решения из алюминия.

Разговор с чемпионом

Чтобы привлечь детей и подростков в новые спортивные Центры, был придуман проект «Встреча с чемпионом». В Саяногорске вместо запланированного часа встреча с Виталием Минаковым продолжалась почти два. Подросткам важно услышать историю успеха от первого лица, найти подтверждение своим мыслям, задать вопрос, который волнует, – о мотивации, уверенности в себе, отношениях с родителями.

В проекте вместе с «брянским богатырем» Виталием Минаковым участвуют бобслеист Александр Зубков, уроженец Братска, и борец греко-римского стиля Алексей Колесников из Липецка. Все именитые чемпионы из маленьких городов и на своем опыте знают, что спорт – это путевка в жизнь, социальный лифт.

Александр Зубков - сильнейший бобслеист России, серебряный призер Олимпиады-2006, бронзовый призер Олимпиады-2010, четырёхкратный чемпион Европы, чемпион мира, многократный призёр континентальных и мировых первенств. Фото: Елена ВАГИНА

- Спорт поможет подросткам стать конкурентными, – уверен Виталий Минаков. - Я точно знаю, что у тех, кто занимался спортом, больше навыков, умений и внутренней силы для серьезного жизненного пути. Спорт развивает целеполагание, трудолюбие, целеустремленность, терпение, преодоление самого себя. Учит побеждать слабости и трудиться во имя глобальной цели.

Алексей Колесников – борец греко-римского стиля, призёр Кубка мира, чемпион России, заслуженный мастер спорта России, победитель Гран-при Ивана Поддубного. Фото: Елена ВАГИНА

Старшеклассник Глеб Ревенко - кандидат в мастера спорта по карате, убеждения чемпиона разделяет. Глеб занимается шесть раз в неделю, специально ездит на тренировки в Саяногорск из соседнего села:

- Многое сегодня почерпнул для себя. И я согласен, что спорт учит достижению высших целей. И в зале, и в жизни: если ты можешь учиться на «пятерки» - сделай это.

- Хочу, чтобы мои сыновья росли здоровыми, сильными мужчинами, могли постоять за себя. Герман занимается дзюдо, Артемий - карате, двухлетке Лаврентию предложим бокс, - делится Катерина Нейман.

- Новый центр - это новые возможности, - говорит Кирилл Кузнецов, мастер спорта, тренер-преподаватель ДЮСШ Саяногорска. – Больше детей сможет заниматься, каждому можно уделить больше времени, больше станет и тренерский состав, а значит, молодежь, закончив спортивную карьеру, останется в городе.

Фото: Елена ВАГИНА

- Так и будет, – уверен руководитель Центра спортивных единоборств Саяногорска Игорь Борисов. - Мы планируем работу Центра в пять смен, он сможет принимать 400 человек в день. И речь не только о разных видах спорта, но и о занятиях по физическому воспитанию. Такие крупные спортивные объекты – катализатор развития спорта и физической культуры в городах. Он дает выбор нашей молодежи, возможность разносторонне развиваться. В Центре можно будет заниматься не только традиционными видами – дзюдо, вольной борьбой, карате, греко-римской борьбой, но и боксом, кикбоксингом. Для всех желающих откроются площадки универсальных видов спорта - волейбола и баскетбола. Есть площадка для большого тенниса, для строительства регбийного поля. Отдельно отмечу зону кроссфита – в малых городах сегодня это очень популярная тема. Будем активно работать со взрослыми, со старшим поколением, с людьми с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.