Украинцы стали в массовом порядке сдавать оружие

Фото: Росгвардия

В Херсонской и Запорожской областях развернули работу специалисты лицензионно-разрешительной службы войск национальной гвардии России. Совместно с полицейскими они ведут профилактическую работу на освобожденных территориях по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

«Владельцы ответственно и с пониманием относятся к законным требованиям правоохранителей. За три месяца в Запорожской области от граждан на временное хранение было принято более 100 единиц охотничьего оружия, а в Херсонской — свыше 300», - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что в ходе бесед инспекторы Росгвардии разъясняют владельцам оружия, охотникам, а также руководителям охранных организаций порядок сдачи оружия и боеприпасов, на которые истек срок действия разрешительных документов, либо они утрачены.

Фото: Росгвардия

До оформления соответствующих разрешений и лицензий оружие и боеприпасы принимаются на ответственное хранение, проверяются и регистрируются для картотеки, а незарегистрированные стволы и боевое оружие изымаются установленным порядком.

Отметим, что ранее на Украине было разрешено к свободному обороту оружие под патрон Флобера, который запрещен к обороту в России.

Специалисты ведомства также обращают внимание граждан на то, что оборот гражданского оружия и патронов к нему на освобожденных территория регламентирован федеральным законом «Об оружии» от 13.12.1996 г. №150-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.