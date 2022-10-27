Призывы к эвакуации, вывоз памятников и полупустые полки магазинов: как Херсон готовится к украинскому вторжению

Военкор Александр Коц сообщил, что из Херсона вывозят памятники российским полководцам Фото: Александр КОЦ

ТРАССА СКВОЗЬ НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

У этой поездки была и прикладная цель. Можно ли из одного российского региона сразу через несколько республик и областей добраться до другого. И речь – не о путешествии Москва-Ялта. Стартанул я в Белгороде, куда выехал из зоны спецоперации, чтобы починить машину и понять, что Белгородчина стала такой же неотъемлемой частью СВО, как и Донбасс.

Остановка в Луганске, затем – в Донецке.

Из столицы ДНР я выезжал следующим утром под раскаты артиллерии и шум садовых воздуходувок, которые «сдували» опавшую листву с тротуаров на газоны. Война – войной, а, как говорил мой армейский взводный, «порядочек должен быть в подразделении».

Бросок на Мариуполь по трассе, которая 8 лет была линией фронта. Это видно сегодня по ржавым заправкам, поросшим бурьяном, и уже заделанными пробоинами «прилетов» в асфальте. И вот он - въезд в Запорожскую область. Через обычный блокпост, на котором очередь из фур и легковушек с российскими номерами соединяет Большую Землю с «новыми территориями». Границы как таковой больше нет. Но военное положение предусматривает проверку документов и грузов.

Первое впечатление – Херсон очень похож на Донецк. Не внешне – по ощущениям. Фото: Александр КОЦ

Мой маршрут пролегал через всю Запорожскую область. Сюда уже успела «вероломно ворваться» Россия, оставив после себя почти идеальный автобан, на котором перестала дребезжать моя запаска, реагирующая на малейшую неровность. Заправки закончились аккурат перед Херсонщиной. Вместе с автобаном. Последняя АЗС игриво помигала своими неоновыми огоньками, призывая остановится. Но я решил, что 100-литровый запас в канистрах в багажнике плюс надежда на лучшее – не повод заправлять полбака за 140 км до цели. В конце концов, я не знал, что это последняя заправка, за которой идеальное полотно сменилось на стиральную доску. А безликая обочина «раскрасилась» сожженной украинской техникой.

ПО ТУ СТОРОНУ ДНЕПРА

- На мост только не заезжайте, - посоветовали росгвардейцына подъезде к Днепру.

В одну точку Антоновского моста Киев умудрился засадить более 50 высокоточных американских ракет, нарушив сообщение между двумя берегами. И чтобы попасть на ту сторону, теперь надо выстоять очередь на паромную переправу. 10 минут «водной экскурсии», и я въезжаю в Херсон.

На улицах людей не очень много – за последние дни отсюда выехало более 70 тысяч человек. Фото: Александр КОЦ

Первое впечатление – он очень похож на Донецк. Не внешне – по ощущениям.

Где-то далеко ухают взрывы, а мимо по встречке безмятежно проезжает старенький троллейбус. На улицах людей не очень много – за последние дни отсюда выехало более 70 тысяч человек. Но те, кто остаются, вызывают привычное уже чувство изумления.

Масштаб призывов к эвакуации и их назойливость недвусмысленно намекают, что в ближайшие дни в том городе будет не до привычной мирной рутины. Фото: Александр КОЦ

Ну что еще должно произойти, чтобы вы все-таки взяли своих детей и стариков под руки и срочно отправились в безопасную зону? Тем более, все возможности для этого созданы. Есть варианты временного размещения на левом берегу, есть субсидии на покупку жилья в других регионах России. Масштаб призывов к эвакуации и их назойливость недвусмысленно намекают, что в ближайшие дни в том городе будет не до привычной мирной рутины.

Но на правом берегу, похоже, еще не до конца осознают риски, которые грозят Херсону в ближайшие дни.

Да, с первого взгляда полки заполнены товаром. Но в молочном отделе явно пустовато, скудный ассортимент в колбасах… Фото: Александр КОЦ

«ЖДУНЫ» И ПОЛКИ МАГАЗИНОВ

Первые предвестники беды я увидел сразу, на входе в супермаркет. В аптечном киоске полки были полупустые. На фоне украинских обстрелов подвоз товаров с левого берега был серьезно нарушен. Накануне министр обороны Украины радостно сообщил, что огнем артиллерии контролирует все переправы через Днепр. И пусть это не совсем так, но последствия этого чувствуются. Начиная с лекарств и заканчивая продуктами. Да, с первого взгляда полки заполнены товаром. Но в молочном отделе явно пустовато, скудный ассортимент в колбасах…

И пока нет причин для оптимизма. В городе постепенно закрываются магазины, кафе. Перестает работать транспорт. Постепенность лишения привычных удобств создает иллюзию их временности. Я помню это по Славянску, Донецку, Луганску… Многие позже жалели, что не выехали вовремя и не вывезли семью.

В городе постепенно закрываются магазины, кафе. Перестает работать транспорт. Фото: Александр КОЦ

Хотя из Херсона, все-таки, бОльшая часть пророссийски настроенных жителей уехала. Поэтому концентрация, как здесь говорят, «ждунов» (людей, ждущих возвращения украинской власти) повысилась. Она выражается, к примеру, в завышении курса гривны к рублю. Или вовсе в отказе к приему российской валюты. Мой коллега, работающий на Херсонщине последние 8 месяцев, насчитал десятков таких точек. Это не показатель политических пристрастий – чистая экономика. Просто кому-то показалось, что сейчас рублевая масса начнет проседать. Точно также во время российского наступления торгаши отдавали предпочтение перспективному рублю. Комендатура, конечно, сейчас пытается принимать меры. Но ей и без этого хватает забот.

Из Херсона, все-таки, большая часть пророссийски настроенных жителей уехала. Фото: Александр КОЦ

ПОТЕМКИН СЮДА ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ

В последние дни из Херсона вывозят памятники российским полководцам, которые могут подвергнуться обстрелам во время предполагаемого украинского наступления. Из города уже на левый берег переместили монументы Федора Ушакова, Александра Суворова… Среди достопримечательностей Херсона был и памятник Григория Потемкина, русского фельдмаршала, который фактически и присоединил к Российской Империи Крым с Новороссией. По указу Екатерины Великой Князя Потемкина-Таврического похоронили в Херсоне.

В последние дни из Херсона вывозят памятники российским полководцам, которые могут подвергнуться обстрелам во время предполагаемого украинского наступления. Фото: Александр КОЦ

- Вот здесь – его усыпальница, - показывает мне надгробную плиту настоятель Екатерининского собора Херсона отец Петр.

Из города уже на левый берег переместили монументы Федора Ушакова, Александра Суворова… Фото: Александр КОЦ

Вместе с ним поднимаем тяжелые камни, скрывающие место захоронения фельдмаршала. Под ними – узкий проход в склеп, в котором до недавнего времени стоял гроб Князя. После того, как стало ясно, что Киев не станет церемониться, гроб с его прахом, как и памятник, был эвакуирован из города по паромной переправе.

По указу Екатерины Великой Князя Потемкина-Таврического похоронили в Херсоне. Фото: Александр КОЦ

Но он сюда еще обязательно вернется. Ведь Херсон основал именно Потемкин-Таврический. Как и Севастополь, и Николаев, и Днепропетровск (Екатеринослав)...