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Общество27 октября 2022 11:35

Можешь сделать - сделай: спорт для потомков Ермака

Когда борьба больше чем борьба: в городах России РУСАЛ строит Центры спортивных единоборств
Майя ЕРШОВА
Майя ЕРШОВА
Виталий Минаков - четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо и вольной борьбе, чемпион Bellator ММА, заслуженный мастер спорта России. Фото: Елена ВАГИНА

Виталий Минаков - четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо и вольной борьбе, чемпион Bellator ММА, заслуженный мастер спорта России. Фото: Елена ВАГИНА

Что общего у сибирского уклада и спортивных единоборств? В чем уникальность будущих Центров? Какими они будут и какие задачи должны решать?

За ответами «Комсомольская правда» отправилась в Саяногорск - один из городов Сибири, где Центр спортивных единоборств скоро появится? Встретилась с его руководителем, будущими воспитанниками, их родителями и амбассадором проекта – заслуженным мастером спорта России, четырехкратным чемпионом мира по самбо Виталием Минаковым. Он приехал в Саяногорск, чтобы пообщаться с подростками, на «Встречу с чемпионом».

Идея для сильных духом

Идея Центров спортивных единоборств принадлежит основателю РУСАЛа. Еще двадцать лет назад Олег Дерипаска принял решение, что главным приоритетом социальной политики его холдинга будет повышение уровня жизни в городах, где работают предприятия компании.

С тех пор, шаг за шагом, в металлургических городах создается комфортная среда: от детских площадок до медицинских центров.

Олег Дерипаска знает, чего хотят люди в цехах и выходя за заводские ворота. Его посыл всегда был простой, но совершенно справедливый: жителям малых городов должны быть доступны бонусы столиц.

Таких бонусных направлений много, но есть приоритеты. Один из них - здоровый образ жизни, физкультура, любительский и профессиональный спорт, строительство спортивных площадок и сооружений, спортивные фестивали и праздники – все это получает поддержку со стороны мецената и общественного деятеля.

Причем поддержка всесторонняя. Огромное внимание уделяется здоровому образу жизни: открываются корпоративные залы, создаются спортивные клубы, проводятся мероприятия и соревнования по самым разным видам.

Инвестиции в спорт в городах ответственности занимают важное место в социальных проектах РУСАЛа. Если мы говорим о Саяногорске, то среди примеров можно перечислить саяногорский Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный еще в 2005 году, Парк активного отдыха, реконструкцию детской спортивной школы с легкоатлетическим манежем, спортивные площадки во дворах. И, конечно, новая долгожданная стройка - Центр спортивных единоборств. Он предназначен в первую очередь для детей и подростков – их гармоничного физического и духовного развития.

- Мы должны делать все возможное, чтобы наша молодежь могла получать достойное образование и развитие. Это наш долг, - как всегда говорил Олег Владимирович

К слову, все знают, что бизнесмен с юности приверженец спорта: в школе занимался боксом, борьбой, регби, беговыми лыжами.

Неслучайно несколько лет назад были возрождены лыжные гонки - традиционный для Сибири массовый вид спорта. Так в сибирских регионах стартовал благотворительный проект «На лыжи!». Сейчас он идет сразу в нескольких территориях страны - Иркутской, Кемеровской, Свердловской областях, Красноярском крае, Республиках Хакасия и Коми. В проекте несколько ключевых направлений – модернизация баз, строительство лыжных полигонов, поддержка любителей и профессионалов, соревнования, общегородские старты и праздники. Проект сибиряки знают, поддерживают, любят.

Центр спортивных единоборств в Саяногорске активно строится, планируется, что рядом вырастет новый микрорайон. Фото: Елена ВАГИНА

Центр спортивных единоборств в Саяногорске активно строится, планируется, что рядом вырастет новый микрорайон. Фото: Елена ВАГИНА

Однако, пожалуй, впервые металлургии вышли с такой масштабной инициативой – строительство с нуля сразу нескольких Центров спортивных единоборств. Стоимость каждого – 400 миллионов рублей. Главными героями этой истории должны стать подростки – задача непростая, но решаемая: показать, что реальный мир интереснее гаджетов, неблагополучных ребят забрать с улиц, семьям дать вариант общего досуга – доступного, интересного, полезного. Как результат – здоровое, сильное, крепкое поколение с целеполаганием и умением преодолевать трудности – преференции спорта.

