В московских магазинах «Пятёрочка» собрали на переработку около 100 килограммов старой техники

Акция «ЭлектроСбор» прошла в семи московских магазинах «Пятёрочка» при поддержке фондов «Добрый город Петербург», «Хорошие истории» и экоцентра «Собиратор».

По условиям акции любой гость магазина мог сдать на переработку мелкую (габаритами не превышающую размер стандартной микроволновой печи) неработающую технику. Для этого в закассовой зоне магазинов были установлены специальные короба, а также размещены анонсирующие информационные материалы. Контроль за организацией сбора осуществляли сотрудники магазинов и волонтеры, присоединившиеся к проекту в этом году впервые. Так, в магазине «Пятёрочка» на бульваре Яна Райниса, 26 активно работали волонтеры из школы №1944. Ученики, для многих из которых это был первый опыт волонтерской деятельности, помогли собрать более 30 килограммов бытовой техники и электроники только в одной торговой точке.

Всего в рамках акции удалось собрать около 100 килограммов электроники. Чаще всего посетители приносили для сдачи в переработку колонки, радиоприёмники, утюги, провода и детали от старых компьютеров.

«Развитие локальных сообществ и забота об экологии – одни из стратегических приоритетов нашей торговой сети. Именно поэтому мы с удовольствием поддерживаем акцию «ЭлектроСбор». Мы очень рады, что наши магазины, которые есть практически в каждом районе, становятся настоящими центрами общественно-полезной деятельности, направленной на формирование добрососедских отношений и стимулирование ответственного потребления. И, конечно, результаты проекта «Центры местных сообществ» показывают, что горожане и гости столицы, в том числе, совсем юные ее жители, разделяют наши ценности. Это мотивирует нас не останавливаться и дальше работать в этом направлении», — комментирует Алина Юхневич, руководитель направления «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка».

Социальный проект «Центры местных сообществ» торговая сеть запустила еще летом 2021 года. Он призван объединить местных жителей и укрепить культуру добрососедства и взаимопомощи, в том числе и за счет внедрения различных инициатив для гостей магазинов.