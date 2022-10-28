Эхо трагедий в Ейске и Иркутске: почему аэродромы подбираются все ближе к нашим городам, а самолеты падают на жилые дома

В Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34 через три минуты после взлета потерял управление и рухнул во двор девятиэтажки, находившейся менее чем в 3 км от аэродрома - 16 погибших, в том числе трое малолетних детей. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО

Последовавшие друг за другом авиакатастрофы в Ейске и в Иркутске высветили важнейшую проблему — во многих наших городах аэродромы находятся в смертельной близости к жилым постройкам.

В Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34 через три минуты после взлета потерял управление (по версии следствия, в двигатели попала стая птиц) и рухнул во двор девятиэтажки, находившейся менее чем в 3 км от аэродрома - 16 погибших, в том числе трое малолетних детей.

В Иркутске истребитель Су-30, также, едва взлетев, неожиданно спикировал на двухэтажный жилой дом в 15 км от взлетной полосы. Летчики погибли - по предварительным данным, они потеряли сознание из-за разгерметизации. Жертв могло быть и больше, но по счастливой случайности жителей пострадавшей части здания не оказалось дома.

В обоих городах аэродромы расположены не то что близко от города, а практически окно в окно — дома начинаются прямо от КПП. И если в Ейске площадка хотя бы одной стороной выходит на Таганрогский залив, то иркутская по всему периметру окружена жилыми зданиями.

Высотки по курсу при взлете и посадке — ночной кошмар всех пилотов. Аэродром за окном — ночной кошмар всех жильцов.

- Мы уже устали об этом кричать! - не сдерживает эмоций в беседе с «КП» пилот 1 класса, отличник «Аэрофлота» Андрей Литвинов. - Особенно это касается военных аэродромов — ведь если гражданский самолет, потеряв управление, еще может планировать, то у военных такая конструкция, что они при отказе двигателей просто падают. А что касается построек, то не только дома представляют опасность, но и гаражи — их ставят порой впритык к аэродромам, не соблюдая никаких норм. Помните случай в том же Иркутске? При посадке отказал реверс одного из двигателей, самолет выкатился за пределы полосы и врезался в гаражи. В итоге половина пассажиров погибла. Гаражи там стоять не должны, я и тогда так говорил и сейчас повторю.

Речь идет о катастрофе 2006 года с лайнером Airbus А310, прилетевшим в Иркутск из Москвы. Из 203 человек, находившихся на борту, погибли 125.

ПРО НОВЫЙ АЭРОПОРТ ГОВОРЯТ УЖЕ 40 ЛЕТ

Удивительное дело — тогда в ходе расследования были даны оценки и действиям пилотов (причиной аварии следствие назвало неправильные действия экипажа), и техническому состоянию самолета. Однако о гаражном кооперативе не было сказано ни слова, публично, во всяком случае. Пусть даже летчики и совершили ошибку, но если бы самолет не налетел на бетонный забор и плотный ряд гаражей, то и трагедии могло бы и не быть.

Недаром уже через три дня после катастрофы власти объявили о строительстве нового аэропорта — в 24 км от Иркутска в районе деревни Поздняково.

- Вопрос о выводе иркутского аэропорта за пределы города мы ставили перед руководством страны еще когда я был заместителем министра гражданской авиации СССР, - рассказал «КП» заслуженый пилот СССР Олег Смирнов, замминистра он был с 1983 года вплоть до распада Советского Союза в 1991-м. - Сложнейший аэродром. Мне было поручено проработать проект его выноса за пределы города. Нашли место, были даже какие-то бюджетные ассигнования, но воз и ныне там…

А было это едва ли не 40 лет назад. И когда начнется строительство — неизвестно. Правда, проект не забыт: например, месяц назад он был согласован с Минобороны.

Иркутск — не единственная болевая точка на авиационной карте России. Не все благополучно даже в столичных аэропортах.

