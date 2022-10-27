Каждый десятый россиянин ждет, что будет дальше в истории с Ксенией Собчак

Ксения Собчак. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Литве подтвердили, что Ксения Собчак накануне въехала в республику по израильскому паспорту. А тем временем в России телеведущая была объявлена подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Эта тема не оставила равнодушными две трети россиян, однако мнения их и на то, стоит ли Ксении Собчак возвращаться в Россию, разделились. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 29% россиян разозлились, что на фоне скандальных новостей Ксения Собчак уехала из страны, да еще и в недружественную Литву. Кроме того, для многих стало неприятным сюрпризом, что у телеведущей есть израильское гражданство. В связи с этим опрошенные заявили, что больше не ждут возвращения Ксении и надеются, что теперь она так и останется жить за границей.

«Она же гражданка Израиля. Зачем она нам в России?», - говорит участник опроса.

«Кому она тут нужна? Нет здесь ей сострадающих», - жестко отреагировал другой.

Более тогда еще 2% опрошенных зло добавили, что в России телеведущую теперь, наверняка, ждет только ее супруг Константин Богомолов.

А вот 28% россиян считают, что Ксении Собчак следовало бы вернуться. Опрошенные заявили, что ждут возвращения телеведущей, и хотят, чтобы она как честный человек ответила перед законом, а сложившаяся ситуация скорее разрешилась.

11% добавили, что тоже ждут возвращения Собчак, но скорее из интереса. Респонденты планируют следить за развитием истории и хотят знать, к чему приведут подозрения в адрес телеведущей.

При этом 30% опрошенных заявили, что не следят за историей Ксении Собчак, им все равно, вернется ли она в Россию, и чем может обернуться дело о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 16,7 тысячи человек.

Напомним, ранее стало известно, что в особняке телеведущей прошли обыски. Однако самой Ксении дома не было, оказалось, что в тот день они уехала в Литву через Белоруссию. Причины ее отъезда пока неизвестны, но телеведущая уехала одна, все ее близкие: сын Платон, муж Константин Богомолов и мама Людмила Нарусова остались в России. Более того именно Богомолову пришлось принимать силовиков в их с Ксенией доме.

Позже звездный адвокат Андрей Алешкин в интервью KP.RU заявил, что режиссер Константин Богомолов теперь может стать свидетелем обвинения в так называемом «деле Собчак». Скорее всего, его вызовут на допрос, чтобы получить характеристику Ксении Собчак.