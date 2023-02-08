Иван Ургант: «Когда мы вернулись с похорон, узнали, что Наташа ждет ребенка»

Иван Ургант. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Восемь лет назад Иван Ургант потерял маму. Актрисе Валерии Киселевой 7 февраля исполнилось бы 72 года. В день ее рождения шоумен опубликовал в соцсетях трогательный и нежный пост, посвященный матери. Иван вспомнил прекрасные моменты, связанные с его мамой, и поделился маленькими, очень личными деталями, сохранившимися в его памяти.

В частности, телеведущий рассказал, что в день похорон узнал о том, что у них с женой Натальей Кикнадзе скоро родится второй ребенок. Свою младшую дочь супруги решили назвать Валерией – в честь мамы Ивана.

«А я-то, дурак, был уверен, что больше похож на папу… Моя мама была актрисой. Она совершенно беззаветно любила свою профессию, театр, коллег. Всем звонила, поздравляла, помогала, утешала и лечила. У нее, например, не были проколоты уши. И еще она не ругалась. Совсем. Ни одного не то что матерного, вообще ни одного плохого слова не произнесла. За всю жизнь. Когда мы вернулись восемь лет назад с похорон, мы узнали, что Наташа ждет ребенка. Так появилась еще одна Валерия Ивановна. Которая три дня назад проколола уши, иногда кричит ''Ж***! '' и начинает страшно хохотать… Но я все равно вижу в ней маму», - написал шоумен.

Мама шоумена Валерия Киселева ушла из жизни восемь лет назад. Фото: соцсети.

С отцом Ивана, актером Андреем Ургантом Валерия училась на одном курсе Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Андрей был на пять лет младше Валерии. У них был гражданский брак. Несмотря на то, что в 1978 году у пары родился сын, молодые родители не торопились ставить штамп в паспорте. Актеры расстались, когда Ивану было полтора года.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе женаты с 2007 года. В браке у них родились две дочки - Нина и Валерия. Лера растет копией мамы артиста, поскольку Иван действительно очень похож на мать. А вот старшая дочь Нина получила имя в честь знаменитой бабушки шоумена, звезды фильма "Белорусский вокзал" советской актрисы Нины Ургант. Нина Николаевна ушла из жизни в декабре 2021 года, ей было 92 года.

Младшую дочь Валерию телеведущий назвал в честь мамы. Фото: соцсети.

Старшей дочери Ивана Урганта Эрике Кикнадзе 22 года. Наталья Кикнадзе родила ее в предыдущем браке - биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью.

- Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе... Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила, - рассказывал Ургант в соцсетях, поздравляя старшую дочь с днем рождения.

Эрика с 2018 года учится в Нью-Йорке. Девушка поступила в Parsons School of Design - частную школу искусства и дизайна. Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем.