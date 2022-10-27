В России разработали «дорожную карту» для рейдерских захватов сетей АЗС?

Адвокат Рустам Курмаев и Евгения Васильева. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Напомним, 17 октября в Государственной думе состоялась экспертная сессия «Топливная безопасность России в период СВО», в которой приняли участие депутаты Елена Драпеко, Михаил Делягин, Артем Кирьянов, экономисты и представители топливной отрасли. Эксперты обратили внимание на банальный факт, который может иметь разрушительные последствия как для экономики страны, так и для России как таковой. Банкротство компании «Терминал Сервис», которая занималась обслуживанием (выпуском и реализацией) топливных карт, способно привести к кардинальному переделу заправочного рынка. В арбитражных судах рассматриваются дела против «Тверьнефтепродукта» («дочка» «Сургутнефтегаза») и еще нескольких сетей АЗС и посредников на десятки миллиардов рублей! Счета отдельных предприятий арестованы, некоторые из них в банкротстве и уже не способны полноценно работать. Депутаты считают, что в данном случае речь может идти как о рейдерском захвате, так и о дестабилизации стратегической отрасли в интересах Украины или других бывших «партнеров» России.

Журналист «Комсомольской правды» был свидетелем этого заседания. Теперь мы попробуем разобраться в судебных хитросплетениях дела. Особый интерес вызывает логика арбитражных судов: первые судебные решения принимались в пользу реальных поставщиков нефтепродуктов - автозаправочных сетей, но затем те же суды начинают принимать противоположные решения в пользу предполагаемых рейдеров. Интересно, почему?

СПРОС С САМЫХ КРУПНЫХ

История берет начало в 2016 году, когда «Виакард», со штатом персонала два человека и прибылью до налогообложения меньше 180 тыс. руб. в год начинает предъявлять своему партнеру – компании «Терминал Сервис» – целый пакет исков. Налицо коммерческий конфликт, подобный тем, которые арбитражные суды страны рассматривают каждый день тысячами.

Напомним, «Терминал Сервис» – это оператор топливных карт, которые позволяли их владельцам расплачиваться на заправках большого числа региональных сетей АЗС. «Виакард» отвечал за программное обеспечение – обслуживание терминалов, прикрепленных к его базе данных «VIACARD.proc». Деятельность «Терминал Сервиса» сводилась к приему денег от покупателей (через карты) и перечислению их порядка 120 больших и малых сетей АЗС по всей России, в том числе сбытовому объединению «Тверьнефтепродукт»», «Нефтьмагистрали» и «Татнефть-АЗС-Запад». Таким образом, владельцы карт «Терминал Сервиса» получали топливо на заправочных станциях.

На АЗС были установлены терминалы «Терминал Сервиса» (позднее «Виакард» заявит, что терминалы принадлежат ему) с процессинговой системой «Виакарда», операции по топливным картам «Терминал Сервиса» документально фиксировались, а пользователи карт, как отмечает пресса и депутаты Госдумы, претензий не высказывали и исков от них к банкроту «Терминал Сервис» нет.

Суть претензий «Виакарда» к «Терминал Сервису» сводилась к требованию о возврате долга в размере около 800 тыс. руб. за оказанные услуги процессинга, возврате 412 терминалов, а также к многомиллионным штрафам и компенсациям за предоставление должником доступа клиентам в личный кабинет и за автоматический ввод платежей в программу (оказалось, что «Виакард» такого права должнику не давал). В ходе процесса истец выигрывает порядка 135 млн руб. штрафов и компенсаций, в том числе задолженности за услуги процессинга. Сумма оказывается критической для «Терминал Сервиса» и компания становится банкротом.

После чего «Виакард», аффилированное должнику лицо «РКК Капитал» (доля 80% уставного капитала в ООО «Терминал Сервис»), а также иные заинтересованные компании «Виакард технологии» (Виатех), «Кардпрофит», с которыми «Виакард» делит выигранные в суде долги «Терминал сервиса» в рамках процесса банкротства, решают обратить долги «Терминал Сервиса» на компании, продававшие по выпущенным им картам нефтепродукты. Это делается для того, чтобы получить деньги на возмещение штрафов и компенсаций. Для этого необходимо оспорить сделки должника за последние три года, и из порядка 120 поставщиков выбрали самых крупных.

Адвокат Рустам Курмаев и Евгения Васильева. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

До 2018 года «Терминал Сервис» не имел задолженности перед «Виакардом» и новыми кредиторами в размере миллионных и миллиардных сумм, состоящих из штрафов и компенсаций. Получить их помогает закон о банкротстве, в рамках которого можно оспорить сделки Должника с сетями АЗС за 3 года (2016,2017,2018 годы) и тем самым наполнить конкурсную массу Должника, из которой получить выигранные штрафы. Тем самым, если сделки были реальны, то на счетах Должника образуется 1,3 млрд. денег без источника происхождения, кроме как на основании решения суда. Кроме этого, тогда становится непонятным еще и источник происхождения топлива, которое продал Должник своим клиентам на сетях АЗС. Банкротство привело к обогащению должника, а Истец заработал то, чего не мог заработать и за несколько веков. Это несопоставимо! Поэтому возникают логичные вопросы к качеству Арбитража, игнорированию реальности и подмене формальностью здравого смысла, что в совокупности похоже на возможное злоупотребление правом.

Требования «Виакарда» и «РКК Капитала», владельцем которого выступает Курмаев М.Б., основываются на том, что платежи «Терминал Сервиса» поставщикам нефтепродуктов якобы являются фиктивными, а на самом деле бензин и дизельное топливо не поставлялись, тем самым сети АЗС выводили деньги кредиторов. Звучит, конечно, странно. Ни один клиент не жаловался, что его заставили платить за пустой бак. Существует гигантское количество документов, подтверждающих товарооборот. Однако суды доказательства топливо-заправочных сетей массово признают ненадлежащими и признают логику «Виакарда». Больше того, из материалов дела следует, что сети АЗС (на секундочку – они же конкуренты!) признаны фактически аффилированными с должником. Получается, должник давал указания сетям АЗС компаний «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Нефтьмагистраль» и те безропотно исполняли эти указания… Странная картина. Хотя в данном случае аффилированность позволила применить повышенный стандарт доказывания, а дальше требовалось признать надлежащие доказательства не надлежащими, что, по сути, и делали представители «Виакарда» и конкурсного управляющего, заявляя, как должны выглядеть доказательства, а суды поддерживали их.

При схожих обстоятельствах, только «Нефтьмагистраль» смогла доказать отсутствие аффилированности и поставку нефтепродуктов в судах второй и кассационной инстанции, так как содержание материалов дел участников имеют некоторые отличия. Но это не гарантирует, что Верховный суд не отменит эти решения, иначе логика оспаривания сделок у истцов пошатнется.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Масштаб претензий конкурсного управляющего «Терминал Сервиса» поражает. Всего по инициативе «Виакарда» к ответственности по долгам «Терминал Сервиса» Арбитражным судом Москвы оказались привлечены 17 физических и юридических лиц, и в настоящее время этот спор снова направлен кассационной инстанцией в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Сейчас речь идет уже не о 235 млн руб. субсидиарной задолженности. Летом 2022 года Арбитражный суд Москвы присуждает 6,5 млрд рублей компенсации в пользу «Виакарда».

Таким образом, дело, начинавшееся с требования возместить долг в размере в размере 763 тыс. руб. превратилось в откровенное Эльдорадо с миллиардными суммами! При том, что реальный оборот между компаниями проходил на многократно меньшие суммы.

Кстати ранее те же участники засветились в похожей схеме с банкротством компании «Лада Инжиниринг Инвест Компани» (ЛИИК).

Сайт «Право.ру» сообщал: «Лада Инжиниринг Инвест Компани» была признана банкротом. Ее кредитором было общество «Эталон-Вест». Третьи лица погасили долг «Лады» перед «Эталоном», однако эти платежи были признаны недействительными по мотивам предпочтительности. Суд применил последствия недействительности сделки — восстановил задолженность «Лады» перед «Эталоном», а последнего присудил к возврату полученного в конкурсную массу. Однако включиться в реестр «Эталон» мог бы только после того, как вернул денежные средства в массу.

Адвокат Рустам Курмаев и Евгения Васильева. Фото: ВГТРК

Но, возможно, правоохранительные органы уже о чем-то догадываются. По заявлениям руководства «СО «Тверьнефтепродукт» и «Татнефть-АЗС-Запад» в городе Сургут и республике Татарстан по подозрению в приготовлении к преступлению и мошенничестве группой лиц либо в особо крупном размере возбуждены уголовные дела на неустановленную группу лиц из числа сотрудников ООО «Виакард», ООО «РКК-Капитал» и фирмы «Рустам Курмаев и партнеры».

ЖОНГЛИРОВАНИЕ ТЕРМИНАМИ

Добавим, что действия представителей «Виакард» и аффилированных с должником лиц, желающих получить в судебном порядке выигрыш в 28 млрд руб. за счет активов системообразующих предприятий ТЭК, взволновали экспертное сообщество.

Эксперты говорят, что к результатам экспертиз, и их трактовкам в суде много вопросов. Серьезной проблемой является уничтожение ключевого доказательства – процессинговой системы. Но специалисты говорят, что результаты экспертиз имеют противоречия между собой, а главная экспертиза заключила целостность базы данных программного комплекса. Противоправные действия «Терминал Сервиса» по предоставлению доступа в Личный кабинет третьим лицам, загрузка платежей, выгрузка данных операций клиентов из него, не могли бы дискредитировать сам процессинг «Виакарда», просто происходит манипуляция терминами, обстоятельствами, результатами экспертиз и решений судов. Да и сам «Виакард» после октября 2016 до середины 2019 года продолжал доверять своей программе работая в ней, что полностью опровергает его заявления, вслепую поддержанные судами, иначе он не смог бы доверять своей программе. Много вопросов.

Проблема в том, что судебными решениями поставлены под сомнение правила работы процессинга топливных карт. По сути, теперь любой процессинг, по аналогии с «Виакард», может предъявить иски к сетям АЗС или их посредникам, находящимся у него на обслуживании, за предоставление доступа к личному кабинету клиентам и за автоматический ввод платежей в программу. Странно, что «Виакард» несколько лет работало с «Терминал Сервисом», и не видело, что клиентам заказчика раздается доступ в личный кабинет заказчика, заказчик выгружает платежи в систему, но увидели это только при разрыве отношений с должником. Может это было втягивание жертвы в хитро расставленные сети, но на более крупную рыбу в виде активов ТЭК?

На практике, услугу личный кабинет для клиентов заказчика процессинги предоставляют по умолчанию. Но в силу решения суда указные действия были признаны нарушениями. Что еще хуже, указанные выше обстоятельства были положены судами в основу признания ложными транзакций получения топлива по картам, несмотря на то что установленные нарушения не имеют отношения к транзакциям получения топлива. Таким образом, Арбитражный суд Москвы признал фактически недоказанными поставки топлива от должника в «Виакард» на 64,7 млн рублей, и присудил вернуть их, включив указанную сумму в реестр требований кредиторов. Должник («Терминал Сервис») пытался доказать, что Виакард на самом деле получил топливо и продал, но не смог. То есть «Виакард» такой платит 1,5 года деньги 64,7 млн. руб. в «Терминал Сервис», не получает топлива, и продолжает платить регулярно, а потом раз, и в суде заявляет, что поставок не было.

Внимательно изучив решения судов, эксперты не нашли в них каким образом и на основании чего было сделано заключение что должником генерировались ложные операции получения топлива в системе «Виакард». Получается манипулирование терминами и смыслом судебных решений? А имевший место быть случай на первом слушании, вообще остается за гранью разумного, когда «Виакард» заявил, что считает сделки должника с сетями АЗС фиктивными с августа 2015, на что в ответ было заявлено что «Виакард» лично участвовал в сделках в этот период, после чего «Виакард» молниеносно «переобулся» заявив, что теперь не признает сделки с ноября 2016, когда перестал обслуживать карты «Терминал Сервис» (новый предлог). А это простите 15 месяцев поставок, которые поучается «Виакард» был вынужден признать. Но как так, тут признаю раз пойман, а тут тогда не признаю, типа по закону вы должны доказать, что сделки были.

Да и анализ последовательности действий Виакард , РКК Капитал и Курмаева М.Б. и, уж очень похож на схему, чудес не бывает.

1.«Виакард» (посредник) выдвигает несоразмерные требования такому же посреднику «Терминал Сервис», так как выполняя аналогичную деятельность, и видя у себя обороты будущего Должника, можно понимать, способен ли пока еще партнер расплатиться из своих доходов по заявленным размерам многомиллиардных исков.

2. Далее, собственно банкротство Должника.

3. Затем, введение в процесс новых заинтересованных кредиторов, за счет уступки им права требования.

4. Следует смена неудобного конкурсного управляющего на, вероятно, более лояльного.

5. Происходит завладение 80% уставного капитала должника (интересно для чего? Напрашивается логичный вывод - для получения контроля над остатком из 1,3 млрд. оспоренных сделок).

6. Следом, блокирование возможности погашения требований кредиторов сетям АЗС (чтобы сети АЗС не смогли остановить банкротство перечислив 236 млн., вместо 1,3 млрд., из принципа уменьшить риски), при этом без цели реального погашения.

7.Увеличение долга из штрафов до 6,5 млрд.

Как иначе можно назвать такие действия стороннему наблюдателю, как не попыткой рейда? Есть ли иные аргументы для такой вовлеченности Курмаева М.Б., Курмаева Р.М. в интересы неизвестной и мелкой компании «Виакард»? Которая, позвольте, смогла поставить под угрозу сбыты сетей АЗС?

Не пора ли это дело взять под личный контроль Бастрыкину Александру Ивановичу?

По сути, в судах предпринимается попытка формирования дорожной карты для будущих рейдерских захватов сетей АЗС в случае банкротства их посредников, связанных с сетями своим или сторонним процессингом. При аналогичных обстоятельствах можно будет заявить о недействительности сделок, а доказательства признавать ненадлежащими.