Известный биолог – о том, можно ли избежать старческого слабоумия, и как математика необычные белки помогают побороть рак

Кирилл Антонец. Фото: spbu.ru

Ведущий научный сотрудник лаборатории протеомики надорганизменных систем ФГБНУ ВНИИСХМ и СПбГУ, заместитель ученого секретаря Вавиловского общества генетиков и селекционеров, член редакционной коллегии журнала СПбГУ Biological Communications. Список достижений Кирилла Антонец в области биологии регулярно пополняется. В преддверии Дня российской науки мы решили узнать у Кирилла про его открытия, а также расспросить о вечном – старении организма и неизлечимых болезнях.

- Кирилл, интерес к науке у вас с детства? Когда полюбили биологию?

- Среди всех школьных предметов я особенно любил математику. В ней все логично. И это не может не успокаивать юный, пытливый ум. Изначально биология мне казалась чем-то совершенно не поддающимся систематизации, объяснению. Огромное количество самых разнообразных организмов: царств простейших, представителей флоры и фауны, которое не подчиняется никаким правилам. На тот момент биология казалась мне полной противоположностью математики. Разве в ней возможно разобраться?

Чуть позже, в двенадцатилетнем возрасте, я познакомился с генетикой в одном из фантастических фильмов. Мне стало интересно, действительно ли мы можем не просто описывать, но и изменять живые существа. Позже я пошел в кружок, где подробнее знакомили с генетикой. В этой науке я и заметил сходство с математикой: здесь идентичные методы исследования. Только благодаря этим методам генетика описывает не логарифмы, а явления в живой природе.

- Интересное сравнение. А можете привести пример из практики, когда для своих научных умозаключений вы прибегаете к математике?

- В современной биологии сложилась большая область – биоинформатика, направленная на анализ массивов биологических данных. В ней применяются подходы из информатики и математики. Коллектив нашей лаборатории активно использует эти методы.

- В область ваших научных интересов входит изучение амилоидов. Расскажите, что представляют из себя эти молекулы.

- Раньше под амилоидами понимались особые белковые структуры. Эти молекулы были обнаружены у многих других организмов, таких как животные, бактерии, грибы, но у растений они были неизвестны. Вместе с заведующим лабораторией Антоном Нижниковым мы сделали открытие и обнаружили амилоиды в растениях.

Растительным культурам для созревания нужны белки. Когда растения достигают своего роста, они могут самостоятельно получать необходимые молекулы из внешней среды. Но семена могут полагаться только на тот запас белков, который был в них накоплен в ходе созревания. Чтобы эти белки не разрушились за период с созревания до прорастания, что иногда может составлять до нескольких лет или даже десятилетий, они переходят в стабильное состояние, отличающееся рядом особенностей. Белки в этом состоянии называют амилоидами.

- Амилоиды встречаются и в человеческом организме, и связаны с развитием различных заболеваний. Например, с болезнью Альцгеймера. Смогла ли установить современная наука, благодаря изучению амилоидов, что способно защитить мозг от слабоумия?

- Болезнь Альцгеймера – достаточно сложный процесс, с большим количеством факторов, которые влияют на его начало. Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, нет средств, которые могут гарантированно защитить наш мозг от слабоумия.

- В 2020 году вы стали лауреатом премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. И это открытие было вновь связано c амилоидами. Как вы пришли к нему?

- Вместе с Антоном Нижниковым и нашими коллегами из Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии, СПбГУ и других организаций мы были первым, кто показал формирование амилоидов в растениях. Ранее эти молекулы обнаруживались только у животных или же были связаны с развитием тяжелых болезней человека, некоторых форм рака.

Амилоидные белки очень устойчивы. Именно на этом тезисе у нас был основан подход к их определению у растений. Изначально мы обрабатывали ткани растений, если после этого процесса оставалось много белков, то мы подробнее изучали их. Полное подтверждение амилоидных свойств требовало привлечения большого количества методов. Но в результате нам удалось подтвердить свою гипотезу и найти белки.

- Правда ли, что благодаря вашему открытию появилась возможность создать менее аллергенные сорта бобов?

- Было бы здорово, если бы ученые на основе нашего исследования смогли вывести новый сорт. И это является возможным для современной науки. Сейчас в нашей лаборатории идет изучение вариантов белков, которые встречаются у разных сортов бобовых. Но даже существующие сорта достаточно сильно отличаются по способности их белков формировать амилоиды. В перспективе изучение этих механизмов может помочь создать менее аллергенные сорта гороха, арахиса и других бобовых.

Также результаты исследования могут помочь в будущем создать культуры растений со сверхпитательными семенам.

- Вы защитили диссертацию по специальности «Генетика». В среде ученых остается актуальным спор: работа нашего мозга обуславливается набором генов от родителей или же формируется средой, в которой мы живем?

- Я бы сказал, что работа мозга обуславливается чем-то средним между унаследованными генами и средой. На функционирование ума в одинаковой степени влияет и набор генов, которую мы получили от родителей, и среда, в которой мы росли. Определить конкретный вклад для такого сложного понятия, как «работа мозга» очень сложно.

- Может ли генная инженерия, наконец, помочь человечеству найти лекарство от старости и сохранить вечную молодость?

- Генная инженерия – это набор методов. Насколько мне известно, сейчас не до конца ясно, как контролируется процесс старения, и как его можно было бы замедлить или остановить. В этом вопросе генную инженерию я бы сравнил с нефтегазовой отраслью: как хорошо мы бы не умели добывать нефть, это нам не поможет, пока мы не знаем, где находится месторождение.

- Какой научной работой вы занимаетесь сейчас?

- Наш коллектив из лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института работает над изучением того, почему болезнетворные бактерии могут заражать одни виды животных, но при этом не могут заражать другие. Понимание этих механизмов сейчас востребовано в сельском хозяйстве, в частности, для борьбы с различными насекомыми-вредителями.

В ближайшее время Кирилл Антонец планирует продолжить изучение бактерий, которые можно было бы применять в сельском хозяйстве. Ученый надеется, что ему удастся перейти от сугубо фундаментальных исследования к разработке продуктов и технологий, которые можно применять на практике при выращивании растений.