- Когда построили третью взлетно-посадочную полосу в «Шереметьево» (ВПП-3, ее сдали в эксплуатацию в сентябре 2019 года — Ред.), оказалось, что жилые дома находятся прямо под глиссадой (траектория снижения самолета перед посадкой — Ред.), - вспоминает Литвинов. - И нормальная жизнь у людей закончилась — постоянный шум, дети не спят по ночам. Я был тогда кандидатом в депутаты Госдумы от этого округа, и на всех встречах главное, о чем просили люди, - это помочь решить проблемы с аэропортом. Дело не только в шуме. Один дом, со стороны Сходни, стоит так, что, когда заходишь на посадку, он прямо на глиссаде — удивляюсь, как мы его шасси не цепляем. А когда в Лобне стали застраивать новый микрорайон «Катюшки» — то понастроили так, что был случай, когда «Боинг-777» вообще чуть не снес верхние этажи. Командир ошибся при посадке, ушел значительно ниже глиссады. Его потом сняли с должности, но это может и с другим летчиком произойти…

Сейчас из-за санкций рейсов стало значительно меньше, и, по словам Литвинова, ВПП-3 уже практически не используют. Но проблемы это не снимает — жизнь вернется в нормальное русло, и вопросы безопасности снова обострятся.

В Иркутске истребитель Су-30, также, едва взлетев, неожиданно спикировал на двухэтажный жилой дом в 15 км от взлетной полосы. Фото: REUTERS

ТРИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Как решить проблему городских аэродромов? Один путь — радикальный.

- Полосу построили — ладно, но дома, которые мешают полетам, и жители которых постоянно терпят шум и нюхают выхлоп, просто снесите, а людям дайте компенсацию, - предлагает Литвинов. - Когда в «Шереметьево» строили эту полосу, дома же расселили. Да, там были не высотки, а деревня стояла, но главное, что практика такая есть.

Другой путь — компромиссный.

- Надо менять регламент работы ВПП-3, использовать ее только для взлета, - продолжает пилот. - Как взлетел, тут же можно отвернуть в сторону и облететь жилую зону.

Третий — универсальный, подходящий для всех аэропортов, попавших в окружение городских кварталов. Старые аэропорты ликвидировать и построить новые в отдалении от города. Такая практика уже применяется.

- В Ростове-на-Дону, например, отличный аэропорт «Платов» построили, - говорит Литвинов. - Вдали от города, там ничего пилотам не мешает.

А вот среди проблемных по безопасности аэропортов — и столичный «Внуково», там вокруг много высоток.

- «Внуково» надо выводить из черты города, - говорит Смирнов, - либо превращать в аэропорт деловой авиации — небольшие самолеты с хорошими двигателями, которые быстро набирают высоту. А крупные лайнеры переводить в другие аэропорты — лучше в Домодедово. Там зарезервирована земля для строительства дополнительно примерно 5 взлетно-посадочных полос и есть достаточное пространство для взлета и посадки.

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?

Но как так получается, что вокруг аэродромов вырастают дома? Ведь есть же Воздушный кодекс и масса других документов. Вот что говорится в ст. 47 ВК РФ: «размещение в районе аэродрома зданий... и других объектов должно быть согласовано с собственником аэродрома». А в постановления Правительства РФ «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства РФ» говорится, что граница приаэродромной территории проходит от него в радиусе 30 км.

- В документах по метрам расписано, где и какой высоты здания можно возводить, но чиновники подписывают строителям любые документы, - говорит Смирнов. - Видимо, миллиардеры-застройщики находят способы их убедить. В советское время не то, чтобы были нормы жестче, они и сейчас достаточно высоки и если бы соблюдались, то уровень безопасности был бы выше. Просто в СССР коррупционная составляющая была значительно ниже.

По мнению ветерана отрасли, незаконные постройки становятся причиной многих летных происшествий.

- Ошибки будут всегда - пока самолеты летают, у них периодически будут отказывать двигатели, оборудование, электроника, - говорит Смирнов. - Главное, чтобы это не вело к фатальным последствиям. Я как командир воздушного судна всегда, когда взлетал, оглядывался, куда можно сесть, если что-то случится. А зачастую некуда — кругом дома...

Ругать чиновников - дело привычное. Но ведь для застройки вблизи аэродрома нужна еще и виза руководства аэропорта — они-то почему не стоят горой за безопасность?

- Коррупционное или административное давление исключить нельзя, но на практике бывает и так, что руководство аэропорта просто не знает, что где-то в приаэродромной зоне роют котлован, - говорит Смирнов. - А потом несколько месяцев — и дом уже наполовину вырос, большинство квартир уже продано. Теоретически руководство аэропорта может через суд добиться отмены строительства и сноса уже возведенных зданий. Но не припомню таких случаев в отношении крупных застроек.

Удивительно, но, по оценкам риэлторов, близость аэропорта не останавливает покупателей.

