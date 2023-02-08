Черное кружево на обнаженном теле: Наташа Королева снялась в эротичной комбинации

Наташа Королева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталья Королева – обладательница аппетитных форм, которые она умеет очень эффектно подать. На своей странице в соцсети певица опубликовала пикантный кадр. Артистка снялась в черной комбинации, отделанной кружевом. Образ дополнила прическа в стиле «афро» и массивные серьги.

Черное кружево красиво оттенило обнаженные плечи звезды. Поклонники певицы отметили, что она выглядит постройневшей и помолодевшей. Судя по всему, после слухов о разводе Наталья решила порадовать подписчиков горячим контентом, чтобы отвлечь их внимание от новостей о том, что у них с Сергеем Глушко в браке не все гладко.

Певица снялась в пикантной комбинации. Фото: соцсети.

Новогодние каникулы Наталья провела в Майами, с мамой Людмилой Порывай. Известно, что 76-летняя родительница звезды в ссоре с Сергеем Глушко. Родственники разругались из-за спецоперации России на Украине. Мама Королевой – горячая сторонница Киева. Тарзан как бывший военнослужащий – всей душой за российскую армию. Зять и теща отписались друг от друга в соцсетях. Тарзан не поехал вместе с Натальей в Майами, хотя раньше каждый год проводил новогодние праздники в гостях у мамы своей жены. На фоне семейных разногласий поклонники Королевой активно обсуждали ее возможный развод. Однако Наталья, вернувшись в Россию из США, дала понять, что их отношения с мужем крепки как никогда.

Более того, недавно артистка рассказала, что собирается перестраивать свой особняк в подмосковном поселке Крекшино. Певица намерена расширить дом, пристроив к нему еще несколько помещений. В одном из них она хочет устроить мастерскую для мужа. Покончив с карьерой стриптизера, 52-летний Тарзан открыл в себе талант художника. В основном он рисует портреты, и любимая модель – жена Наташа.

- Мы хотим сделать для Сережи мастерскую, со специальным выводом воды, с хранением полотен и просторным залом, - рассказала Королева. - Художнику нужно место для того, чтобы он мог комфортно творить.

Приступить к ремонту семейного гнездышка певица планирует в следующем году. По словам артистки, она купила участок в Крекшино еще в браке с Игорем Николаевым. Свой дом она начала строить, когда ей было 23 года. После развода музыкант оставил подмосковный особняк Королевой.