В 2022-2023 годах Центры спортивных единоборств планируется открыть в Саяногорске, Братске и Тайшете. В планах на будущее еще ряд городов, где работают предприятия Русала. За исключением «миллионников», Красноярска и Волгограда, все города небольшие, до 100 000 жителей, и спортивной инфраструктурой не избалованные.

Строящийся Центр в Тайшете. При возведении и отделке спортивных сооружений, здесь, как и в других городах, максимально используются решения из алюминия.

Строящийся Центр в Тайшете. При возведении и отделке спортивных сооружений, здесь, как и в других городах, максимально используются решения из алюминия.

Любая новая инфраструктура – это новая точка притяжения и новые возможности для людей. Тем более если это спортивный объект. Спорт – одно из самых демократичных занятий, доступных всем возрастам.

Почему выбраны именно спортивные единоборства? На этот вопрос нам ответил Виталий Минаков:

- Во-первых, это было предложение сотрудников РУСАЛа, молодежных советов, а в компании всегда прислушиваются к инициативам и пожеланиям рабочего коллектива. Во-вторых, мы посмотрели, какими видами спорта увлечены современные подростки, поговорили с тренерами, проанализировали спрос – он большой. И я рад, что меня пригласили к участию в проекте. В наше время приходилось заниматься в подвалах, в скромных залах, и очень здорово, что сегодня крупный бизнес чувствует ответственность за людей и реализует такие проекты.

В-третьих, и я думаю, все согласятся, что сибирякам очень подходят спортивные единоборства. Сколько чемпионов из Сибири, сколько героев у нас! Чего стоят только Иван Ярыгин и Александр Карелин?! И их победы закономерны. Сибирь и сибирский уклад – это совершенно особая среда, особый менталитет – готовность постоять за себя, свои убеждения и защитить своих близких. Поэтому Центры спортивных единоборств естественно вписываются в такой уклад, сибирский.

Сибирский уклад сформирован веками – историей, условиями, климатом. Сибиряки - вольные, смелые, крепкие телом, сильные духом – потомки отважного Ермака, покорителя Сибири. Не случайно, кстати, спортивные клубы на сибирских предприятиях компании будут называться «Ермак».

Корпоративный спорт давно стал неотъемлемой частью жизни компании.

Корпоративный спорт давно стал неотъемлемой частью жизни компании.

Именно поэтому, с учетом качеств, присущих сибирякам, в новых Центрах будет много видов единоборств. Подобное отношение бизнеса к региональной идентичности ценно и необходимо. Олег Дерипаска, человек, чьи идеи и взгляды исторически предопределили появление значительного числа промышленных и социальных проектов по развитию Сибири, который мы сейчас наблюдаем, не раз подчеркивал свое особое отношение к Сибири, ее людям, огромному потенциалу.

Центры - современные и функциональные

Проект Центра – типовой для всех городов. Он современный, функциональный и уже «обкатанный». Первый такой спортивный учебно-тренировочный центр Олег Дерипаска построил в Усть-Лабинске, своем родном городе. Центр называется «Боец», работает уже больше года, там всегда многолюдно - тренировки, соревнования разных уровней.

По проекту в каждом Центре два тренировочных зала, площадь каждого 15 на 30 метров. Один из них - трансформер, перестраивается в площадку для игровых видов спорта.

Для удобства и комфорта есть все - раздевалки, душевые, сауны, кабинеты для персонала, медпункт, комнаты для хранения инвентаря и т. д. Все спроектировано с учетом потребностей маломобильных людей.

- Я уверен, что для развития спорта нужны не дворцы, а функциональные сооружения, которые не требуют больших затрат на содержание, но имеют все необходимое для тренировочного процесса и хорошую пропускную способность, - говорит Виталий Минаков.

Территории вокруг Центров будут благоустроены, сделают поля для мини-футбола, волейбольные и баскетбольные площадки, уличные тренажеры.

Несмотря на то, что проект типовой, все потребности и пожелания городов учтены. Тщательно выбраны места. К примеру, в Саяногорске рядом с Центром вырастет новый микрорайон. В Тайшете неподалеку спортивные сооружения, образуются полноценные спортивные кластеры.

В качестве объектов сомнений нет: опыт масштабного строительства у РУСАЛа серьезный. В годы пандемии компания за считанные месяцы построила многофункциональные медицинские центры в семи городах России. Кстати, про особенности проектов - при возведении и отделке спортивных сооружений, как и в предыдущей большой стройке, максимально используются решения из алюминия.