В обоих городах аэродромы расположены не то что близко от города, а практически окно в окно — дома начинаются прямо от КПП. Фото: REUTERS

КСТАТИ

Кто и за что судится с аэропортами

По поводу застроек вблизи аэропортов разгораются нешуточные битвы. В Верховном суде РФ «Комсомолке» рассказали о некоторых из них. Так, например, Домодедовский аэропорт не дал «добро» на строительство 5 пятиэтажек вблизи своей территории. Застройщики подали на авиаторов в суд, но проиграли. В решении так и говорится: отказ от строительства «отвечает сочетанию интересов общества и законных интересов граждан».

Еще история. Администрация новосибирского аэропорта «Толмачево» только через суд добилась решения о ликвидации опасного самостроя - станции по сбору и сливу топлива.

Курьезная история произошла в Абакане. Администрация местной исправительной колонии велела своим сидельцам соорудить в 400 метрах от взлетной полосы свинарник. Суд признал такое «свинство» незаконным.

Однако вот что бросается в глаза. Администрации аэропортов противостоят в основном одно- и двухэтажным постройкам, вышкам мобильных операторов, небогатым фирмам и муниципалитетам. Из споров с крупными застройщиками, возводящими многоэтажные дома, и ворочающими миллиардами, можно припомнить разве что тяжбу Росавиации с застройщиками крупного ЖК «Филатов луг» вблизи аэропорта «Внуково». Доводы «Росавиации», что многоэтажки повлияют на безопасность полетов, Мосгорсуд посчитал безосновательными.

А КАК У НИХ

Здесь вам не заграница

А вот в Европе очень многие аэропорты расположены в черте города, и никого это не смущает.

- Сравнение некорректно, - отрезал «КП» главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров. - Там аэропорты, расположенные в черте городах, по ночам не работают. А наши трудятся круглосуточно. И климатические условия не сопоставимы с нашими. Небольшой снежок — и все, закрылись. А у нас снег с ноября по март, а в некоторых регионах и дольше, полеты проходят и в туман, и в снегопад. Аэропорты доводят свое техническое оснащение до такого уровня, чтобы можно было работать по приборам, потому что глаз уже не видит. У аэропортов есть категории по метеоусловиям. Например, московские имеют третью, это высшая, ее присваивает ИКАО (Международная организация гражданской авиации, — Ред.). А в Европе многие ограничиваются первой. Я в Афинах спросил: «Почему не хотите повысить?» А мне отвечают: «Зачем тратиться? Нас и первая устраивает». Там отмена рейса или закрытие аэропорта не несет таких негативных последствий для пассажиров — все же относительно близко. Вот летел я в Тулузу, аэропорт из-за непогоды закрыли, нас посадили в Бордо. Дали автобус, и через несколько часов мы в Тулузе — оказалось, там снежок небольшой выпал, который у нас бы и не заметили.

Еще одно отличие — вокруг зарубежных аэропортов нет высотных домов, нормы застройки соблюдаются жестко. А на концах взлетных полос устанавливают рвы или насыпи, которые не дают самолету выкатиться в жилой массив.

- На наших аэродромах предусмотрена концевая полоса безопасности, - говорит Олег Смирнов. - Это еще 500-1000 метров плотно укатанного грунта после бетонной полосы. Если самолету не хватит бетонки при посадке или по какой-то причине прекратится взлет, он выкатится на эту грунтовку. Ну, в крайнем случае сломает шасси. Но пассажиры будут в безопасности.

К сожалению, грунтовка если и спасает, то далеко не всегда. Помимо уже упоминавшейся катастрофы в Иркутске можно вспомнить и трагедию во Внуково. В 2012 году самолет Ту-204, который перегоняли из чешского Пардубице, не смог затормозить, пробил заграждение и выкатился на Киевское шоссе, врезавшись в поток машин. Пятеро из восьми находившихся на борту членов экипажа погибли.

ЗРИМ В КОРЕНЬ

Почему дополнительную полосу, которая добавила проблем, стали строить в скученном Шереметьево, а не в свободном от застроек Домодедово?

- Так тогда и деньги потекли бы в «Домодедово» — зачем отдавать клиентов, — расставил точки над «и» Андрей Литвинов .

КСТАТИ, О ПТИЧКАХ

Близость жилых домов к аэродромам опасна еще и тем, за человеком всегда следуют птицы.

- Их тоже притягивает городское жилье, - говорит Олег Смирнов. - Самые привлекательные для них места — мусорные свалки. И чем больше жилых помещений, тем выше опасность столкновения с птицами.