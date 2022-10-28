Почта Банк предложил кешбэк 10% за покупки в любых продуктовых магазинах

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Почта Банк объявил о старте новой акции: клиенты, оформившие до 31 декабря дебетовую карту «Вездедоход», смогут получать кешбэк 10% за все покупки в любых продуктовых магазинах и почтовых отделениях. Бонусы будут начисляться в течение трех месяцев с момента оформления карты. При этом не имеет значения, в каких именно магазинах совершаются покупки – в супермаркетах крупных торговых сетей или в магазине «у дома». Таким образом, на карту можно будет вернуть до 1000 бонусов в месяц.

Как сообщили представители банка, кешбэк 10% на покупки в продуктовых магазинах будет начисляться не только на еду. Он распространяется на все товары, которые можно найти в любом супермаркете: от средств для уборки и стирки или кормов для домашних животных до полезных мелочей для дома.

Зарабатывать вместе с картой «Вездедоход» можно даже на почте. Бонусы будут начисляться за отправку посылок, оформление подписки или доставки, а также за любые покупки, сделанные в почтовых отделениях. Кешбэк будет действовать абсолютно на все товары и услуги отделений связи. Совершать покупки и получать кешбэк можно до 31 марта.

Кроме повышенного кешбэка за оплату продуктов на карту возвращается до 3% средств, потраченных на покупку одежды и обуви, а также в кафе и ресторанах. За все остальные покупки клиенты будут получать 0,5% от потраченной суммы. Используя все возможности карты «Вездедоход», в месяц реально накопить до 6000 бонусов, которые затем можно обменять на рубли (по курсу 1 бонус = 1 рубль). Еще один вариант – использовать бонусы при оплате товаров в специальном каталоге «Мультибонус».

В нем можно выбрать различные товары и услуги, сертификаты, туристические поездки, билеты в кино и многое другое.

Дебетовая карта «Вездедоход» оформляется бесплатно. Ее обслуживание тоже будет бесплатным при условии, что клиент будет тратить в месяц не менее 10 тысяч рублей. Виртуальную карту можно оформить моментально в мобильном приложении Почта Банк Онлайн. Чтобы получить пластик, достаточно оставить заявку на сайте банка, а затем забрать готовую карту в ближайшем отделении.

КСТАТИ

Кешбэк за продукты выгоднее бонусов за бытовую технику

Бонусных программ на российском рынке сегодня существует великое множество. Кешбэк за покупки предлагают банки, магазины, операторы сотовой связи, заправки. Потребители получают обратно часть средств за свои покупки,

а компании-продавцы таким образом приобретают лояльных клиентов. Как показывают исследования, чаще других программы лояльности с кешбэком предлагают банки по своим дебетовым и кредитным картам. Обычно они начисляют бонусы за оплату в ресторанах и кафе, за покупку одежды, обуви, бытовой техники и электроники, оплату услуг.

Некоторые банки позволяют клиентам выбирать и менять категории, в которых они хотят получать кэшбэк. Однако эти траты нельзя назвать регулярными, ведь в кафе и рестораны мы ходим далеко не каждый день, да и телевизор или мобильный телефон покупаем нечасто. В этом плане программы с кешбэком в продуктовых магазинах являются наиболее выгодными, ведь продукты – это именно то, что каждый из нас покупает практически ежедневно.

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