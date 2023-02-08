«Вся Украина вернется в Россию». Обнародовано очередное пророчество Владимира Жириновского

Владимир Жириновский на трибуне Госдумы, 2018 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Жириновский медленно превращается в некоторый симбиоз Ленина и Ванги. Почти год прошел с момента смерти политика, но его цитаты, которые многие уже окрестили пророческими, пользуются все большей популярностью. Вот найдена еще одна:

- Крымская война, 1854 год, британец лорд Палмерстон. Это он говорит: «Украинцы – это дрова, которые мы бросим в печку антирусского бунта». Вот что сейчас и происходит. Они все делают правильно, украинцы! Если бы они не делали того, что делают, мы бы никогда Крым не вернули, Донбасс бы не вернули. Мы все вернем. Чем больше нацистов в Киеве, чем больше ошибок киевского руководства, тем быстрее им конец. И вся Украина вернется. Вся Украина вернется в Россию! – заявил Жириновский в 2018 году.

Примечательно, что лорд Палмерстон про украинцев, дрова и антирусский бунт ничего не говорил. Тут Владимир Вольфович, конечно, придумал. Зато британский политик сказал другую знаменитую фразу, которую Владимир Путин недавно точно процитировал: «Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет».

Британский государственный деятель Генри Джон Темпл Палмерстон, портрет 1855 года. Фото: ru.wikipedia.org

Крымская война началась не из-за украинского бунта, а из-за попыток Российской империи начать передел Турции, не заручившись поддержкой остальных великих держав. Нас за это фактически наказали. Поэтому и не понятно, зачем бы британскому политику было упоминать какую-то «печку» и «дрова».

Но вот про будущее современного украинского государства Жириновский говорил не раз. Недавно раскопали предсказание из 2019-го:

- Эти выборы у вас (на Украине – Ред.) последние были. В 2024 году выборов у вас не будет, потому что не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. И Иран – это не Вьетнам, не Северная Корея, не Косово. Здесь будут самые страшные события! – предсказал политик.

Получается, Владимир Вольфович видит два возможных сценария развала Украины. Либо это должно случиться из-за политического кризиса на Ближнем Востоке, либо из-за большого количества ошибок киевского руководства. Ну посмотрим, какой сценарий оправдается.