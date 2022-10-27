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27 октября 2022 13:35

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев: «Учить молодежь надо на примерах настоящего служения Родине и профессии, а их у нас предостаточно»

Председатель "Союза журналистов" Соловьев сообщил, что многие студентки мечтают стать военкорами
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«МЫ НЕ ПРОТИВ БАНКЕТА»

- Владимир Геннадиевич, приближается очередной съезд Союза журналистов России, он 13-й по счету — не настораживает ли число?

- Совсем нет, я с ним дружу, особенно в этом году — через 2 недели после съезда мне исполнится 58. Сложите и получим те самые 13. К тому же 13 января — День российской печати, а сам Союз журналистов России был создан 13 ноября 1918 года. Так что по части нумерологии все в порядке.

- На прошлом съезде, который состоялся 5 лет назад, вы были избраны председателем Союза. Что удалось сделать за это время?

- К итогам пятилетки наша команда подходит с хорошим настроением. Добавилось более 6800 новых членов, теперь в Союзе журналистов России состоит более 70 тысяч человек - это крупнейшая и самая активная творческая общественная организация страны. Всего же армия российских журналистов насчитывает полмиллиона «перьев». Региональные объединения работают во всех субъектах страны, а на днях секретариат Союза принял решение создать еще 4 отделения на новых территориях России.

За эти годы я много ездил, побывал практически во всех регионах, и если сложить все дни, проведенные в командировках, то уж точно наберется больше года. Мы провели множество форумов от Сахалина до Калининграда. В том числе крупнейший в мире международный журналистский форум «Вся Россия», он проходил в Сочи и собрал более 1000 журналистов. За 5дней - более 70 событий, встреч, творческих вечеров. Проводим и образовательные форумы. Причем их формат изменился. Раньше было так: собрание-награждение-банкет. Мы не против банкета, но теперь раздвинули эти рамки: приглашаем суперпрофессионалов по различным медийным отраслям, которые рассказывают коллегам, что нового появилось в профессии, в каком направлении развиваются СМИ, отвечают на вопросы, проводят тренинги. Появился новый формат, мы назвали его старым добрым словом «планерка». Известные политологи и экономисты объясняют журналистам, что происходит в мире, а главное, подоплеку событий, чтобы они могли правильно понимать суть происходящего. Это очень нравится коллегам, особенно из регионов. И знаете, приятно наблюдать отдачу от своей работы - могу честно сказать, что Союз журналистов становится все более популярным, даже модным.

Крупнейший международный журналистский форум «Вся Россия» проходил в Сочи и собрал более 1000 журналистов.

Крупнейший международный журналистский форум «Вся Россия» проходил в Сочи и собрал более 1000 журналистов.

ДЕВЧОНКИ СПРАШИВАЮТ: «А КАК СТАТЬ ВОЕНКОРОМ?»

- Еще же звания у нас появились...

- Совершенно верно - учреждены звания «Заслуженный журналист России» и «Заслуженный работник связи и информации». Коллеги более 40 лет вынашивали эту идею, а в 2018 году удалось договориться с президентом, и теперь уже около 80 наших самых достойных коллег получили эти почетные звания. И одним из первых, еще в 2018 году — недавно, к сожалению, ушедший из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин.

- От чего негативного удалось избавиться? Ведь чего греха таить, в прежние времена в Союзе были сильны агрессивные либеральные настроения. Издания и отдельные журналисты, стоящие на прогосударственнических позициях, подвергались жестокой травле...

- Действительно, в Союзе в течение многих лет значительную часть секретариата составляли сотрудники «Новой газеты», они сами себе вручали в большом количестве «Золотые перья». Но ситуация поменялась, причем кардинально. Значительно обновился состав секретариата, в отличие от прошлых лет мы не получаем никакого финансирования из-за рубежа, а только субсидии от Минтруда и государственные гранты.

- Какие основные проблемы есть сейчас в журналистке?

- Мы тоже испытываем давление санкций. Есть проблемы с программным оборудованием, типографской краской. Понятно, что всегда не хватает денег. Особенно в «районках» — там большой кадровый голод, гендерный и возрастной перекос. Большинство руководителей и сотрудников - женщины. Очень мало молодежи. Правда, сейчас ситуация стала меняться, возможно, это связано с определенной романтикой работы военного корреспондента. Даже девушки во многих регионах спрашивают у меня, как стать военным корреспондентом.

«СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ЗАНЯЛ ТВЕРДУЮ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ»

- Раз уж заговорили о студенчестве, то тревожит другое. Не идет из головы травля, которую устроили на факультете журналистики МГУ студенту, открыто поддержавшему СВО.

- Я заканчивал этот журфак и могу сказать, что там есть много знаменитых выпускников и замечательных преподавателей, из которых далеко не все разделяют позицию этих девочек, затравивших этого мальчика. Двух девочек, кстати, отчислили. А вообще, согласен, со студентами надо работать, встречаться, рассказывать о позиции СЖР по тем или иным вопросам. Учить на примерах настоящего служения профессии, их у нас предостаточно. С другой стороны, студенты всегда отличаются вольнодумством, друг перед другом бравируют оппозиционностью, в их среде это всегда было, и ничего особо страшного в этом нет.

- Нынешняя ситуация наложила отпечаток на работу журналистов?

- Конечно. Есть определенные ограничения свободы слова в условиях специальной военной операции. Но надо помнить, что у нас, как у докторов: главное — не навредить. Были ситуации, например, когда молодые ребята, которые называют себя военкорами, вставали на фоне узнаваемых объектов и рассказывали, что происходит. Потом туда прилетали снаряды, и гибли наши солдаты. Сейчас против нашей страны ведется самая жесткая информационная война, и многие коллеги не знают, как ей противостоять...

- Или не хотят. Ведь общество раскололось в отношении к СВО, это, наверняка, коснулось и нашего профессионального сообщества?

- Я патриот и готов сомневающимся коллегам напомнить, что это наша страна, и она в опасности. Поэтому мы должны быть вместе, а разбираться в нюансах и оттенках будем потом. Когда мы в самом начале СВО заявили о своей твердой патриотической позиции и стали помогать коллегам - ездили в Луганск, наградили донецких коллег нашей премией «Солидарность», сейчас всячески им помогаем, - я думал, что из Союза выйдет много либерально настроенных людей. Но официальные заявления написали только 6 человек. Один из них — Александр Невзоров. Что касается противостояния, оно было может быть до начала событий, а сейчас его практически нет, потому что все основные игроки из либеральных СМИ уехали за рубеж. Так что сейчас все гораздо проще.

СПРАВКА «КП»

Владимир Соловьев родился 14 ноября 1964 года в подмосковном Ногинске.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В 1990 г. окончил международное отделение факультета журналистики МГУ и стал работать на центральном телевидении. С 1992 по 1997 годы — собкор в Югославии, многократно объездил все фронты, работал под натовскими бомбардировками в Боснии и в Косово. После возвращения в Россию 12 раз побывал в командировках на первой и второй чеченских войнах. Всего в качестве военного корреспондента прошел 7 войн.

Кроме того, подготовил ряд эксклюзивных интервью с Горбачевым, Ельциным, а также самое первое интервью Путина после назначения и.о. президента РФ.

C 2012 по 2017 г. — главный продюсер Службы документальных фильмов телеканала «Россия» (ВГТРК), секретарь Союза журналистов России.

В 2017 г. избран председателем СЖР.

С 2018 г. - член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Подпись к фото, где куча народа. Крупнейший международный журналистский форум «Вся Россия» проходил в Сочи и собрал более 1000 журналистов.

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