Разговор с чемпионом

Чтобы привлечь детей и подростков в новые спортивные Центры, был придуман проект «Встреча с чемпионом». В Саяногорске вместо запланированного часа встреча с Виталием Минаковым продолжалась почти два. Подросткам важно услышать историю успеха от первого лица, найти подтверждение своим мыслям, задать вопрос, который волнует, – о мотивации, уверенности в себе, отношениях с родителями.

В проекте вместе с «брянским богатырем» Виталием Минаковым участвуют бобслеист Александр Зубков, уроженец Братска, и борец греко-римского стиля Алексей Колесников из Липецка. Все именитые чемпионы из маленьких городов и на своем опыте знают, что спорт – это путевка в жизнь, социальный лифт.

Александр Зубков - сильнейший бобслеист России, серебряный призер Олимпиады-2006, бронзовый призер Олимпиады-2010, четырёхкратный чемпион Европы, чемпион мира, многократный призёр континентальных и мировых первенств. Фото: Елена ВАГИНА

Александр Зубков - сильнейший бобслеист России, серебряный призер Олимпиады-2006, бронзовый призер Олимпиады-2010, четырёхкратный чемпион Европы, чемпион мира, многократный призёр континентальных и мировых первенств. Фото: Елена ВАГИНА

- Спорт поможет подросткам стать конкурентными, – уверен Виталий Минаков. - Я точно знаю, что у тех, кто занимался спортом, больше навыков, умений и внутренней силы для серьезного жизненного пути. Спорт развивает целеполагание, трудолюбие, целеустремленность, терпение, преодоление самого себя. Учит побеждать слабости и трудиться во имя глобальной цели.

Алексей Колесников – борец греко-римского стиля, призёр Кубка мира, чемпион России, заслуженный мастер спорта России, победитель Гран-при Ивана Поддубного. Фото: Елена ВАГИНА

Алексей Колесников – борец греко-римского стиля, призёр Кубка мира, чемпион России, заслуженный мастер спорта России, победитель Гран-при Ивана Поддубного. Фото: Елена ВАГИНА

Старшеклассник Глеб Ревенко - кандидат в мастера спорта по карате, убеждения чемпиона разделяет. Глеб занимается шесть раз в неделю, специально ездит на тренировки в Саяногорск из соседнего села:

- Многое сегодня почерпнул для себя. И я согласен, что спорт учит достижению высших целей. И в зале, и в жизни: если ты можешь учиться на «пятерки» - сделай это.

- Хочу, чтобы мои сыновья росли здоровыми, сильными мужчинами, могли постоять за себя. Герман занимается дзюдо, Артемий - карате, двухлетке Лаврентию предложим бокс, - делится Катерина Нейман.

- Новый центр - это новые возможности, - говорит Кирилл Кузнецов, мастер спорта, тренер-преподаватель ДЮСШ Саяногорска. – Больше детей сможет заниматься, каждому можно уделить больше времени, больше станет и тренерский состав, а значит, молодежь, закончив спортивную карьеру, останется в городе.

Фото: Елена ВАГИНА

Фото: Елена ВАГИНА

- Так и будет, – уверен руководитель Центра спортивных единоборств Саяногорска Игорь Борисов. - Мы планируем работу Центра в пять смен, он сможет принимать 400 человек в день. И речь не только о разных видах спорта, но и о занятиях по физическому воспитанию. Такие крупные спортивные объекты – катализатор развития спорта и физической культуры в городах. Он дает выбор нашей молодежи, возможность разносторонне развиваться. В Центре можно будет заниматься не только традиционными видами – дзюдо, вольной борьбой, карате, греко-римской борьбой, но и боксом, кикбоксингом. Для всех желающих откроются площадки универсальных видов спорта - волейбола и баскетбола. Есть площадка для большого тенниса, для строительства регбийного поля. Отдельно отмечу зону кроссфита – в малых городах сегодня это очень популярная тема. Будем активно работать со взрослыми, со старшим поколением, с людьми с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Игорь Борисов, руководитель Центра спортивных единоборств Саяногорска. Фото: Ольга ВАГИНА

Игорь Борисов, руководитель Центра спортивных единоборств Саяногорска. Фото: Ольга ВАГИНА

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