Где в России возможны мощные землетрясения и реально ли их предсказать. Честный ответ РАН

Точно предсказать, когда именно тряхнет землю, наука пока не в силах. Фото: REUTERS

Российские сейсмологи научились определять места будущих землетрясений. Но точно предсказать, когда именно тряхнет землю, наука пока не в силах.

КАМЧАТКА ПОХОЖА НА ТУРЦИЮ

- Турция - сейсмоактивный регион, с 1900 года там произошло 13 землетрясений магнитудой выше 7, включая последнее, 6 февраля, - напомнил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков. - Землетрясения произошли вследствие взаимодействия двух литосферных плит, Анатолийской (она движется в западном направлении) и Аравийской (которая движется с юга на север), Они разделены системой крупных разломов: Восточно-Анатолийского и разлома Мертвого моря. Землетрясения произошли как раз на стыке этих двух тектонических разломов.

Афтершоки распространяются вдоль Восточно-Анатолийского разлома.

Турция не уникальна. Подобные сейсмоактивные регионы - Камчатка. Калифорния, Иран, Китай.

ОБ ОПАСНОСТИ ЗНАЛИ ЗА ДВА ГОДА

О том, что именно в этом районе может случиться мощное землетрясение, российские сейсмологи знали еще два года назад, рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин.

- Данные о более слабых землетрясениях в области диаметром около 800 км анализируем по семи признакам. И делаем вывод об опасности сильного землетрясения в течение ближайших 5 лет. Прогноз обновляется каждые полгода. Более точную дату назвать пока никто не может.

В начале этого года были с ограниченным доступом опубликованы карты - на одной из них обозначен эпицентр землетрясения 6 февраля. Эти прогнозы делаются в нашем институте и рассылаться специалистам в разных странах.

Мало того: российские сейсмологи еще полвека назад, в начале 1970-х, научились определять места, где в принципе возможны сильные подземные толчки - даже если раньше их никогда там не было. Применили методы, которые сейчас назвали предтечей искусственного интеллекта. Составили карты «узлов» - потенциально опасных мест.

- 87% землетрясений происходят в узлах которые заранее были распознаны, - делится впечатляющим результатом Александр Горшков.

Но вот когда ждать ЧП, предсказать нереально.

КРЫМ, КАВКАЗ, АРКТИКА

Много опасных «узлов» в Грузии, Азербайджане и Армении (один из них приходился на Спитак). В России, по мнению ученых РАН, землетрясения возможны на Кавказе и в Крыму.

- Крым входит в Альпийско-Гималайский сейсмический пояс, как и Турция, - объясняет Александр Горшков. - Мы выделили на полуострове несколько потенциально опасных мест, в их числе Ялта. В принципе там возможно повторение землетрясения 1927 года: Тогда магнитуда приближалась к 7, были большие разрушения.

Трясет и Арктику - хотя полярные землетрясения вроде бы не на слуху.

- На самом деле их много, просто в малонаселенных регионах, - подтверждает Петр Шебалин. - В 2013 году в Якутии было землетрясение магнитудой почти 7. На Кольском полуострове есть сейсмическая активность. В районе моря Лаптевых она высока. В Северном Ледовитом океане, где проходит хребет Гаккеля - продолжение Срединно-Атлантического хребта - там расходятся тектонические плиты. Землетрясения в Арктике представляют серьёзную опасность.

СТАМБУЛ И ИЗРАИЛЬ НЕ МОГУТ СПАТЬ СПОКОЙНО

- Северо-Анатолийский разлом выходит к Стамбулу, и в принципе там возможны сильные землетрясения. Вопрос а том, как скоро, - на радует прогнозами Александр Горшков. - В Израиле тоже имеют право на беспокойство, хотя сильные землетрясения там были разве что в библейские времена. Восточно-Анатолийский разлом сопрягается с разломом Мертвого моря. Возможна передача напряжения вдоль разлома в направлении Израиля.