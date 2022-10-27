Одними запретами подростков от рекламы «нетрадиционных отношений» не убережешь! Где бесплатные спорт и музыка? Где замена Тик-Току?

Спорт! Спорт нужен всем. И творчество Фото: Андрей АБРАМОВ

В первом чтении Госдумой принят закон еще более ужесточающий ответственность за пропаганду ЛГБТ. Туда же добавили педофилию. Штрафы рекордные за всю историю КОАП, аж до 10 миллионов рублей.

Я и сама против пропаганды. Любой. Но у меня вопрос. Уважаемые законодатели, а кроме запретов и ограничений что-то делать будем? Законы природы известны — запретный плод сладок и пространство не терпит пустоты. И все, что не занято одним, будет заполнено другим. Тик-ток этот пресловутый, который вы все запрещаете и запрещаете все так же и работает. Ваши запреты побороли три веселые буквы ВПН, скачать программу обхода блокировок способен любой школьник. Не знали? У своих детей спросите или у коллег-чиновников - они сами ВПНом пользуются активно. Законы, которые вы принимаете так стремительно и так страстно действуют только на территории РФ. А тик-токи снимаются во всем мире. Не дотянетесь вы своей суровостью и праведностью до других континентов. Ваши проекты по запретам и блокировки напоминают вычерпывание ложкой воды со дна прохудившейся лодки. Увы.

Мы, родители подростков, предлагаем вам усилить меры борьбы. И ввести законы, чтобы в каждом городе и поселке должны обязательно, под страхом штрафа, быть бесплатные секции для детей и подростков. И не просто скучные школьные кружки по лепке и шитью, которые морально устарели. Давайте им что-то современное внедрим. Идей много — мы, родители, подскажем. Тот же видеоблогинг, пусть наши российские ценности снимают. Спорт! Спорт нужен всем. И творчество. Чтобы руки в подростков были заняты не телефоном с Тик-Током, а мозги не простой задачей обхода ваших запретов и изучением нетрадиционных ценностей, а чем-то полезным.

Далеко ходить не надо. Например, я живу не в глухой провинции, а в столичном районе Куркино. Ни одного кружка с бесплатными танцами. Ни одного! Музыкальной школы тоже нет, только коммерческая. Дома культуры? Дворца молодежи? Нет и не было. А вместо обещанного ФОКа, который мы все так ждали, построили что? Правильно, фитнесс-клуб. 80 000 рублей в год членский взнос вынь да положь. Хорошо если родители могут себе позволить все эти развлечения для своего подростка. А если нет? И в большинстве случаев нет . Дорого .

Мы очень рады, что вы беспокоитесь о подрастающем поколении. Правда. Но кроме кнута нужны и пряники, известные же принципы воспитания. Спросите вон у своего же думского Комитета по делам семьи, там много опытных педагогов. Уверена, они с моими доводами согласятся.