Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев: «Учить молодежь надо на примерах настоящего служения Родине и профессии, а их у нас предостаточно»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«МЫ НЕ ПРОТИВ БАНКЕТА»

- Владимир Геннадиевич, приближается очередной съезд Союза журналистов России, он 13-й по счету — не настораживает ли число?

- Совсем нет, я с ним дружу, особенно в этом году — через 2 недели после съезда мне исполнится 58. Сложите и получим те самые 13. К тому же 13 января — День российской печати, а сам Союз журналистов России был создан 13 ноября 1918 года. Так что по части нумерологии все в порядке.

- На прошлом съезде, который состоялся 5 лет назад, вы были избраны председателем Союза. Что удалось сделать за это время?

- К итогам пятилетки наша команда подходит с хорошим настроением. Добавилось более 6800 новых членов, теперь в Союзе журналистов России состоит более 70 тысяч человек - это крупнейшая и самая активная творческая общественная организация страны. Всего же армия российских журналистов насчитывает полмиллиона «перьев». Региональные объединения работают во всех субъектах страны, а на днях секретариат Союза принял решение создать еще 4 отделения на новых территориях России.

За эти годы я много ездил, побывал практически во всех регионах, и если сложить все дни, проведенные в командировках, то уж точно наберется больше года. Мы провели множество форумов от Сахалина до Калининграда. В том числе крупнейший в мире международный журналистский форум «Вся Россия», он проходил в Сочи и собрал более 1000 журналистов. За 5дней - более 70 событий, встреч, творческих вечеров. Проводим и образовательные форумы. Причем их формат изменился. Раньше было так: собрание-награждение-банкет. Мы не против банкета, но теперь раздвинули эти рамки: приглашаем суперпрофессионалов по различным медийным отраслям, которые рассказывают коллегам, что нового появилось в профессии, в каком направлении развиваются СМИ, отвечают на вопросы, проводят тренинги. Появился новый формат, мы назвали его старым добрым словом «планерка». Известные политологи и экономисты объясняют журналистам, что происходит в мире, а главное, подоплеку событий, чтобы они могли правильно понимать суть происходящего. Это очень нравится коллегам, особенно из регионов. И знаете, приятно наблюдать отдачу от своей работы - могу честно сказать, что Союз журналистов становится все более популярным, даже модным.

Крупнейший международный журналистский форум «Вся Россия» проходил в Сочи и собрал более 1000 журналистов.

ДЕВЧОНКИ СПРАШИВАЮТ: «А КАК СТАТЬ ВОЕНКОРОМ?»

- Еще же звания у нас появились...

- Совершенно верно - учреждены звания «Заслуженный журналист России» и «Заслуженный работник связи и информации». Коллеги более 40 лет вынашивали эту идею, а в 2018 году удалось договориться с президентом, и теперь уже около 80 наших самых достойных коллег получили эти почетные звания. И одним из первых, еще в 2018 году — недавно, к сожалению, ушедший из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин.

- От чего негативного удалось избавиться? Ведь чего греха таить, в прежние времена в Союзе были сильны агрессивные либеральные настроения. Издания и отдельные журналисты, стоящие на прогосударственнических позициях, подвергались жестокой травле...

- Действительно, в Союзе в течение многих лет значительную часть секретариата составляли сотрудники «Новой газеты», они сами себе вручали в большом количестве «Золотые перья». Но ситуация поменялась, причем кардинально. Значительно обновился состав секретариата, в отличие от прошлых лет мы не получаем никакого финансирования из-за рубежа, а только субсидии от Минтруда и государственные гранты.

- Какие основные проблемы есть сейчас в журналистке?

- Мы тоже испытываем давление санкций. Есть проблемы с программным оборудованием, типографской краской. Понятно, что всегда не хватает денег. Особенно в «районках» — там большой кадровый голод, гендерный и возрастной перекос. Большинство руководителей и сотрудников - женщины. Очень мало молодежи. Правда, сейчас ситуация стала меняться, возможно, это связано с определенной романтикой работы военного корреспондента. Даже девушки во многих регионах спрашивают у меня, как стать военным корреспондентом.

«СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ЗАНЯЛ ТВЕРДУЮ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ»

- Раз уж заговорили о студенчестве, то тревожит другое. Не идет из головы травля, которую устроили на факультете журналистики МГУ студенту, открыто поддержавшему СВО.

- Я заканчивал этот журфак и могу сказать, что там есть много знаменитых выпускников и замечательных преподавателей, из которых далеко не все разделяют позицию этих девочек, затравивших этого мальчика. Двух девочек, кстати, отчислили. А вообще, согласен, со студентами надо работать, встречаться, рассказывать о позиции СЖР по тем или иным вопросам. Учить на примерах настоящего служения профессии, их у нас предостаточно. С другой стороны, студенты всегда отличаются вольнодумством, друг перед другом бравируют оппозиционностью, в их среде это всегда было, и ничего особо страшного в этом нет.

- Нынешняя ситуация наложила отпечаток на работу журналистов?

- Конечно. Есть определенные ограничения свободы слова в условиях специальной военной операции. Но надо помнить, что у нас, как у докторов: главное — не навредить. Были ситуации, например, когда молодые ребята, которые называют себя военкорами, вставали на фоне узнаваемых объектов и рассказывали, что происходит. Потом туда прилетали снаряды, и гибли наши солдаты. Сейчас против нашей страны ведется самая жесткая информационная война, и многие коллеги не знают, как ей противостоять...

- Или не хотят. Ведь общество раскололось в отношении к СВО, это, наверняка, коснулось и нашего профессионального сообщества?

- Я патриот и готов сомневающимся коллегам напомнить, что это наша страна, и она в опасности. Поэтому мы должны быть вместе, а разбираться в нюансах и оттенках будем потом. Когда мы в самом начале СВО заявили о своей твердой патриотической позиции и стали помогать коллегам - ездили в Луганск, наградили донецких коллег нашей премией «Солидарность», сейчас всячески им помогаем, - я думал, что из Союза выйдет много либерально настроенных людей. Но официальные заявления написали только 6 человек. Один из них — Александр Невзоров. Что касается противостояния, оно было может быть до начала событий, а сейчас его практически нет, потому что все основные игроки из либеральных СМИ уехали за рубеж. Так что сейчас все гораздо проще.

СПРАВКА «КП»

Владимир Соловьев родился 14 ноября 1964 года в подмосковном Ногинске.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В 1990 г. окончил международное отделение факультета журналистики МГУ и стал работать на центральном телевидении. С 1992 по 1997 годы — собкор в Югославии, многократно объездил все фронты, работал под натовскими бомбардировками в Боснии и в Косово. После возвращения в Россию 12 раз побывал в командировках на первой и второй чеченских войнах. Всего в качестве военного корреспондента прошел 7 войн.

Кроме того, подготовил ряд эксклюзивных интервью с Горбачевым, Ельциным, а также самое первое интервью Путина после назначения и.о. президента РФ.

C 2012 по 2017 г. — главный продюсер Службы документальных фильмов телеканала «Россия» (ВГТРК), секретарь Союза журналистов России.

В 2017 г. избран председателем СЖР.

С 2018 г. - член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Подпись к фото, где куча народа. Крупнейший международный журналистский форум «Вся Россия» проходил в Сочи и собрал более 1000 журналистов.