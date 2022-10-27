Ксения Собчак Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Журналистка Ксения Собчак сбежала из России 24 октября 2022 года. В тот же день по делу о вымогательстве был задержан ее коммерческий директор - Кирилл Суханов. Его подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей.

По данным следствия, молодой человек требовал эти деньги за нераспространение информации в Telegram-канале. Суханов был задержан во время оперативного эксперимента, когда ему был передан задаток - те самые 800 тысяч рублей. Накануне появилась информация, что Тверской суд арестовал Кирилла Суханова на два месяца.

При этом сама Ксения Собчак в Telegram-канале выразила недоумение по поводу предъявленного Суханову обвинения в вымогательстве, назвала его “чушью” и выразила надежду, что правоохранительные органы “во всем быстро разберутся”.

Днем 26 октября в Москве также задержали бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина). Он тоже оказался фигурантом дела Суханова. Романовского подозревают в получении денег за так называемые “блоки”, гарантирующие неупоминание Telegram-каналом Собчак конкретной персоны или компании.

Позже появились данные, что Собчак на автомобиле пересекла границу с Белоруссией, поскольку там отсутствует паспортный контроль, и направилась в Европу. Через КПП “Видзы” Ксения Собчак сбежала в Литву. Известно, что сына Платона ведущая с собой не взяла. По данным ряда источников, журналистка пересекла границу с Белоруссией пешком.

Как пояснил впоследствии собеседник ТАСС, "у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться". Для задержания телеведущей оперативники даже выезжали в аэропорт Внуково-3, но она успела покинуть страну.

Теперь Ксения Собчак подозревается по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха. Наказание по этой статье подразумевает до 15 лет колонии.

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