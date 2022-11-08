«Лучше не допустить болезнь, чем потом ее лечить»: как промышленные предприятия России внедряют систему профессиональных осмотров

«ЗапСибНефтехим» - крупнейший нефтехимический комплекс России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Люди – наш главный актив», - эту фразу можно часто услышать от руководства предприятий. Но относятся к ней обычно как к банальной истине, нередко добавляя, что «незаменимых не бывает» … Однако, опыт последних лет показывает, что это не совсем так. Современные технологии меняют российскую экономику. А если предприятие не поскупилось на покупку дорогостоящего оборудования, то экономить на персонале тем более глупо. Поэтому в ход помимо достойной зарплаты идут системы мотивации, мероприятия по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, а также комплексные решения в вопросах охраны здоровья сотрудников.

Как это выглядит в жизни? Мы изучили опыт «ЗапСибНефтехима», предприятия «СИБУРа».

Каждая производственная установка – это футуристический город. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МОГЛИ БЫ ОПОЯСАТЬ ЗЕМЛЮ ТРУБОЙ

…Тобольск. Сегодня это центр современной нефтехимии России и производства отечественных полимеров. В 10 километрах от родины всемирно известного химика Дмитрия Менделеева обосновался «ЗапСибНефтехим». Предприятие занимается глубокой переработкой попутных газов в добыче нефти, которые до недавнего времени обычно сжигали. Сейчас побочный продукт нефтегазодобычи поступает со всей Западной Сибири по специальному трубопроводу протяженностью более 1000 км. «ЗапСибНефтехим»» — крупнейший нефтехимический комплекс России с общей мощностью 2,5 млн тонн полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена), который входит в число самых масштабных производств по базовым полимерам в мире.

Что такое полимеры? Практически все, что нас окружает: трубы, шланги, листовые материалы, пленка для пищевой и промышленной упаковок, кабели, различные емкости, выдувная тара (флаконы, канистры, бочки, баночки для косметики и йогуртов), материалы для одноразовых масок и подгузников, автокомплектующие и многое другое. Из того количества полимеров, которое «ЗапСибНефтехим» выпускает всего за год, можно изготовить более 30 тыс. км магистральных труб, которые, в отличие от металлических, не подвержены коррозии (для сравнения – окружность Земли по экватору чуть больше 40 тыс. км), 250 млн автомобильных бамперов или 100 млрд медицинских пробирок.

Из полимеров производят трубы, шланги, листовые материалы, пленку для пищевой и промышленной упаковок, кабели и различные емкости. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас на предприятии работают порядка 3600 сотрудников, средний возраст коллектива - 38 лет. В силу специфики производства 18% сотрудников (651 человек в 2022 году) завода сталкиваются с тем, что классифицируется, как вредные факторы труда. В том числе работа на высоте, работа на пожароопасных и шумных производствах, работа с углеводородами, обслуживание оборудования, работающего под избыточным давлением.

С учетом вышеперечисленных признаков и действующей в СИБУРе ESG-стратегии одной из базовых ценностей компании является «Безопасность без компромиссов» Она включает как мероприятия по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, так и комплексный подход к вопросам охраны здоровья сотрудников. На «ЗапСибНефтехиме» создана собственная медицинская инфраструктура - медицинский центр, центр профилактических осмотров, 3 центра здоровья, медицинский кабинет по предрейсовому осмотру.

Максим Рогов: «Человек, приходя на работу, ежедневно проходит очень простую диагностику – замер давления, температуры». Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Старая пословица говорит: «Лучше не допустить болезнь, чем потом ее лечить», - напомнил генеральный директор «ЗапСибНефтехима» Максим Рогов. - И в этой связи мы совместно с ООО «ММЦ Профмедицина» и Фондом социального страхования выстроили систему по мониторингу состояния здоровья наших граждан. Ключевая задача, которую решали, – выявление медицинских проблем на самых ранних этапах. Начали с того, что поставили в пункты допуска на рабочие места автоматизированную систему ЭСМО. Человек, приходя на работу, ежедневно проходит очень простую диагностику – замер давления, пульса и температуры. Если какие-то показатели выходят за норму, то кому-то достаточно просто таблеточку выпить, кому-то предоставить день отгула либо больничного, и он придет в себя, а кому-то надо пройти более серьезные обследования, что определяет врач».

«ИНСТРУМЕНТ НЕ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ»

Помимо стандартного набора услуг в рамках рисковой программы, предусмотренной договором ДМС, на «ЗапСибНефтехиме» запустили ряд дополнительных проектов, направленных на охрану здоровья работников. Одним из ключевых стал проект «Цеховой врач» - организация экстренной помощи на производстве, диспансерное наблюдение врачом и динамический контроль состояния работников, в том числе с применением телемедицинских технологий. Для ежедневного контроля за состоянием здоровья сотрудников приобретены и установлены 28 аппаратных комплексов «ЭСМО» (да, именно здесь каждый день у сотрудников измеряют температуру и давление).

«История электронных медицинских осмотров сотрудников перед сменой развивалась тяжело, - призналась руководитель медицинской службы «СИБУР» Анна Тумасьева. - Доверие заслуживалось месяцами. Но в итоге люди действительно начали осознавать, что это инструмент не для увольнения, не для наказания, а инструмент, позволяющий выявлять на ранних стадиях симптомы заболеваний. Ключевая задача – это сохранение здоровья нашего персонала, поскольку от персонала зависит эффективность нашего производства».

На аппаратах «ЭСМО» каждый день сотрудники измеряют температуру и давление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы справляться с рабочим графиком было проще, на промышленной площадке создано несколько комнат релаксации. Здесь есть массажное кресло с функцией нулевой гравитации, специальный массажер – шлем, массажер для глаз и даже светозвуковой стол для рисования песком. Но главная особенность комнаты – антистресс-капсула PrivateNap, или капсула быстро сна. 20 минут пребывания в ней достаточно, чтобы отключиться от внешнего мира и почувствовать себя отдохнувшим. В этом же кабинете можно определить свой индекс стресса с помощью специального прибора АнгиоСкан, получить консультацию психолога и вместе с ним прокачать навыки стрессоустойчивости.

Открыта соляная микроклиматическая комната, которую могут посещать сотрудники для восстановления после перенесенных заболеваний верхних дыхательных путей, COVID, профилактики обострений хронических заболеваний легких. Организовано реабилитационное лечение, без отрыва от производства, по специально сформированным программам, с учетом профиля заболеваемости коллектива, в центре реабилитации им. Зольникова в Тобольске. Ежегодно 100 сотрудников направляется на реабилитационно-восстановительное лечение.

«В прошлом году я очень тяжело перенес COVID-19, а после, в течение месяца, заболевание дало осложнение на суставы и на спину, стало тяжело сидеть в офисе, - рассказывает главный эксперт в сервисе гособеспечения предприятия Максим Юзеев. – Я обратился в медицинскую службу. Мне предложили на выбор несколько санаториев, где есть возможность восстановить систему дыхания (это тоже сильно мешало), а также полечить суставы. Я выбрал санаторий на Черном море. Здесь я провел две недели в ноябре. Лечился, правильно питался, отдыхал у моря, гулял по горам... В общем, болезни ушли».

20 минут в капсуле быстро сна достаточно, чтобы почувствовать себя отдохнувшим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«МИР ЗАИГРАЛ НОВЫМИ КРАСКАМИ»

Кроме того, за счет средств ФСС ежегодно на санаторно-курортное лечение направляются работники из числа пенсионеров, предпенсионеров и сотрудников, работающих во вредных условиях труда. В 2020-2022 годы санаторно-курортное лечение прошли 704 человека.

На предприятии ежегодно совместно с местным здравоохранением при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области проводят Дни Здоровья с привлечением врачей узких специальностей, сотрудников регионального центра здоровья. С марта 2020 года стартовала программа восстановления зрения. По результатам периодического медицинского осмотра, сотрудникам, имеющим ограничения к работе на высоте, проводится лазерная коррекция зрения для снятия ограничений. За это время участниками программы стали 95 человек.

Юлия Александрова (слева) благодаря компании смогла провести коррекцию зрения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«На протяжении долгого времени у меня наблюдался большой минус. При прохождении медицинского осмотра врач-офтальмолог предложил сделать лазерную коррекцию зрения, на что я, конечно же, согласилась. У меня всегда было желание сделать эту коррекцию, но не было возможности, - отметила инженер по подготовке производства предприятия Юлия Александрова. - Мир заиграл новыми красками. Я очень благодарна своей компании за эту возможность!»

На производстве соблюдаются самые жесткие экологические требования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НА УРОВНЕ ОФИСНОГО ПЕРСОНАЛА

Выстроенная в СИБУРе система позволила компании снизить количество дней, проведенных одним сотрудником на больничном, до 6,0 дней в 2019 году, в сравнении с 9,4 днями в 2018 году до начала реализации программ.

«Это шикарный показатель! Заболеваемость среди сотрудников промышленного предприятии на уровне офисного персонала, - отметила Татьяна Лотоцкая, первый заместитель председателя Фонда социального страхования России.

Соляная пещера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Именно ФСС занимается стимулированием снижения профессиональных заболеваний, несчастных случаев на производстве, а также снижением нетрудоспособности работающих граждан нашей страны. У фонда разработан целый комплекс мероприятий по предупреждению несчастных случаев и по профилактике профзаболеваний. ФСС в том числе компенсирует расходы работодателя на прохождение периодических медицинских осмотров. Возмещает расходы на средства индивидуальной защиты, если они входят в перечень, утвержденный Министерством труда России. А также компенсирует расходы на санаторно-курортное лечение для людей, которые работают во вредных условиях либо предпенсионерам (о чем мы говорили раньше). Кроме того, с недавних пор расходы предприятий угольной промышленности на приобретение средств обеспечения безопасности для горняков могут быть возмещены за счет средств бюджета Фонда социального страхования России.

«Сибур» - один из лидеров в стране по внедрению корпоративных программ, - резюмирует Татьяна Лотоцкая. - Но у нас есть и другие успешные в этом вопросе компании: Газпромнефть, Норникель, Суэк… Конечно, это в первую очередь крупные предприятия, которые имеют на это деньги. Но чем больше мы внедряем корпоративные программы, тем доступнее они становится для менее крупных предприятий».